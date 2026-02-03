Світла не буде хвилями: графіки відключень для Запорізької області на 4 лютого

У Запорізькій області 4 лютого діятимуть погодинні графіки відключення електроенергії для стабілізації енергосистеми, вказали в обленерго.

https://glavred.net/energy/svet-ne-budet-volnami-grafiki-otklyucheniy-dlya-zaporozhskoy-oblasti-na-4-fevralya-10737776.html Посилання скопійоване

Відключення світла Запорізька область - коли не буде світла 4 лютого / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Про що йдеться у матеріалі:

Відключення світла будуть діяти протягом всієї доби

Обленерего опублікувало графіки обмежень

Завтра, 4 лютого, в межах Запорізької області будуть діяти обмеження споживання електроенергії для населення, промисловості та бізнесу. Про те, коли на буде світла в Запорізькій області 4 лютого повідомило "Запоріжжяобленерго".

У "Запоріжжяобленерго" повідомили, що за розпорядженням НЕК "Укренерго" для стабілізації роботи Об’єднаної енергосистеми 4 лютого в Запорізькій області запроваджуватимуться погодинні графіки відключення електроенергії.

відео дня

Часові періоди відсутності світла визначатимуться за чергами та підчергами з урахуванням 30 хвилин, необхідних для перемикання.

Графіки відключень світла Запорізька область 4 лютого / Скріншот

Відключення світла 4 лютого Запорізька область черга 1.1

1.1: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 - 20:00

Відключення світла 4 лютого Запорізька область черга 1.2

1.2: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00

Відключення світла 4 лютого Запорізька область черга 2.1

2.1: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00

Відключення світла 4 лютого Запорізька область черга 2.2

2.2: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00

Відключення світла 4 лютого Запорізька область черга 3.1

3.1: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00

Відключення світла 4 лютого Запорізька область черга 3.2

3.2: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00

Відключення світла 4 лютого Запорізька область черга 4.1

4.1: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00

Відключення світла 4 лютого Запорізька область черга 4.2

4.2: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00

Відключення світла 4 лютого Запорізька область черга 5.1

5.1: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00

Відключення світла 4 лютого Запорізька область черга 5.2

5.2: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00

Відключення світла 4 лютого Запорізька область черга 6.1

6.1: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00

Відключення світла 4 лютого Запорізька область черга 6.2

6.2: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00

Окрім цього, протягом усього дня (з 00:00 до 24:00) діятимуть графіки обмеження потужності в повному обсязі, що охоплюють п’ять черг.

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Як знайти свою групу відключень Запорізька область

Знайти свою групу графіків відключення світла у Запорізькій області можна за посиланням.

Як знайти свою групу відключень місто Запоріжжя

Знайти свою групу графіків відключення світла у Запоріжжі можна за посиланням.

Як знайти групу відключень Запорізький район

Дізнатись свою групу відключень у Запорізькому районі можна за посиланням.

Чому немає світла Запоріжжя

Дізнатися причину відсутності електропостачання по м. Запоріжжя можна за посиланням.

Пункти незламності в Запоріжжі - де знайти пункти незламності в Запорізькій області

Перелік адрес пунктів незламності в Запоріжжі та області можна знайти за посиланням.

Відключення світла - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 3 лютого російські війська здійснили масштабну ракетно-дронову атаку на Одеську область, унаслідок якої були уражені об’єкти енергетичної та цивільної інфраструктури на півдні регіону. Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Експерти попереджають, що ситуація з електропостачанням в Україні надалі ускладнюватиметься, а важкі умови зберігатимуться доти, доки триматимуться сильні морози, зазначив енергетичний експерт Геннадій Рябцев.

Після серії масованих атак РФ по критичній інфраструктурі столиці одна з київських теплоелектроцентралей зазнала таких руйнувань, що її відновлення вже неможливе. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поінформовані джерела.

Інші новини:

Про компанію: "Укренерго" ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред