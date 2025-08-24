Гривня тримає удар, але євро підкине сюрприз: банкір назвав курс до кінця літа

Експерт оцінює вплив глобальних подій на курс долара та євро.

Експерт попереджає про можливі незначні зміни валютного ринку України / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, УНІАН

На валютному ринку України останній тиждень серпня пройде спокійно, без несподіваних стрибків курсу. Долар залишається більш передбачуваним, тоді як євро може показувати невеликі коливання.

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий у коментарі УНІАН зазначив:

"Майже виключені глобальні події, які могли б скинути з п'єдесталу долар або євро."

Прогноз курсу долара

За прогнозом Лєсового, курс долара до 31 серпня коливатиметься:

Міжбанк: 41,4–41,8 грн

Готівковий ринок: 41,4–41,8 грн

Вартість у гривнях:

100 доларів – 4140–4180 грн

1000 доларів – 41400–41800 грн

Прогноз курсу євро

Курс євро, за словами експерта, залишатиметься:

Міжбанк: 48–49 грн

Готівковий ринок: 48–49,5 грн

Вартість у гривнях:

100 євро – 4800–4950 грн

1000 євро – 48000–49500 грн

"Курс долара в Україні в серпні навряд чи здивує різкими змінами. Офіційний курс долара буде в межах 41,8–42,4 гривні, а євро – в діапазоні 48,5–50 гривень," – додав експерт.

Як змінювався курс долара / Інфографіка: Главред

Курс валют - останні новини

Як повідомляв Главред, доктор економічних наук Олексій Плотніков сказав, що не варто сподіватися, що в разі оголошення перемир’я гривня одразу почне зміцнюватися, а долар — знецінюватися.

Водночас, по відношенню до євро гривня посилила позиції. Офіційний курс європейської валюти установлено на рівні 47,91 гривні за один євро. Гривня зміцнилася на 7 копійок.

Фінансовий аналітик групи ICU Михайло Демків говорив, що до кінця 2025 року курс долара в Україні перевищить психологічну позначку у 42 гривні і зросте приблизно до 42,6 гривень.

