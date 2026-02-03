Світла не буде хвилями: графіки відключень для Запорізької області на 4 лютого

Про що йдеться у матеріалі:
- Відключення світла будуть діяти протягом всієї доби
- Обленерего опублікувало графіки обмежень
Завтра, 4 лютого, в межах Запорізької області будуть діяти обмеження споживання електроенергії для населення, промисловості та бізнесу. Про те, коли на буде світла в Запорізькій області 4 лютого повідомило "Запоріжжяобленерго".
У "Запоріжжяобленерго" повідомили, що за розпорядженням НЕК "Укренерго" для стабілізації роботи Об’єднаної енергосистеми 4 лютого в Запорізькій області запроваджуватимуться погодинні графіки відключення електроенергії.
Часові періоди відсутності світла визначатимуться за чергами та підчергами з урахуванням 30 хвилин, необхідних для перемикання.
Відключення світла 4 лютого Запорізька область черга 1.1
1.1: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 - 20:00
Відключення світла 4 лютого Запорізька область черга 1.2
1.2: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00
Відключення світла 4 лютого Запорізька область черга 2.1
2.1: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00
Відключення світла 4 лютого Запорізька область черга 2.2
2.2: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00
Відключення світла 4 лютого Запорізька область черга 3.1
3.1: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00
Відключення світла 4 лютого Запорізька область черга 3.2
3.2: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00
Відключення світла 4 лютого Запорізька область черга 4.1
4.1: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00
Відключення світла 4 лютого Запорізька область черга 4.2
4.2: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00
Відключення світла 4 лютого Запорізька область черга 5.1
5.1: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00
Відключення світла 4 лютого Запорізька область черга 5.2
5.2: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00
Відключення світла 4 лютого Запорізька область черга 6.1
6.1: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00
Відключення світла 4 лютого Запорізька область черга 6.2
6.2: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00
Окрім цього, протягом усього дня (з 00:00 до 24:00) діятимуть графіки обмеження потужності в повному обсязі, що охоплюють п’ять черг.
Як знайти свою групу відключень Запорізька область
Знайти свою групу графіків відключення світла у Запорізькій області можна за посиланням.
Як знайти свою групу відключень місто Запоріжжя
Знайти свою групу графіків відключення світла у Запоріжжі можна за посиланням.
Як знайти групу відключень Запорізький район
Дізнатись свою групу відключень у Запорізькому районі можна за посиланням.
Чому немає світла Запоріжжя
Дізнатися причину відсутності електропостачання по м. Запоріжжя можна за посиланням.
Пункти незламності в Запоріжжі - де знайти пункти незламності в Запорізькій області
Перелік адрес пунктів незламності в Запоріжжі та області можна знайти за посиланням.
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 3 лютого російські війська здійснили масштабну ракетно-дронову атаку на Одеську область, унаслідок якої були уражені об’єкти енергетичної та цивільної інфраструктури на півдні регіону. Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
Експерти попереджають, що ситуація з електропостачанням в Україні надалі ускладнюватиметься, а важкі умови зберігатимуться доти, доки триматимуться сильні морози, зазначив енергетичний експерт Геннадій Рябцев.
Після серії масованих атак РФ по критичній інфраструктурі столиці одна з київських теплоелектроцентралей зазнала таких руйнувань, що її відновлення вже неможливе. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поінформовані джерела.
Про компанію: "Укренерго"
ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.
