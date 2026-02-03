Рус
Графіки змінено – як вимикатимуть світло у Дніпрі та області у середу, 4 лютого

Руслан Іваненко
3 лютого 2026, 21:42
ДТЕК та ЦЕК оприлюднили графіки відключень електроенергії для всіх черг і окремий розклад для Павлограда.
Стежте за оновленнями графіків відключень у вашому регіоні / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Коротко:

  • 4 лютого по всій Україні запровадять погодинні відключення світла
  • Графіки планових відключень від ДТЕК і ЦЕК опубліковані
  • Павлоград матиме окремі спеціальні черги відключень

У середу, 4 лютого, в усіх регіонах України обмежать споживання електроенергії через складну ситуацію в енергетиці після російських обстрілів. У Дніпропетровській області, як і по всій країні, запровадять погодинні графіки планових відключень, тож мешканцям доведеться підлаштовуватися під новий режим.

ДТЕК опублікував попередній розподіл по чергах — обмеження торкнуться всіх споживачів. Енергетики радять стежити за оновленнями і планувати день відповідно до графіка, щоб уникнути неприємних сюрпризів.

Графіки відключень від ДТЕК для кожної черги

  • 1.1 Черга: 01:30 – 10:00 12:00 – 19:00 22:30 – 24:00
  • 1.2 Черга: 01:30 – 08:30 10:00 – 19:00 22:30 – 24:00
  • 2.1 Черга: 01:30 – 08:30 12:00 – 21:00 22:30 – 24:00
  • 2.2 Черга: 01:30 – 08:30 12:00 – 19:00 21:00 – 24:00
  • 3.1 Черга: 00:00 – 01:30 05:00 – 12:00 15:30 – 22:30
  • 3.2 Черга: 00:00 – 01:30 05:00 – 13:30 15:30 – 22:30
  • 4.1 Черга: 00:00 – 01:30 05:00 – 12:00 13:30 – 22:00
  • 4.2 Черга: 00:00 – 01:30 05:00 – 12:00 15:30 – 22:30
  • 5.1 Черга: 00:00 – 05:00 08:30 – 15:30 19:00 – 24:00
  • 5.2 Черга: 00:00 – 05:00 08:30 – 17:00 19:00 – 24:00
  • 6.1 Черга: 00:00 – 05:00 08:30 – 15:30 17:00 – 24:00
  • 6.2 Черга: 00:00 – 05:00 08:30 – 15:30 19:00 – 24:00

  • Графіки відключень світла в Дніпропетровській області на 4 лютого
    Графіки відключень світла в Дніпропетровській області на 4 лютого Фото: ДТЕК
  • Графіки відключень світла в Дніпропетровській області на 4 лютого
    Графіки відключень світла в Дніпропетровській області на 4 лютого Фото: ДТЕК

Щоб дізнатися точний час відключень за своєю адресою, мешканці Дніпра можуть скористатися спеціальною онлайн-формою на сайті ДТЕК.

Графіки відключень від ЦЕК

Як повідомляють у диспетчерському центрі НЕК "Укренерго", для абонентів ЦЕК 4 лютого з 00:00 до 24:00 діятимуть відключення за визначеними чергами.

  • Черга 1.1 00:00 – 01:00 03:30 – 10:30 12:30 – 19:30 21:30 – 24:00
  • Черга 1.2 00:00 – 01:00 03:30 – 10:30 12:30 – 19:30 21:30 – 24:00
  • Черга 2.1 00:00 – 03:30 06:30 – 12:30 14:30 – 21:30
  • Черга 2.2 00:00 – 01:30 05:00 – 12:30 14:30 – 21:30
  • Черга 3.1 00:00 – 05:00 07:30 – 14:30 17:30 – 22:00
  • Черга 3.2 00:00 – 05:00 08:00 – 14:30 17:30 – 24:00
  • Черга 4.1 00:00 – 03:30 05:00 – 12:30 14:30 – 21:30
  • Черга 4.2 00:00 – 03:30 07:30 – 14:30 17:30 – 24:00
  • Черга 5.1 01:30 – 07:30 10:30 – 17:30 19:30 – 24:00
  • Черга 5.2 03:30 – 10:30 12:30 – 19:30 21:30 – 24:00

Графік для Павлограда

Окремо наголошується, що для мешканців Павлограда, які тимчасово відключаються за іншим графіком, будуть застосовані спеціальні черги.

  • 1 черга: 04:00 - 09:00; 14:00 - 19:00.
  • 2 черга: 00:00 - 04:00; 09:00 - 14:00; 19:00 - 24:00.
Черги відключень електроенергії / Інфографіка: Главред

Розташування "Пунктів незламності"

На Дніпропетровщині продовжують працювати "Пункти незламності", де мешканці можуть отримати допомогу та актуальну інформацію. Адреси та графік роботи доступні на сайті ОВА та порталі nezlamnist.gov.ua.

Як раніше повідомляв Главред, 4 лютого, в межах Запорізької області будуть діяти обмеження споживання електроенергії для населення, промисловості та бізнесу. Про те, коли на буде світла в Запорізькій області 4 лютого повідомило "Запоріжжяобленерго".

Крім того, в ніч на 3 лютого країна-агресор Росія завдала найпотужнішого удару по енергетиці України з початку року. Під атакою опинилися об’єкти генерації та розподілу електроенергії. Про це повідомили в ДТЕК.

Також у Харкові ворог бив саме по енергетичних вузлах, прагнучи максимально пошкодити систему теплопостачання та залишити місто без тепла у період сильних морозів.

Про джерело: ДТЕК

ДТЕК (раніше — Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбаська паливно-енергетична компанія) — найбільший приватний інвестор енергетичної галузі України.

Компанія виробляє електроенергію на сонячних, вітрових та теплових електростанціях, видобуває вугілля та природний газ, здійснює трейдинг енергопродуктів, розподіляє електроенергію та має мережу зарядних станцій, пише Вікіпедія.

новини Дніпра відключення світла Відключення світла Дніпропетроська область Відключення світла в Дніпрі
"Ремонт займе значний час": стратегічна ТЕЦ сильно пошкоджена після обстрілу

"Ремонт займе значний час": стратегічна ТЕЦ сильно пошкоджена після обстрілу

22:27Енергетика
Трамп вперше відреагував на порушення Росією перемир'я - що сказав

Трамп вперше відреагував на порушення Росією перемир'я - що сказав

21:26Війна
"Знову російський обман": Зеленський очікує реакції США на удари окупантів

"Знову російський обман": Зеленський очікує реакції США на удари окупантів

21:22Україна
