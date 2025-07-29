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Курс євро може неочікувано впасти: аналітик попередив про серйозний удар

Марія Николишин
29 липня 2025, 09:15
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З початку 2025 року євро зміцнився проти долара приблизно на 13–15%.
Курс євро може неочікувано впасти: аналітик попередив про серйозний удар
Що буде з курсом євро / колаж: Главред, фото: pixabay

Головне із заяви аналітика:

  • Торговельна угода між США і ЄС може негативно вплинути на євро
  • Європейцям доведеться купувати долари на ринку, продаючи євро
  • Зміцнення євро "підсилює удар"

Нова торговельна угода між США і Євросоюзом дозволила уникнути ескалації щодо мит, але вона накладає суттєві фінансові зобов’язання на ЄС та має негативний характер щодо європейської валюти. Про це фінансовий аналітик Андрій Шевчишин написав у Facebook.

Відомо, що США запроваджують 15% мито на більшість європейських товарів (замість 30% раніше анонсованих), натомість ЄС обіцяє масштабні інвестиції і закупівлі у США.

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За його словами, хоча 15% – це менше від початкової загрози, для Європи ці умови все одно означають значні додаткові витрати.

"До того ж, взяті на себе зобов’язання – інвестувати в США і купувати американські енергоносії та озброєння – ведуть до масованого відтоку капіталу з ЄС в долари. У короткостроковій перспективі факт укладення угоди дещо заспокоїв ринки, але деталі угоди не є сприятливими для європейської валюти у середньостроковому плані", - наголосив він.

Шевчишин зауважив, що для інвестування в США здебільшого потрібні долари, отже європейцям доведеться купувати долари на ринку, продаючи євро.

Він також додав, що Євросоюз погодився суттєво збільшити закупівлі американських енергоносіїв - на астрономічну суму 750 млрд доларів в наступні роки.

"Розрахунки за нафту та газ, як правило, ідуть в доларах, тож знову-таки формується додатковий стабільний попит на долар з боку європейських енергетичних імпортерів на довгі роки вперед", - йдеться у заяві аналітика.

Крім того, на його думку, зміцнення євро "підсилює удар".

"З початку 2025 року і до липня євро відчутно зміцнився проти долара – приблизно на 13–15%. Для європейських експортерів такий рух курсу означає, що їхня продукція стає дорожчою для покупців у доларах, якщо ціни залишаються номінованими в євро. І щоб залишитись конкурентними, фірми з ЄС можуть знижувати доларові ціни, фактично жертвуючи частиною виручки в перерахунку на євро", - каже Шевчишин.

Він підкреслює, що переглянувши глибше наявні дані, здається, що поточна угода для євро несе негативний характер, що буде тиснути на курс євро до долара.

"І перша реакція ринку на угоду й зниження євро до долара на торгах в понеділок це підтверджує. А для долара все виглядає непогано", - підсумував аналітик.

Курс євро може неочікувано впасти: аналітик попередив про серйозний удар
Як змінювався курс долара / Інфографіка: Главред

Курс валют - останні новини

Як повідомляв Главред, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий сказав, що цього тижня не варто очікувати знецінення долара або євро.

Також відомо, що ситуація на валютному ринку у серпні поточного року буде багато в чому залежати від кількох основних чинників. Щодо долара, то буде спостерігатися певна курсова стабільність, а на ситуацію з євро будуть впливати світові торги валют.

Аналітики КІТ Group у своєму звіті зазначили, що за 6 місяців і більше зберігатиметься ризик плавної девальвації гривні. Якщо іноземна допомога все ж скоротиться, долар поступово подорожчає до 43,00-45,00 грн або навіть вище.

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Про персону: Андрій Шевчишин

Андрій Шевчишин - український економіст, фінансовий аналітик, експерт фондового ринку і сільськогосподарських активів, керівник відділу аналітики в Forex club і Libertex.

Народився в Києві. Закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю "Економічна кібернетика". Випустився 1995 року.

Шевчишин працював з 2007 по 2012 рік в ІГ ТАСК на посаді керівника аналітичного департаменту.

У 2011 році увійшов до складу індексного комітету при Українській біржі. До обов'язків комітету входила оцінка та розрахунок індексів для цінних паперів та ухвалення рішення щодо зміни списку паперів, за якими оцінюють індекс.

Починаючи з 2012 року протягом трьох років Шевчишин обіймав посаду менеджера та аналітика в ТОВ ДТЕК.

Зараз Шевчишин працює в організації Forex Club на посаді керівника відділу аналітики. Також він керує аналітичним відділом у Libertex.

Шевчишин публікує свої прогнози на порталах, присвячених ринку молочної продукції та агропромисловому сектору.

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