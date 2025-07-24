Неочікувана, але приємна підтримка: хто з пенсіонерів отримає надбавку у серпні

Пенсійний фонд надасть грошові виплати різним категоріям громадян України.

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Кого торкнеться грошова підтримка / колаж: Главред, фото: УНІАН

Ключове:

До Дня Незалежності українці отримають разову грошову допомогу

Пенсійний фонд нарахує святкові виплати ветеранам і пільговикам

До Дня Незалежності, який Україна відзначає в серпні 2025 року, для окремих категорій громадян передбачена одноразова грошова підтримка. Як повідомили у пресслужбі Пенсійного фонду України, кошти мають надійти на рахунки отримувачів до 24 серпня.

Найвищу суму, 3 100 гривень, призначено для осіб, які мають особливі заслуги перед державою, а також для ветеранів з інвалідністю I групи та колишніх дітей-в’язнів концтаборів тієї ж групи. Особи з інвалідністю II групи отримають по 2 900 грн, III групи по 2 700 грн.

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По 1 000 гривень виплатять учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції Гідності, неповнолітнім колишнім в’язням концтаборів та дітям, які народилися у місцях позбавлення волі, де утримувалися їхні батьки.

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Члени сімей загиблих військових і ветеранів, а також вдови або вдівці, які не уклали новий шлюб, отримають по 650 грн. Учасникам війни, дітям партизанів та іншим колишнім в’язням концтаборів передбачено по 450 грн.

Виплата буде зарахована разом із серпневою пенсією. Ті ветерани, які наразі працюють або проходять військову службу й не є пенсіонерами, отримають кошти через установи або частини, де вони служать або працевлаштовані. У таких випадках перерахування здійснюється за поданням від роботодавця.

Пенсійний фонд також нагадує: громадяни, які не є пенсіонерами, але мають право на цю виплату, повинні подати відповідну заяву через особистий кабінет на порталі електронних послуг ПФУ або звернутись до сервісного центру. Подання стало можливим із 1 липня 2025 року.

Виплати пенсій в Україні - що відомо

Нагадаємо, Главред розповідав, хто отримує найбільшу пенсію в Україні. Як відомо, наразі українець із середньою зарплатою 18,8 тис. грн та повним стажем може розраховувати на пенсію лише у 4,7 тис. грн.

В той же час є можливість отримувати пенсію у 11 тисяч гривень. Але для цього треба відповідати певним умовам. Щоб дізнатися, чи маєте ви на це право, можна скористатися спеціальним калькулятором пенсій.

Але є і не дуже приємні новини: деякі пенсіонери можуть взагалі залишитися без виплат. У Пенсійному фонді (ПФУ) вже пояснили, чому так може статися і як цього уникнути.

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Про джерело: Пенсійний фонд Пенсійний фонд створено для реалізації державної політики з питань пенсійного забезпечення, загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та загальнообов'язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, що спричинили втрату працездатності. Фонд веде облік осіб, які підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню, та осіб, які мають право на пільги, а також реалізує державну політику у сфері надання житлових субсидій та пільг на оплату послуг ЖКГ, йдеться на офіційному сайті ПФУ.

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