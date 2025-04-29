Долар пішов у круте піке в кінці квітня: новий курс валют

НБУ знизив курс долара до гривні на останній день квітня.

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Долар обвалився наприкінці квітня / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Яким буде курс долара 30 квітня

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Національний банк України знизив курс долара до гривні на останній день квітня. За місяць американська валюта подорожчала на 9 копійок. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс долара до гривніа середу, 30 квітня, встановили на рівні 41,56 грн/дол. Гривня зміцнилася на 18 копійок порівняно з попереднім показником.

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Гривня також посилила свої позиції щодо євро. Офіційний курс євро на 30 квітня встановили на рівні 47,28 грн за один євро, що на 11 копійок менше, ніж попередній курс.

На міжбанківському ринку курс долара також знизився на 10 копійок і наразі становить 41,56-41,65 гривень за долар (курс купівлі-продажу). На готівковому ринку долар впав на 10 копійок - до 41,85 гривень за 1 долар.

Курс долара / Інфографіка: Главред

Курс валют в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, на початку тижня курс долара в Україні зріс. Національний банк України встановив офіційний курс долара на 28 квітня 2025 року на рівні 41,7513 грн/дол. (+0,0623 грн), а євро коштує 47,3856 грн (-0,0315 грн).

Також минулого тижня на валютному ринку України зріс дефіцит іноземної валюти, що змусило НБУ збільшити інтервенції до 619 млн доларів і ослабити гривню на 0,9%. Попри це, роздрібний сегмент залишався профіцитним, хоча обсяги продажу валюти зменшились.

Крім цього, курс долара в Україні до кінця тижня в банках буде коливатися в межах 41,20-42,20 грн/долар, а курс євро — від 46,40 до 48,30 грн/євро. На міжбанку курс долара очікується в межах 41,40-42,05 грн/дол, а євро — 46,57-48,15 грн/євро.

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Що таке Національний банк України? Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

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