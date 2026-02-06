"Те саме зло": Сійярто істерить через благородний вчинок української тенісистки

Олександра Олійникова відмовилася потиснути руку своїй угорській суперниці Анні Бондар.

https://glavred.net/world/to-zhe-zlo-siyyarto-isterit-iz-za-blagorodnogo-postupka-ukrainskoy-tennisistki-10738706.html Посилання скопійоване

Петер Сійярто істерить через благородний вчинок Олександри Олійникової / Колаж: Главред, фото: Instagram/_drones4ua.org_, Facebook/szijjarto.peter.official

Важливо:

Олійникова відмовилася від спільного фото і рукостискання з угоркою Бондар

Сійярто влаштував справжню істерику після благородного вчинку української тенісистки

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто влаштував справжню істерику після благородного вчинку української тенісистки Олександри Олійникової.

Наша спортсменка відмовилася потиснути руку своїй угорській суперниці Анні Бондар, оскільки та після початку повномасштабного вторгнення відвідувала турнір у Росії. Свою жовч скандальний соратник Орбана вилив в акаунті в Facebook.

відео дня

Звернемо увагу, що раніше 24-річна Олександра присвячувала свої успіхи рідному батькові Денису Олійникову, який служить у ЗСУ.

Що обурило російського поплічника

Під час тенісного турніру WTA 250 в румунській Клуж-Напоці Олійникова відмовилася від спільного фото і рукостискання з угоркою Анною Бондар.

"Поїхати в грудні 2022 року на турнір до Росії і прийняти оплату з коштів Газпрому – з моральної точки зору це те саме, що поїхати грати турнір до нацистської Німеччини в 1941 році і отримати винагороду ювелірними прикрасами євреїв, знищених в таборах смерті Освенцим і Треблінка. Те саме зло – тільки 80 років по тому", – аргументувала свою позицію українська спортсменка.

Істерична реакція МЗС Угорщини

Коментуючи цю ситуацію, Сійярто назвав поведінку Олійникової "обурливою і скандальною".

"Якщо зловмисники змішують спорт з геополітикою, це завжди призводить до неприємностей і негідних ситуацій. Жодна нормальна людина в світі не може повірити, що спортсмени несуть відповідальність за рішення політиків", – переконаний глава МЗС Угорщини.

Не сподобалися Сійярто і паралелі між РФ і нацистською Німеччиною.

"Спроба дискредитувати Анну Бондар і згадка про нацистські паралелі швидше характеризують саму українську "спортсменку", – б'ється в істериці соратник Орбана.

Трамп тисне на Орбана: з'явилися подробиці закулісних переговорів

ЗМІ повідомляють, що після спілкування з президентом України Володимиром Зеленським і європейськими лідерами Дональд Трамп провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Основною темою обговорення стало питання європейської інтеграції України.

За даними джерел, американського президента попросили використати свій політичний вплив, щоб вплинути на позицію Орбана і схилити його до більш м'якого підходу, в тому числі до відмови від блокування перспектив вступу України до Євросоюзу.

Нагадаємо, Главред писав, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що доля України нібито "вирішена", а після завершення війни країна буде розділена на три "зони" - російську, демілітаризовану і західну.

Після удару по нафтоперекачувальній станції в Брянській області Сійярто заявив, що такі події становлять загрозу енергетичній безпеці його країни і, на його думку, є спробою України втягнути Будапешт у війну.

Нагадаємо, раніше Орбан звинуватив Володимира Зеленського в "погрозах" і заявив, що його слова матимуть наслідки для України. Він пов'язав зупинку роботи нафтопроводу "Дружба" з позицією Будапешта щодо вступу України до ЄС, підкресливши, що Київ "не зможе потрапити до Євросоюзу шляхом шантажу і погроз".

Читайте також:

Про персону: Петер Сіярто Петер Сіярто — угорський консервативний політик, Міністр закордонних справ і зовнішньої торгівлі з 23 вересня 2014 року, має ступінь магістра в галузі міжнародних відносин, був членом Національних зборів з 2002, пише Вікіпедія. Як і Орбан, Сіярто поширює євроскептицизм а також російську пропаганду у питаннях щодо України та Грузії.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред