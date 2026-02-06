По 20 тисяч кожному працівникові: в Кабміні назвали, кому належать доплати

Денис Шмигаль зробив заяву за результатами засідання Штабу з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

Українським енергетикам пообіцяли підвищені виплати / колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Головне:

20 тисяч гривень доплати отримають працівники аварійно-відновлювальних бригад

Виплати українським енергетикам можна оформити в сервісі електронних послуг

По 20 тисяч гривень доплати протягом трьох місяців отримають працівники аварійно-відновлювальних бригад, які ліквідують наслідки російських обстрілів в енергетиці.

Про це заявив віцепрем'єр-міністр енергетики Денис Шмигаль за результатами засідання Штабу з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

За його словами, виплати українським енергетикам можна оформити в сервісі електронних послуг "Дія".

"У Дії стартував прийом заявок на доплату працівникам аварійно-відновлювальних бригад, які ліквідують наслідки російських обстрілів. По 20 тис. грн у січні, лютому та березні отримає кожен, хто сьогодні усуває наслідки російських атак на нашу енергетику", - написав Шмигаль.

Електропостачання в регіонах: де відключають найрідше

Житомир опинився серед міст з найбільш стабільною подачею електроенергії. Цьому сприяло розвиток місцевої генерації та реалізація заходів з енергозбереження. За словами військовослужбовця ЗСУ Ігоря Луценка, опублікованим у Facebook, такі рішення помітно зменшили залежність міста від централізованих мереж.

Відключення електроенергії - новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що в Україні введені екстрені відключення електроенергії. Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації роботи енергосистеми.

Нагадаємо, раніше Росія завдала найпотужнішого удару по енергетичній інфраструктурі України з початку року. Під атаками опинилися ТЕЦ і ТЕС у Києві, Харкові та Дніпрі, а також об'єкт ДТЕК в Одеській області.

Відновлення енергосистеми після масованих ракетних ударів буде тривалим, заявив віцепрем'єр-міністр енергетики Денис Шмигаль. Ворог пошкодив об'єкти генерації та магістральні мережі в Києві, Харківській, Дніпропетровській, Донецькій, Одеській, Вінницькій областях та інших регіонах.

