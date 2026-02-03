Графіки змінено – як вимикатимуть світло у Дніпрі та області у середу, 4 лютого

ДТЕК та ЦЕК оприлюднили графіки відключень електроенергії для всіх черг і окремий розклад для Павлограда.

https://glavred.net/energy/grafiki-izmeneny-kak-budut-otklyuchat-svet-v-dnepre-i-oblasti-v-sredu-4-fevralya-10737791.html Посилання скопійоване

Стежте за оновленнями графіків відключень у вашому регіоні / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Коротко:

4 лютого по всій Україні запровадять погодинні відключення світла

Графіки планових відключень від ДТЕК і ЦЕК опубліковані

Павлоград матиме окремі спеціальні черги відключень

У середу, 4 лютого, в усіх регіонах України обмежать споживання електроенергії через складну ситуацію в енергетиці після російських обстрілів. У Дніпропетровській області, як і по всій країні, запровадять погодинні графіки планових відключень, тож мешканцям доведеться підлаштовуватися під новий режим.

ДТЕК опублікував попередній розподіл по чергах — обмеження торкнуться всіх споживачів. Енергетики радять стежити за оновленнями і планувати день відповідно до графіка, щоб уникнути неприємних сюрпризів.

відео дня

Графіки відключень від ДТЕК для кожної черги

1.1 Черга: 01:30 – 10:00 12:00 – 19:00 22:30 – 24:00

01:30 – 10:00 12:00 – 19:00 22:30 – 24:00 1.2 Черга: 01:30 – 08:30 10:00 – 19:00 22:30 – 24:00

01:30 – 08:30 10:00 – 19:00 22:30 – 24:00 2.1 Черга: 01:30 – 08:30 12:00 – 21:00 22:30 – 24:00

01:30 – 08:30 12:00 – 21:00 22:30 – 24:00 2.2 Черга: 01:30 – 08:30 12:00 – 19:00 21:00 – 24:00

01:30 – 08:30 12:00 – 19:00 21:00 – 24:00 3.1 Черга: 00:00 – 01:30 05:00 – 12:00 15:30 – 22:30

00:00 – 01:30 05:00 – 12:00 15:30 – 22:30 3.2 Черга: 00:00 – 01:30 05:00 – 13:30 15:30 – 22:30

00:00 – 01:30 05:00 – 13:30 15:30 – 22:30 4.1 Черга: 00:00 – 01:30 05:00 – 12:00 13:30 – 22:00

00:00 – 01:30 05:00 – 12:00 13:30 – 22:00 4.2 Черга: 00:00 – 01:30 05:00 – 12:00 15:30 – 22:30

00:00 – 01:30 05:00 – 12:00 15:30 – 22:30 5.1 Черга: 00:00 – 05:00 08:30 – 15:30 19:00 – 24:00

00:00 – 05:00 08:30 – 15:30 19:00 – 24:00 5.2 Черга: 00:00 – 05:00 08:30 – 17:00 19:00 – 24:00

00:00 – 05:00 08:30 – 17:00 19:00 – 24:00 6.1 Черга: 00:00 – 05:00 08:30 – 15:30 17:00 – 24:00

00:00 – 05:00 08:30 – 15:30 17:00 – 24:00 6.2 Черга: 00:00 – 05:00 08:30 – 15:30 19:00 – 24:00

Щоб дізнатися точний час відключень за своєю адресою, мешканці Дніпра можуть скористатися спеціальною онлайн-формою на сайті ДТЕК.

Графіки відключень від ЦЕК

Як повідомляють у диспетчерському центрі НЕК "Укренерго", для абонентів ЦЕК 4 лютого з 00:00 до 24:00 діятимуть відключення за визначеними чергами.

Черга 1.1 00:00 – 01:00 03:30 – 10:30 12:30 – 19:30 21:30 – 24:00

00:00 – 01:00 03:30 – 10:30 12:30 – 19:30 21:30 – 24:00 Черга 1.2 00:00 – 01:00 03:30 – 10:30 12:30 – 19:30 21:30 – 24:00

00:00 – 01:00 03:30 – 10:30 12:30 – 19:30 21:30 – 24:00 Черга 2.1 00:00 – 03:30 06:30 – 12:30 14:30 – 21:30

00:00 – 03:30 06:30 – 12:30 14:30 – 21:30 Черга 2.2 00:00 – 01:30 05:00 – 12:30 14:30 – 21:30

00:00 – 01:30 05:00 – 12:30 14:30 – 21:30 Черга 3.1 00:00 – 05:00 07:30 – 14:30 17:30 – 22:00

00:00 – 05:00 07:30 – 14:30 17:30 – 22:00 Черга 3.2 00:00 – 05:00 08:00 – 14:30 17:30 – 24:00

00:00 – 05:00 08:00 – 14:30 17:30 – 24:00 Черга 4.1 00:00 – 03:30 05:00 – 12:30 14:30 – 21:30

00:00 – 03:30 05:00 – 12:30 14:30 – 21:30 Черга 4.2 00:00 – 03:30 07:30 – 14:30 17:30 – 24:00

00:00 – 03:30 07:30 – 14:30 17:30 – 24:00 Черга 5.1 01:30 – 07:30 10:30 – 17:30 19:30 – 24:00

01:30 – 07:30 10:30 – 17:30 19:30 – 24:00 Черга 5.2 03:30 – 10:30 12:30 – 19:30 21:30 – 24:00

Графік для Павлограда

Окремо наголошується, що для мешканців Павлограда, які тимчасово відключаються за іншим графіком, будуть застосовані спеціальні черги.

1 черга: 04:00 - 09:00; 14:00 - 19:00.

04:00 - 09:00; 14:00 - 19:00. 2 черга: 00:00 - 04:00; 09:00 - 14:00; 19:00 - 24:00.

Черги відключень електроенергії / Інфографіка: Главред

Розташування "Пунктів незламності"

На Дніпропетровщині продовжують працювати "Пункти незламності", де мешканці можуть отримати допомогу та актуальну інформацію. Адреси та графік роботи доступні на сайті ОВА та порталі nezlamnist.gov.ua.

Відключення світла - останні новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, 4 лютого, в межах Запорізької області будуть діяти обмеження споживання електроенергії для населення, промисловості та бізнесу. Про те, коли на буде світла в Запорізькій області 4 лютого повідомило "Запоріжжяобленерго".

Крім того, в ніч на 3 лютого країна-агресор Росія завдала найпотужнішого удару по енергетиці України з початку року. Під атакою опинилися об’єкти генерації та розподілу електроенергії. Про це повідомили в ДТЕК.

Також у Харкові ворог бив саме по енергетичних вузлах, прагнучи максимально пошкодити систему теплопостачання та залишити місто без тепла у період сильних морозів.

Читайте також:

Про джерело: ДТЕК ДТЕК (раніше — Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбаська паливно-енергетична компанія) — найбільший приватний інвестор енергетичної галузі України. Компанія виробляє електроенергію на сонячних, вітрових та теплових електростанціях, видобуває вугілля та природний газ, здійснює трейдинг енергопродуктів, розподіляє електроенергію та має мережу зарядних станцій, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред