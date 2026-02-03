Рус
Черкаську область накриють жорсткі графіки відключень - коли не буде світла 4 лютого

Юрій Берендій
3 лютого 2026, 20:48оновлено 3 лютого, 22:16
У Черкаській області 4 лютого, запровадять погодинні графіки відключення електроенергії для населення, бізнесу та промисловості, вказали в обленерго.
Відключення світла Черкаська область - коли не буде світла 4 лютого / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Про що йдеться у матеріалі:

  • 4 лютого в Черкаській області будуть діяти графіки погодинних відключень світла
  • Обмеження будуть застосовуватись протягом всієї доби

Завтра, 4 лютого, в Черкасьій області будуть застосовані графіки відключень електроенергії для населення, бізнесу та промисловості. Про те, коли не буде світла в середу, 4 лютого, повідомило "Черкасиобленерго".

В обленерго попередили, що через постійні ворожі обстріли та наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак у Черкаській області 4 лютого, за розпорядженням НЕК "Укренерго", буде запроваджено погодинні графіки відключення електроенергії.

Графіки відключення світла в Черкаській області на 4 лютого / Скріншот

Відключення світла 4 лютого Черкаська область черга 1.1

1.1: 00:00 – 03:30, 06:00 – 10:00, 12:00 – 16:00, 18:00 – 22:00

Відключення світла 4 лютого Черкаська область черга 1.2

1.2: 01:00 – 04:30, 07:00 – 11:00, 13:00 – 17:00, 19:00 – 22:30

Відключення світла 4 лютого Черкаська область черга 2.1

2.1: 02:30 – 06:30, 08:30 – 12:30, 14:30 – 18:30, 20:30 – 00:00

Відключення світла 4 лютого Черкаська область черга 2.2

2.2: 00:00 – 01:00, 03:30 – 07:30, 09:30 – 13:30, 15:30 – 19:30, 21:30 – 00:00

Відключення світла 4 лютого Черкаська область черга 3.1

3.1: 00:00 – 02:00, 04:30 – 08:30, 10:30 – 14:30, 16:30 – 20:30, 22:30 – 00:00

Відключення світла 4 лютого Черкаська область черга 3.2

3.2: 00:00 – 00:30, 03:00 – 07:00, 09:00 – 13:00, 15:00 – 19:00, 21:00 – 00:00

Відключення світла 4 лютого Черкаська область черга 4.1

4.1: 02:00 – 05:30, 08:00 – 12:00, 14:00 – 18:00, 20:00 – 23:30

Відключення світла 4 лютого Черкаська область черга 4.2

4.2: 00:00 – 02:30, 05:00 – 09:00, 11:00 – 15:00, 17:00 – 21:00, 23:00 – 00:00

Відключення світла 4 лютого Черкаська область черга 5.1

5.1: 00:00 – 01:30, 04:00 – 08:00, 10:00 – 14:00, 16:00 – 20:00, 22:00 – 00:00

Відключення світла 4 лютого Черкаська область черга 5.2

5.2: 01:30 – 05:00, 07:30 – 11:30, 13:30 – 17:30, 19:30 – 23:00

Відключення світла 4 лютого Черкаська область черга 6.1

6.1: 00:30 – 04:00, 06:30 – 10:30, 12:30 – 16:30, 18:30 – 22:00

Відключення світла 4 лютого Черкаська область черга 6.2

6.2: 00:00 – 03:00, 05:30 – 09:30, 11:30 – 15:30, 17:30 – 21:30, 23:30 – 00:00

Крім того, згідно з вказівкою "Укренерго", для промислових підприємств і бізнесу регіону протягом усієї доби діятимуть графіки обмеження потужності.

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Як знайти свою групу відключення світла

Знайти свою групу графіків відключення світла у Черкаській області можна за посиланням.

Як дізнатись графіки відключення світла за адресою

Знайти свій графік відключення світла у Черкаській області можна за посиланням.

Як дізнатись графіки відключення світла за особовим рахунком

Знайти свій графік відключення світла за особовим рахуном у Черкаській області можна за посиланням.

Як дізнатись свою чергу аварійних відключень

Дізнатись свою чергу аварівних відключень світла в Черкаській області можна за посиланням.

Пункти незламності в Черкасах - де знайти пункти незламності в Черкаській області

Перелік адрес пунктів незламості в Черкасах та області та області можна знайти за посиланням.

Відключення світла - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у Харкові через наслідки масованих атак російських окупаційних військ на енергетичну інфраструктуру міста та області запровадили режим надзвичайної ситуації техногенного характеру місцевого рівня. Про це повідомили в міській раді.

У ніч на 3 лютого Росія здійснила найпотужніший із початку року удар по енергосистемі України, внаслідок чого постраждали об’єкти генерації та розподілу електроенергії, зазначили в ДТЕК.

Війська РФ завдали комбінованого ракетно-дронового удару по восьми регіонах країни, атакувавши житлові будинки, теплоелектроцентралі, а також ТЕЦ і ТЕС, які працювали виключно для обігріву районів у Києві, Харкові та Дніпрі, повідомив перший віцепрем’єр і міністр енергетики Денис Шмигаль.

Про компанію: "Укренерго"

ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

"Ремонт займе значний час": стратегічна ТЕЦ сильно пошкоджена після обстрілу

"Ремонт займе значний час": стратегічна ТЕЦ сильно пошкоджена після обстрілу

22:27Енергетика
Трамп вперше відреагував на порушення Росією перемир'я - що сказав

Трамп вперше відреагував на порушення Росією перемир'я - що сказав

21:26Війна
"Знову російський обман": Зеленський очікує реакції США на удари окупантів

"Знову російський обман": Зеленський очікує реакції США на удари окупантів

21:22Україна
Карта Deep State онлайн за 3 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 3 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

Навіщо в СРСР зводили круглі будинки та чому люди хотіли пошвидше з них виїхати

Навіщо в СРСР зводили круглі будинки та чому люди хотіли пошвидше з них виїхати

РФ готує великий наступ на "фортечний пояс": в ISW назвали напрямки

РФ готує великий наступ на "фортечний пояс": в ISW назвали напрямки

Відключення світла в Україні - графіки на 3 лютого (оновлюється)

Відключення світла в Україні - графіки на 3 лютого (оновлюється)

Китайський гороскоп на завтра 4 лютого: Бикам - образа, Зміям - конфлікти

Китайський гороскоп на завтра 4 лютого: Бикам - образа, Зміям - конфлікти

22:27

"Ремонт займе значний час": стратегічна ТЕЦ сильно пошкоджена після обстрілу

21:50

"Приїхала швидка": що відбувається зі зрадницею Лолітою Мілявською

21:42

Графіки змінено – як вимикатимуть світло у Дніпрі та області у середу, 4 лютогоФото

21:27

3 помилки в догляді за шкірою, від яких потрібно терміново відмовитися

21:26

Трамп вперше відреагував на порушення Росією перемир'я - що сказавВідео

Верифікувати всі Starlink не вдасться ніколи, процес вимірюватиметься роками – КорсунВерифікувати всі Starlink не вдасться ніколи, процес вимірюватиметься роками – Корсун
21:22

"Знову російський обман": Зеленський очікує реакції США на удари окупантів

21:11

Світла не буде хвилями: графіки відключень для Запорізької області на 4 лютого

20:48

Черкаську область накриють жорсткі графіки відключень - коли не буде світла 4 лютого

20:38

Вийшов трейлер фільму про Майкла Джексона: у головній ролі – племінник поп-короляВідео

20:27

Розсада більше не витягується: домашній "коктейль" зробить її товстою та міцноюВідео

20:03

Чи можна не вмикати режим польоту на телефоні в літаку: відповідь стюардеси

19:33

Українцям автоматично продовжили 90% відстрочок онлайн - Міноборони

19:30

Долар на роздоріжжі: як може змінитися курс найближчим часом, прогноз банкіра

19:30

Важка втрата: син Грубіча з'явився на могилі своєї сестри

19:10

РФ застосували рекордну кількість балістичних засобів ураження по УкраїніПогляд

19:02

Загинули 18-річні хлопець і дівчина, багато поранених: деталі удару РФ по ЗапоріжжюФотоВідео

19:01

Як швидко висушити волосся без світла: дієвий лайфхак від перукаря

18:17

Три рівні гарантій безпеки: Рютте пояснив, як Захід захистить Україну після війни

18:11

Тропічних папуг помітили в Україні: як ці птахи виживають у -15°С

18:06

В США визнали провал стратегії тиску на Путіна - що пропонують натомість

17:56

Терехов - нардепам: ваша бездіяльність - це неповага до українського народу

17:46

Яка друга назва Луцька – історик зробив несподіване відкриттяВідео

17:42

Погодні небезпеки на Тернопільщині: синоптики зробили важливе попередження

17:28

Найкоротший тест на IQ у світі: три прості запитання, що збивають з пантелику

17:19

Скільки біженців повернуться в Україну після війни - в ООН дали свій прогноз

17:02

Опади прийдуть на заміну морозу: на Полтавщині очікується зміна погоди

16:51

Йдеться не про спорт чи здорову їжу: вчені розкрили головний секрет довголіття

16:48

Долар та євро впевнено повзуть вгору: новий курс валют на 4 лютого

16:42

Ідеальний тон обличчя як у знаменитостей: 3 поради від зіркового візажистаВідео

16:18

Чому 4 лютого не можна ходити в ліс: яке церковне свято

16:02

Готується менше години: рецепт лінивого пирога з картоплі, на смак вау

15:59

"Шахед" влучив у багатоповерхівку у Харкові: вирують пожежі, є поранені

15:31

На скільки може розтягнутися верифікація Starlink в Україні: відповідь експерта

15:31

"Білий список" Starlink може бути малоефективним: кіберексперт пояснив ризики

15:30

Як приготувати суп без води - унікальний рецептВідео

15:27

"Це шоу зі сценарієм": Цимбалюк видав, що відбувається за кадром "Холостяка"

15:26

Путін зірвав угоду з Трампом щодо України - яку нову ставку робить Кремль у війніВідео

15:23

Штраф за "неправильну" руку: як насправді потрібно відкривати двері автоВідео

15:16

Так дорого не було давно: в Україні підвищили ціни на популярний продукт

15:13

В одному з міст України оголосили надзвичайний стан - є загроза для людей

14:28

Прем’єра трилера "Служниця" — з 3 лютого вже на Київстар ТБ

14:28

Стрибок цін на 15%: в Україні рекордно зросла вартість ходового продукту

14:25

Кота залишили біля притулку з запискою, яка ледь не довела персонал до сліз

14:25

Історик розкрив секрет бібліотеки Ярослава Мудрого - що замовчувалось століттямиВідео

14:00

Як не нашкодити собі при сильному холоді: безпечне зігрівання в мороз

13:59

Незвичну схованку директора школи знайшли через десятиліття: що він там зберігав

13:56

Росіяни вперше використали БПЛА "Гербера" в ролі носія FPV-дрона - ФлешФото

13:50

"Спочатку" чи "з початку" - як правильньо: помилка, яку роблять багато українців

13:46

"Починається найкращий розділ": Ольга Харлан оголосила про вагітністьВідео

13:35

Найсильніший удар по енергетиці у 2026 році: в ДТЕК сказали, що буде зі світломВідео

