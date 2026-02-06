У DeepState підрахували, скільки часу потрібно РФ, щоб захопити Донбас

Темпи просування в 2025 році можна вважати показовими для подальших прогнозів.

Скільки часу потрібно РФ, щоб захопити Донбас / Колаж Главред, фото: скріншот YouTube

Ви дізнаєтеся:

Якими темпами окупанти просуваються на Донбасі

Які території Донецької області вже окуповані

Російські окупанти продовжують поступове просування на сході України, проте нинішні темпи наступу залишаються вкрай повільними.

За оцінками аналітиків, при збереженні поточної динаміки РФ знадобиться більше двох років, щоб повністю окупувати Донецьку область. Про це заявив співзасновник моніторингового проекту DeepState Руслан Мікула під час спеціальної сесії Київського форуму з безпеки, пише УНІАН.

Які території Донецької області вже окуповані

Згідно з підрахунками DeepState, ситуація з контролем території Донецької області виглядає наступним чином:

до 2022 року Росія контролювала близько 32,3% території області;

у перший рік повномасштабної війни завдяки ефекту несподіванки окупанти захопили ще 24,4% регіону;

з 2023 року і по теперішній час, коли війна перейшла в позиційну фазу, РФ змогла окупувати лише 21,8% території.

На даний момент під контролем Сил оборони України залишається близько 21,5% Донецької області.

За словами Руслана Мікули, саме темпи просування в 2025 році можна вважати показовими для подальших прогнозів. Якщо вони збережуться на нинішньому рівні, російській армії буде потрібно не менше 742 днів, тобто близько двох років, щоб повністю захопити Донецьку область.

"Якщо взяти темпи 2025 року, адже він є показовим, то противнику знадобиться не менше 742 днів або близько 2 років для того, щоб окупувати Донецьку область повністю", — зазначив Мікула.

Ситуація на фронті — новини за темою

Російські війська просунулися на півночі Мирнограда і Покровська Донецької області, зайнявши панівні висоти, що істотно ускладнило роботу української логістики і оборонних підрозділів. Про це повідомив начальник відділу комунікацій 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ Володимир Польовий.

Як раніше писав Главред, плани російських військ щодо захоплення Донбасу залишаються незмінними, в той же час у ворога є окремі наміри створити так звану буферну зону в інших областях України. Про це заявив екс-командир 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр", а нині заступник глави офісу президента Павло Паліса.

Крім того, Росія піднімає питання про можливу здачу Україною територій Донецької області не з метою завершення війни, а для того, щоб зберегти ресурси і перекинути їх на інші ділянки фронту. Таку думку висловив народний депутат України від фракції "Голос", полковник СБУ Роман Костенко.

Про джерело: DeepState DeepStateMap.Live - інтерактивна онлайн-карта бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту і ходом військових дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

