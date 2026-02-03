Черкаську область накриють жорсткі графіки відключень - коли не буде світла 4 лютого

У Черкаській області 4 лютого, запровадять погодинні графіки відключення електроенергії для населення, бізнесу та промисловості, вказали в обленерго.

https://glavred.net/energy/cherkasskuyu-oblast-nakroyut-zhestkie-grafiki-otklyucheniy-kogda-ne-budet-sveta-4-fevralya-10737770.html Посилання скопійоване

Відключення світла Черкаська область - коли не буде світла 4 лютого / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Про що йдеться у матеріалі:

4 лютого в Черкаській області будуть діяти графіки погодинних відключень світла

Обмеження будуть застосовуватись протягом всієї доби

Завтра, 4 лютого, в Черкасьій області будуть застосовані графіки відключень електроенергії для населення, бізнесу та промисловості. Про те, коли не буде світла в середу, 4 лютого, повідомило "Черкасиобленерго".

В обленерго попередили, що через постійні ворожі обстріли та наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак у Черкаській області 4 лютого, за розпорядженням НЕК "Укренерго", буде запроваджено погодинні графіки відключення електроенергії.

відео дня

Графіки відключення світла в Черкаській області на 4 лютого / Скріншот

Відключення світла 4 лютого Черкаська область черга 1.1

1.1: 00:00 – 03:30, 06:00 – 10:00, 12:00 – 16:00, 18:00 – 22:00

Відключення світла 4 лютого Черкаська область черга 1.2

1.2: 01:00 – 04:30, 07:00 – 11:00, 13:00 – 17:00, 19:00 – 22:30

Відключення світла 4 лютого Черкаська область черга 2.1

2.1: 02:30 – 06:30, 08:30 – 12:30, 14:30 – 18:30, 20:30 – 00:00

Відключення світла 4 лютого Черкаська область черга 2.2

2.2: 00:00 – 01:00, 03:30 – 07:30, 09:30 – 13:30, 15:30 – 19:30, 21:30 – 00:00

Відключення світла 4 лютого Черкаська область черга 3.1

3.1: 00:00 – 02:00, 04:30 – 08:30, 10:30 – 14:30, 16:30 – 20:30, 22:30 – 00:00

Відключення світла 4 лютого Черкаська область черга 3.2

3.2: 00:00 – 00:30, 03:00 – 07:00, 09:00 – 13:00, 15:00 – 19:00, 21:00 – 00:00

Відключення світла 4 лютого Черкаська область черга 4.1

4.1: 02:00 – 05:30, 08:00 – 12:00, 14:00 – 18:00, 20:00 – 23:30

Відключення світла 4 лютого Черкаська область черга 4.2

4.2: 00:00 – 02:30, 05:00 – 09:00, 11:00 – 15:00, 17:00 – 21:00, 23:00 – 00:00

Відключення світла 4 лютого Черкаська область черга 5.1

5.1: 00:00 – 01:30, 04:00 – 08:00, 10:00 – 14:00, 16:00 – 20:00, 22:00 – 00:00

Відключення світла 4 лютого Черкаська область черга 5.2

5.2: 01:30 – 05:00, 07:30 – 11:30, 13:30 – 17:30, 19:30 – 23:00

Відключення світла 4 лютого Черкаська область черга 6.1

6.1: 00:30 – 04:00, 06:30 – 10:30, 12:30 – 16:30, 18:30 – 22:00

Відключення світла 4 лютого Черкаська область черга 6.2

6.2: 00:00 – 03:00, 05:30 – 09:30, 11:30 – 15:30, 17:30 – 21:30, 23:30 – 00:00

Крім того, згідно з вказівкою "Укренерго", для промислових підприємств і бізнесу регіону протягом усієї доби діятимуть графіки обмеження потужності.

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Як знайти свою групу відключення світла

Знайти свою групу графіків відключення світла у Черкаській області можна за посиланням.

Як дізнатись графіки відключення світла за адресою

Знайти свій графік відключення світла у Черкаській області можна за посиланням.

Як дізнатись графіки відключення світла за особовим рахунком

Знайти свій графік відключення світла за особовим рахуном у Черкаській області можна за посиланням.

Як дізнатись свою чергу аварійних відключень

Дізнатись свою чергу аварівних відключень світла в Черкаській області можна за посиланням.

Пункти незламності в Черкасах - де знайти пункти незламності в Черкаській області

Перелік адрес пунктів незламості в Черкасах та області та області можна знайти за посиланням.

Відключення світла - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у Харкові через наслідки масованих атак російських окупаційних військ на енергетичну інфраструктуру міста та області запровадили режим надзвичайної ситуації техногенного характеру місцевого рівня. Про це повідомили в міській раді.

У ніч на 3 лютого Росія здійснила найпотужніший із початку року удар по енергосистемі України, внаслідок чого постраждали об’єкти генерації та розподілу електроенергії, зазначили в ДТЕК.

Війська РФ завдали комбінованого ракетно-дронового удару по восьми регіонах країни, атакувавши житлові будинки, теплоелектроцентралі, а також ТЕЦ і ТЕС, які працювали виключно для обігріву районів у Києві, Харкові та Дніпрі, повідомив перший віцепрем’єр і міністр енергетики Денис Шмигаль.

Інші новини:

Про компанію: "Укренерго" ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред