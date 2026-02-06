Землетрус стався в Україні: де відчутно "трусило"

У Полтавській області зафіксували землетрус магнітудою 3,1 бала ввечері, 6 лютого.
Про це на своїй офіційній сторінці в Facebook повідомив Головний центр спеціального контролю.
Підземні поштовхи зареєстрували о 19:46 вечора за київським часом. Епіцентр був поблизу села Мільці Полтавської громади, на глибині 9 кілометрів.
У центрі зазначають, що за класифікацією такі землетруси вважаються невідчутними – тобто мешканці території, де він стався, могли й не помітити коливань ґрунту.
Це вже не перший випадок сейсмічної активності на території Полтавщини. Минулого року 1 липня на Полтавщині реєстрували землетрус також з магнітудою 3,1 (за шкалою Ріхтера).
Як писав Главред, 28 жовтня в Україні стався землетрус у Дністровському районі Чернівецької області. Землетрус мав магнітуду 1,4 (за шкалою Ріхтера). Він стався на глибині 3 км.
29 вересня у Львівській області стався землетрус. За класифікацією сейсмологів, цей землетрус відноситься до слабовідчутних.
У травні в Одеській області відчули землетрус. Його магнітуда була 4,6.
Вам може бути цікаво:
- На Камчатці стався потужний землетрус: росіяни б'ють на сполох
- У Львівській області стався землетрус: деталі
- Землетрус зруйнує Кримський міст: вчені назвали ймовірні терміни
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред