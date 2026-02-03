"Ремонт займе значний час": стратегічна ТЕЦ сильно пошкоджена після обстрілу

Відновлення енергосистеми України після одного з наймасовіших ракетних ударів займе тривалий час, повідомив віце-прем’єр-міністр енергетики Денис Шмигаль.
"Провели засідання Штабу. Окреслили план робіт з відновлення. Будемо відверті, це займе значний час. Міністерство енергетики, Мінрозвитку, місто, комунальні та приватні підприємства надають всю допомогу з обладнанням і спеціалістами", – написав він у телеграмі.
Наслідки удару та пошкоджена інфраструктура
Під час засідання штабу проаналізували наслідки удару та визначили необхідні кроки для відновлення світла та тепла для людей. Ворог пошкодив об’єкти генерації та магістральні й розподільчі мережі у:
- Києві
- Харківській, Дніпропетровській, Донецькій, Одеській, Вінницькій областях
- інших регіонах
"Ситуація в енергосистемі складна. Енергетики застосовують графіки аварійних відключень. На критичних ділянках вже розпочинається розстановка додаткових генераторів", – зазначив Шмигаль.
Особливо постраждала Дарницька ТЕЦ, що виробляє тепло для населення.
Заходи для стабілізації системи
Віце-прем’єр доручив проаналізувати всі можливі об’єкти, де тимчасово могли б перебувати люди, які залишилися без тепла.
"З огляду на критичність ситуації, на засіданні обговорили термінові заходи для стабілізації системи. Наразі проводиться перерозподіл ремонтних бригад та обладнання, а вже відзавтра до відновлення тепломагістралей залучають сили 'Укртрансгазу'", – додав він.
Окрім цього, опрацьовуються варіанти резервного теплопостачання для будинків, що опинилися в зоні тривалого відключення.
Новина доповнюється.
