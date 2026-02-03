Черкаську область накриють жорсткі графіки відключень - коли не буде світла 4 лютого

Про що йдеться у матеріалі:
- 4 лютого в Черкаській області будуть діяти графіки погодинних відключень світла
- Обмеження будуть застосовуватись протягом всієї доби
Завтра, 4 лютого, в Черкасьій області будуть застосовані графіки відключень електроенергії для населення, бізнесу та промисловості. Про те, коли не буде світла в середу, 4 лютого, повідомило "Черкасиобленерго".
В обленерго попередили, що через постійні ворожі обстріли та наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак у Черкаській області 4 лютого, за розпорядженням НЕК "Укренерго", буде запроваджено погодинні графіки відключення електроенергії.
Відключення світла 4 лютого Черкаська область черга 1.1
1.1: 00:00 – 03:30, 06:00 – 10:00, 12:00 – 16:00, 18:00 – 22:00
Відключення світла 4 лютого Черкаська область черга 1.2
1.2: 01:00 – 04:30, 07:00 – 11:00, 13:00 – 17:00, 19:00 – 22:30
Відключення світла 4 лютого Черкаська область черга 2.1
2.1: 02:30 – 06:30, 08:30 – 12:30, 14:30 – 18:30, 20:30 – 00:00
Відключення світла 4 лютого Черкаська область черга 2.2
2.2: 00:00 – 01:00, 03:30 – 07:30, 09:30 – 13:30, 15:30 – 19:30, 21:30 – 00:00
Відключення світла 4 лютого Черкаська область черга 3.1
3.1: 00:00 – 02:00, 04:30 – 08:30, 10:30 – 14:30, 16:30 – 20:30, 22:30 – 00:00
Відключення світла 4 лютого Черкаська область черга 3.2
3.2: 00:00 – 00:30, 03:00 – 07:00, 09:00 – 13:00, 15:00 – 19:00, 21:00 – 00:00
Відключення світла 4 лютого Черкаська область черга 4.1
4.1: 02:00 – 05:30, 08:00 – 12:00, 14:00 – 18:00, 20:00 – 23:30
Відключення світла 4 лютого Черкаська область черга 4.2
4.2: 00:00 – 02:30, 05:00 – 09:00, 11:00 – 15:00, 17:00 – 21:00, 23:00 – 00:00
Відключення світла 4 лютого Черкаська область черга 5.1
5.1: 00:00 – 01:30, 04:00 – 08:00, 10:00 – 14:00, 16:00 – 20:00, 22:00 – 00:00
Відключення світла 4 лютого Черкаська область черга 5.2
5.2: 01:30 – 05:00, 07:30 – 11:30, 13:30 – 17:30, 19:30 – 23:00
Відключення світла 4 лютого Черкаська область черга 6.1
6.1: 00:30 – 04:00, 06:30 – 10:30, 12:30 – 16:30, 18:30 – 22:00
Відключення світла 4 лютого Черкаська область черга 6.2
6.2: 00:00 – 03:00, 05:30 – 09:30, 11:30 – 15:30, 17:30 – 21:30, 23:30 – 00:00
Крім того, згідно з вказівкою "Укренерго", для промислових підприємств і бізнесу регіону протягом усієї доби діятимуть графіки обмеження потужності.
Як знайти свою групу відключення світла
Знайти свою групу графіків відключення світла у Черкаській області можна за посиланням.
Як дізнатись графіки відключення світла за адресою
Знайти свій графік відключення світла у Черкаській області можна за посиланням.
Як дізнатись графіки відключення світла за особовим рахунком
Знайти свій графік відключення світла за особовим рахуном у Черкаській області можна за посиланням.
Як дізнатись свою чергу аварійних відключень
Дізнатись свою чергу аварівних відключень світла в Черкаській області можна за посиланням.
Пункти незламності в Черкасах - де знайти пункти незламності в Черкаській області
Перелік адрес пунктів незламості в Черкасах та області та області можна знайти за посиланням.
Відключення світла - останні новини за темою
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у Харкові через наслідки масованих атак російських окупаційних військ на енергетичну інфраструктуру міста та області запровадили режим надзвичайної ситуації техногенного характеру місцевого рівня. Про це повідомили в міській раді.
У ніч на 3 лютого Росія здійснила найпотужніший із початку року удар по енергосистемі України, внаслідок чого постраждали об’єкти генерації та розподілу електроенергії, зазначили в ДТЕК.
Війська РФ завдали комбінованого ракетно-дронового удару по восьми регіонах країни, атакувавши житлові будинки, теплоелектроцентралі, а також ТЕЦ і ТЕС, які працювали виключно для обігріву районів у Києві, Харкові та Дніпрі, повідомив перший віцепрем’єр і міністр енергетики Денис Шмигаль.
Інші новини:
- Трамп вперше відреагував на порушення Росією перемир'я - що сказав
- "Знову російський обман": Зеленський очікує реакції США на удари окупантів
- Графіки змінено – як вимикатимуть світло у Дніпрі та області у середу, 4 лютого
Про компанію: "Укренерго"
ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред