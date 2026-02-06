Рус
Читати російською
По 20 тисяч кожному працівникові: в Кабміні назвали, кому належать доплати

Олексій Тесля
6 лютого 2026, 23:45
25
Денис Шмигаль зробив заяву за результатами засідання Штабу з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.
енергія, свідок
Українським енергетикам пообіцяли підвищені виплати / колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Головне:

  • 20 тисяч гривень доплати отримають працівники аварійно-відновлювальних бригад
  • Виплати українським енергетикам можна оформити в сервісі електронних послуг

По 20 тисяч гривень доплати протягом трьох місяців отримають працівники аварійно-відновлювальних бригад, які ліквідують наслідки російських обстрілів в енергетиці.

Про це заявив віцепрем'єр-міністр енергетики Денис Шмигаль за результатами засідання Штабу з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

відео дня

За його словами, виплати українським енергетикам можна оформити в сервісі електронних послуг "Дія".

"У Дії стартував прийом заявок на доплату працівникам аварійно-відновлювальних бригад, які ліквідують наслідки російських обстрілів. По 20 тис. грн у січні, лютому та березні отримає кожен, хто сьогодні усуває наслідки російських атак на нашу енергетику", - написав Шмигаль.

По 20 тисяч кожному працівникові: в Кабміні назвали, кому належать доплати
/ Главред

Електропостачання в регіонах: де відключають найрідше

Житомир опинився серед міст з найбільш стабільною подачею електроенергії. Цьому сприяло розвиток місцевої генерації та реалізація заходів з енергозбереження. За словами військовослужбовця ЗСУ Ігоря Луценка, опублікованим у Facebook, такі рішення помітно зменшили залежність міста від централізованих мереж.

Відключення електроенергії - новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що в Україні введені екстрені відключення електроенергії. Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації роботи енергосистеми.

Нагадаємо, раніше Росія завдала найпотужнішого удару по енергетичній інфраструктурі України з початку року. Під атаками опинилися ТЕЦ і ТЕС у Києві, Харкові та Дніпрі, а також об'єкт ДТЕК в Одеській області.

Відновлення енергосистеми після масованих ракетних ударів буде тривалим, заявив віцепрем'єр-міністр енергетики Денис Шмигаль. Ворог пошкодив об'єкти генерації та магістральні мережі в Києві, Харківській, Дніпропетровській, Донецькій, Одеській, Вінницькій областях та інших регіонах.

Читайте також:

Про персону: Денис Шмигаль

Денис Шмигаль — український державний діяч, інженер-економіст, міністр енергетики з 14 січня 2026 року. Міністр оборони України з 17 липня 2025 року до 13 січня 2026 року. Прем'єр-міністр України з 4 березня 2020 року по 16 липня 2025 року. Кандидат економічних наук (2003). Рекордсмен за тривалістю перебування на посаді серед усіх голів уряду незалежної України (понад 4 роки), пише Вікіпедія.

Рекордсмен за тривалістю перебування на посаді серед усіх голів уряду незалежної України (понад 5 років).

У 2021 році 46-річний Денис Шмигаль ввійшов у список 100 найвпливовіших українців за версією тижневика "Фокус". Прем'єр-міністру віддали 7-му сходинку рейтингу. Успіх Шмигаля пояснюють підтримкою Володимира Зеленського та ініціатив президентського офісу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Денис Шмигаль енергетика
