Українська співачка розповіла про пухлину в грудях

Проблема з'ясувалася під час обстеження після операції.

Українській співачці діагностували пухлину / Колаж Главред, фото Instagram/dashatm19

Українська співачка і блогерка Даша Майорова (MAYOROVA) приголомшила своїх фоловерів неприємною новиною, пов'язаною з її здоров'ям.

Як написала вона на своїй сторінці в Instagram, в її грудях виявили пухлину, яка виросла до великих розмірів. Вона також звернулася до своїх підписників, щоб її та її сім'ю не "тероризували".

Більш того, знаменитість повідомила, що у неї брали біопсію, щоб визначити характер утворення.

"У мене не рак — не тероризуйте моїх друзів і сім'ю, будь ласка. Мені сказали про доброякісну пухлину. Її потрібно видаляти через швидке зростання. Але біопсію взяли, щоб на 100% точно знати, що вона доброякісна. Я чекаю на результати і далі ми її видаляємо. Я живу своїм нормальним життям і працюю. Послання — перевіряйте здоров'я. Півгодини консультації у мамолога — найкраща інвестиція", — підкреслила співачка.

Даша Майорова повідомила про проблему зі здоров'ям / Фото İnstagram/dashatm19

Вона також додала, що проблема зі здоров'ям виявилася під час операції зі зменшення грудей. Під час планового обстеження лікарі виявили фіброаденому, яка почала різко рости після хірургічного втручання. За словами артистки, поки що "лікарі не розуміють, чому вона набула чималих розмірів" за такий короткий термін.

Про особу: Даша Майорова Даша Майорова родом з Кременчука, народилася — 24 квітня 2000 року. До того, як стати зіркою соцмереж, Майорова працювала візажисткою. Особливу популярність Даші приніс блог у TikTok. Там вона знімала огляди на різні продукти краси та лайфхаки, але на цьому розвиток блогерки не зупинився. Зараз Майорову знають і як співачку. Завдяки великій базі шанувальників в TikTok, її треки швидко розліталися по мережі. На рахунку Даші є такі роботи, як "Думки", "Ім'я", "Незамінні", "Підпал" і ще чимало пісень.

