Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

Українська співачка розповіла про пухлину в грудях

Олена Кюпелі
6 лютого 2026, 20:55
54
Проблема з'ясувалася під час обстеження після операції.
Українській співачці діагностували пухлину
Українській співачці діагностували пухлину / Колаж Главред, фото Instagram/dashatm19

Коротко:

  • Про що розповіла Майорова
  • Про що вона попросила підписників блогерка

Українська співачка і блогерка Даша Майорова (MAYOROVA) приголомшила своїх фоловерів неприємною новиною, пов'язаною з її здоров'ям.

Як написала вона на своїй сторінці в Instagram, в її грудях виявили пухлину, яка виросла до великих розмірів. Вона також звернулася до своїх підписників, щоб її та її сім'ю не "тероризували".

відео дня

Більш того, знаменитість повідомила, що у неї брали біопсію, щоб визначити характер утворення.

"У мене не рак — не тероризуйте моїх друзів і сім'ю, будь ласка. Мені сказали про доброякісну пухлину. Її потрібно видаляти через швидке зростання. Але біопсію взяли, щоб на 100% точно знати, що вона доброякісна. Я чекаю на результати і далі ми її видаляємо. Я живу своїм нормальним життям і працюю. Послання — перевіряйте здоров'я. Півгодини консультації у мамолога — найкраща інвестиція", — підкреслила співачка.

Даша Майорова повідомила про проблеми зі здоров'ям
Даша Майорова повідомила про проблему зі здоров'ям / Фото İnstagram/dashatm19

Вона також додала, що проблема зі здоров'ям виявилася під час операції зі зменшення грудей. Під час планового обстеження лікарі виявили фіброаденому, яка почала різко рости після хірургічного втручання. За словами артистки, поки що "лікарі не розуміють, чому вона набула чималих розмірів" за такий короткий термін.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:

Раніше Главред повідомляв, що путіністка Надія Бабкіна, яка особливо завзято підтримує вбивства українців і військовий напад Росії на Україну, стала посміховиськом в інтернеті.

Напередодні зрадник України, репер-путініст Денис Устименко-Вайнштейн, відомий під псевдонімом Джиган, висловився про розлучення з Оксаною Самойловою.

Вас також може зацікавити:

Про особу: Даша Майорова

Даша Майорова родом з Кременчука, народилася — 24 квітня 2000 року. До того, як стати зіркою соцмереж, Майорова працювала візажисткою. Особливу популярність Даші приніс блог у TikTok. Там вона знімала огляди на різні продукти краси та лайфхаки, але на цьому розвиток блогерки не зупинився.

Зараз Майорову знають і як співачку. Завдяки великій базі шанувальників в TikTok, її треки швидко розліталися по мережі. На рахунку Даші є такі роботи, як "Думки", "Ім'я", "Незамінні", "Підпал" і ще чимало пісень.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
У DeepState підрахували, скільки часу потрібно РФ, щоб захопити Донбас

У DeepState підрахували, скільки часу потрібно РФ, щоб захопити Донбас

21:54Війна
Є прогрес, але немає прориву: ЗМІ про нові деталі мирних переговорів в ОАЕ

Є прогрес, але немає прориву: ЗМІ про нові деталі мирних переговорів в ОАЕ

21:28Україна
Захист неба повинен бути кращим: Зеленський анонсував зміни у Повітряних силах

Захист неба повинен бути кращим: Зеленський анонсував зміни у Повітряних силах

20:39Україна
Реклама

Популярне

Більше
Три знаки зодіаку ось-ось відкриють канал багатства: кого обрала фортуна

Три знаки зодіаку ось-ось відкриють канал багатства: кого обрала фортуна

Оптична ілюзія: знайдіть серед будинків заховану кішку за 30 секунд

Оптична ілюзія: знайдіть серед будинків заховану кішку за 30 секунд

Мирні переговори України, РФ і США зайшли в глухий кут: в NYT розкрили деталі

Мирні переговори України, РФ і США зайшли в глухий кут: в NYT розкрили деталі

Гороскоп Таро на завтра, 7 лютого: Козерогу перемога, Тельцю - неминучість

Гороскоп Таро на завтра, 7 лютого: Козерогу перемога, Тельцю - неминучість

Київ нібито хоче гарантій ненападу на одне місто: російські ЗМІ дізналися подробиці переговорів в ОАЕ

Київ нібито хоче гарантій ненападу на одне місто: російські ЗМІ дізналися подробиці переговорів в ОАЕ

Останні новини

21:59

Як поліпшити повітря в приміщенні взимку: потрібно 5 хвилин

21:54

У DeepState підрахували, скільки часу потрібно РФ, щоб захопити Донбас

21:46

"Спи спокійно": дружина мовчуна Ігоря Ніколаєва повідомила про страшне горе

21:39

Домашній сир лише з 2 інгредієнтів: перевірений рецепт за 30 хвилин

21:28

Є прогрес, але немає прориву: ЗМІ про нові деталі мирних переговорів в ОАЕ

Трамп хоче до квітня укласти угоду між Україною та Росією - КуликТрамп хоче до квітня укласти угоду між Україною та Росією - Кулик
21:21

Які продукти їсти, щоб шкіра обличчя "пережила" холод і мороз

20:55

Українська співачка розповіла про пухлину в грудяхВідео

20:49

НП призупиняє обробку посилок: замовлення з Temu та Аліекспрес не надійдуть

20:40

Перевершить навіть червону рибу: шикарний рецепт скумбріїВідео

Реклама
20:39

Захист неба повинен бути кращим: Зеленський анонсував зміни у Повітряних силахВідео

20:35

Швидкий спосіб дізнатися, чи є загроза дальтонізму: тест прямо в телефоніВідео

20:31

Чому кола зі скляної пляшки завжди смачніша: 4 неочевидні причини

20:26

Олімпійські ігри 2026 - розклад на 7 лютого

19:45

Сильні тумани та ожеледь: на Тернопільщині скоро погіршиться погода

19:27

РФ готує масований удар: перекидає ракетоносці та носії Калібрів

19:20

Чому цукерки "Пташине молоко" мають таку назву: хто насправді є автором десерту

19:09

Українці попередили про штормове похолодання: коли зміниться погода

18:50

Лінива вечеря на сім'ю з пів кілограма фаршу: рецепт простіше простого

18:48

Над одним напрямком нависла серйозна загроза: де росіяни посилюють тиск

18:35

Жорстка позиція Терехова допомогла вирішити проблему з приватною ТЕЦ-5, - експерт

Реклама
18:33

Зняв шпалери в старому будинку — і остовпів: знахідка на стінах збентежила господаряВідео

18:27

Як виховати успішних дітей: мільярдер Баффет поділився простим секретом

18:17

Чи можна тримати ноутбук постійно на зарядці: відповідь здивує багатьох

18:11

В Україні пройшов конкурс колядок для освітніх закладів, - Гнат Коробко

18:01

Ціна перескочила 150 гривень і буде рости ще: базовий продукт швидко дорожчає

17:41

Нищівний удар по Росії: в ЄС представили 20-й пакет санкцій, деталі

17:26

"Не найкращий варіант": розкрито найгірший сценарій угоди про завершення війни

17:26

Точно відреагує: науковці назвали найефективніший спосіб покликати кішку

17:14

Зрадник України: "Редіс" розповів про генерала РФ, на якого скоїли замах

17:05

"Чортівня це все": репер-путініст звинуватив у розпаді своєї сім'ї карти таро

16:57

Долар та євро йдуть у круте піке: озвучено курс валют на 9 лютого

16:45

"Молюся": Костянтин Грубич повідомив про проблеми зі здоров'ям і операцію

16:29

Українцям розповіли, що покласти під ліжко, щоб у домі стало відчутно тепліше

16:28

Заборона на ім'я: як не дозволяють називати дітей у різних країнах світу

16:20

Автор "Чорнобиля" створить для HBO серіал за мотивами популярної гри

16:09

Вирішальний фактор для завершення війни: командир пояснив, чого потребує УкраїнаВідео

15:52

Світла буде більше: у двох районах Києва запроваджують нові графіки

15:49

"Від голоду і холоду": трагічно помер легендарний український кінооператор

15:31

Чи допомагає режим польоту зарядити телефон швидше: відповідь вас здивує

15:31

Негода накриє Житомирщину на вихідні: про яку небезпеку попереджають синоптики

Реклама
15:23

Дрібний дощ і сніг: синоптики оголосили в Харкові перший рівень небезпеки

15:17

Складний період: відомо, коли відключення світла знову стануть суворішими

15:15

Щоб закінчити війну: Мерц назвав умову для переговорів ЄС та Росії

15:06

Шлюб з 14 років: у Раді зробили заяву про одруження неповнолітніх

14:50

Чому в СРСР будували саме 5‑ і 9‑поверхівки: архітектор розкрив логіку

14:15

Чому 7 лютого не можна одягати одяг зеленого кольору: яке церковне свято

14:14

Прем’єра серіалу "Повернення" — з 21 лютого ексклюзивно на Київстар ТБ

14:04

З 14:00 до 18:00 - найбільш небезпечний період: у Нацполіції попередили українців

14:00

Літій, титан і безпека: чому США роблять ставку на українські надра

13:54

Гороскоп Таро на завтра, 7 лютого: Козерогу перемога, Тельцю - неминучість

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапОлена ЗеленськаСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Регіони
Новини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини Черкаси
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження, кумЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти