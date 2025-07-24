Бензин на українських АЗС різко подорожчає: що сталося

Через одну серйозну причину ціна на бензин може суттєво зрости.

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Бензин на українських АЗС різко подорожчає:/ колаж: Главред, фото: unsplash, УНІАН

Коротко:

В Україні може суттєво зрости ціна на бензин на АЗС

Причиною цього експерти називають обміління Дунаю

Бензин на АЗС в Україні може помітно подорожчати у найближчі дні. Зростання цін може відбутися цього тижня (до 27 липня) і становитиме, згідно з прогнозами, до 50 коп./л.

Про можливе подорожчання бензину попередили в експертних колах, йдеться в матеріалі delo.ua.

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Причиною цього експерти називають обміління Дунаю. Тому що, за словами засновника групи компаній "Прайм" Дмитра Льоушкіна:

через це баржі заходять завантаженими на 20-30%,

це призвело до певного дефіциту пального.

"Можливо, підуть дощі і ситуація покращиться. Але всі імпортери поїхали в ЄС і шукають там вільні обсяги палива", – зазначив Льоушкін.

Ціни на бензин в Україні/ Інфографіка: Головред

Ціни на бензин в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, в Україні може суттєво змінитися ціна на паливо – експерт назвав ключовий фактор. Експерти прогнозують, що дефіцит нафти на світовому ринку змусить ціни на бензин і дизель різко зрости вже найближчим часом.

Також раніше повідомлялося, що буде стрибок на 10 гривень – стало відомо, коли вартість бензину в Україні може поставити рекорд. Експерт наголосив, що дефіцит нафти може призвести до зростання цін на неї.

Нагадаємо, повідомлялося, що ціни на бензин в Україні не перестають дивувати – Главред розповів, де заправитись найдешевше. В Україні переписали ціни на бензин та дизель.

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Про персону: Дмитро Льоушкін Дмитро Льоушкін - засновник української групи компаній Prime, яка займається транспортними та логістичними послугами. Бізнесмен відкрив перші п'ять власних АЗС для власного і партнерського транспорту у 2015 році.

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