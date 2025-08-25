Рус
"Шоковий" прогноз: розкрито головні ризики різкого подорожчання долара

Олексій Тесля
25 серпня 2025, 16:55
73
НБУ активно використовуватиме свої інструменти для згладжування коливань курсу і нейтралізації надлишкового попиту.
Що буде з курсом валют - прогноз / колаж: Главред, фото: УНІАН, pixabay

Важливе:

  • Готівковий курс традиційно трохи вищий за офіційний - різниця близько 1,2%
  • Ризики залишаються незмінними: військова ескалація і скорочення зовнішньої допомоги

У серпні курс гривні залишався відносно стабільним: міжбанківські котирування трималися в межах 41,20-41,50 грн/$, а в готівковому сегменті поодинокі продажі долара доходили до 42 грн., розповіла член правління, директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Анна Золотько.

Як підкреслила вона в коментарі Главреду, готівковий курс традиційно трохи вищий за офіційний - різниця близько 1,2%.

"У вересні, з урахуванням звичного осіннього пожвавлення ділової активності, НБУ буде активно використовувати свої інструменти для згладжування коливань курсу і нейтралізації надлишкового попиту", - зазначила експерт.

Вона повідомила, що станом на 1 серпня міжнародні резерви НБУ становили $43 млрд, що дозволяє регулятору підтримувати стійкість ринку.

"Головні ризики залишаються незмінними: військова ескалація і скорочення зовнішньої допомоги можуть викликати різкі коливання курсу. За відсутності шоків і своєчасної підтримки з боку регулятора національна валюта зможе залишитися стабільною", - додала Золотько.

Курс долара: прогноз банкіра

На українському валютному ринку останній тиждень серпня обіцяє бути стабільним, без різких коливань. Курс долара, як очікується, збереже стійкість, тоді як євро може демонструвати незначні зміни.

Таку думку висловив Тарас Лісовий, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку". Курс долара в Україні в серпні навряд чи здивує різкими змінами, каже він.

Раніше повідомлялося про те, коли курс долара може підскочити до 46 гривень. В Україні очікується сезонне збільшення попиту на іноземну валюту.

Як повідомляв Главред, фінансовий аналітик Андрій Шевчишин заявив, що нова торговельна угода між США і Євросоюзом накладає істотні фінансові зобов'язання на ЄС і має негативний характер щодо європейської валюти.

Нагадаємо, обміняти долари більше не так легко - якісь купюри конфіскують безповоротно. За послугу інкасо банки стягують комісію, яка зазвичай становить 7-10% від суми транспортованої іноземної валюти.

Про персону: Ганна Золотько

Анна Вікторівна Золотько - член Правління, директор Департаменту казначейських операцій АТ "ЮНЕКС БАНК".

Народилася у 1982 році у м. Первомайськ, Миколаївська область
Освіта вища (Міжнародний Соломонів Університет, спеціалізація "Програмне забезпечення автоматизованих систем" (2004 р.) та "Фінанси" (2007 р.).
У банківській системі з 2004 р., на керівних посадах - з 2013 року.

