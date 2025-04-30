Знову буде доступний усім: в Україні обвалилась ціна на базовий овоч

Аналітики прогнозують, що ціна на овоч буде знижуватись і надалі.

https://glavred.net/economics/snova-budet-dostupen-vsem-v-ukraine-obvalilas-cena-na-bazovyy-ovoshch-10660487.html Посилання скопійоване

Капусту в Україні тепер можна купити значно дешевше / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Основне:

Капуста в Україні різко здешевшала

Ціна на капусту все ще залишається вищою, ніж торік

Вартість капусти буде знижуватись і надалі

У зв'язку з погіршенням якості торішньої білокачанної капусти внаслідок тривалого зберігання цього тижня ціни на неї в Україні різко знизилися. Про це повідомляють аналітики EastFruit.

Ще до 26 квітня на українському ринку ціни на цей овоч сягали 52 гривень за кілограм, однак вже сьогодні, 30 квітня, купити кілограм капусти можна за 40-48 гривень.

відео дня

Таким чином капуста вже подешевшала в середньому на 10%. Таку тенденцію зниження цін на ринку пов'язують ще й з тим, що попит на продукцію наразі невисокий.

Аналітики прогнозують, що ціна на популярний овоч буде знижуватись і в найближчому майбутньому, адже на даний момент більшість українських виробників мають труднощі з реалізацією своєї продукції, а пропозиції ранніх овочів у господарствах України продовжують з кожним днем ​​збільшуватися.

Попри це, вартість капусти на ринку все ще у 6,4 рази вища, ніж в аналогічний період минулого року.

Ціни на овочі в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що в Україні продовжили зростати ціни на столові буряки. Фермери продають овоч за 22 – 32 гривні за кілограм порівняно з 20 – 30 гривнями минулого тижня.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Раніше повідомлялося, що тепличні комбінати в Україні відвантажують огірки в діапазоні 45-75 грн/кг ($1,08-1,80/кг). Ціна варіюється залежно від сорту, якості та обсягів партій.

Напередодні з'явився прогноз експертів, згідно з яким, ціни на овочі традиційно знижуватимуться в кінці травня – на початку червня. Це зниження обумовлене початком сезону збору овочів з відкритого ґрунту.

Більше новин:

Проєкт EastFruit EastFruit- це провідна міжнародна інформаційно-аналітична платформа бізнесу овочів і фруктів в країнах Східної Європи, Центральної Азії та Кавказу, з трьома мовними версіями новин та аналітики (Англійська, Українська, Російська) і аудиторією близько 100 тисяч читачів на місяць.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред