Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Землетрус стався в Україні: де відчутно "трусило"

Сергій Кущ
6 лютого 2026, 23:08
796
Підземні поштовхи зареєстрували о 19:46 вечора за київським часом.
В Україні стався землетрус
В Україні стався землетрус / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

У Полтавській області зафіксували землетрус магнітудою 3,1 бала ввечері, 6 лютого.

Про це на своїй офіційній сторінці в Facebook повідомив Головний центр спеціального контролю.

Підземні поштовхи зареєстрували о 19:46 вечора за київським часом. Епіцентр був поблизу села Мільці Полтавської громади, на глибині 9 кілометрів.

відео дня
Землетрус під Полтавою
Землетрус під Полтавою / Фото: ГЦСК

У центрі зазначають, що за класифікацією такі землетруси вважаються невідчутними – тобто мешканці території, де він стався, могли й не помітити коливань ґрунту.

Це вже не перший випадок сейсмічної активності на території Полтавщини. Минулого року 1 липня на Полтавщині реєстрували землетрус також з магнітудою 3,1 (за шкалою Ріхтера).

Як писав Главред, 28 жовтня в Україні стався землетрус у Дністровському районі Чернівецької області. Землетрус мав магнітуду 1,4 (за шкалою Ріхтера). Він стався на глибині 3 км.

29 вересня у Львівській області стався землетрус. За класифікацією сейсмологів, цей землетрус відноситься до слабовідчутних.

У травні в Одеській області відчули землетрус. Його магнітуда була 4,6.

Вам може бути цікаво:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Полтави землетрус в Україні
Новини партнерів

Головне за день

Більше
У DeepState підрахували, скільки часу потрібно РФ, щоб захопити Донбас

У DeepState підрахували, скільки часу потрібно РФ, щоб захопити Донбас

21:54Війна
Є прогрес, але немає прориву: ЗМІ про нові деталі мирних переговорів в ОАЕ

Є прогрес, але немає прориву: ЗМІ про нові деталі мирних переговорів в ОАЕ

21:28Україна
Захист неба повинен бути кращим: Зеленський анонсував зміни у Повітряних силах

Захист неба повинен бути кращим: Зеленський анонсував зміни у Повітряних силах

20:39Україна
Реклама

Популярне

Більше
Три знаки зодіаку ось-ось відкриють канал багатства: кого обрала фортуна

Три знаки зодіаку ось-ось відкриють канал багатства: кого обрала фортуна

Оптична ілюзія: знайдіть серед будинків заховану кішку за 30 секунд

Оптична ілюзія: знайдіть серед будинків заховану кішку за 30 секунд

Мирні переговори України, РФ і США зайшли в глухий кут: в NYT розкрили деталі

Мирні переговори України, РФ і США зайшли в глухий кут: в NYT розкрили деталі

Гороскоп Таро на завтра, 7 лютого: Козерогу перемога, Тельцю - неминучість

Гороскоп Таро на завтра, 7 лютого: Козерогу перемога, Тельцю - неминучість

Син зрадниці Наташі Корольової покинув РФ - деталі

Син зрадниці Наташі Корольової покинув РФ - деталі

Останні новини

23:08

Землетрус стався в Україні: де відчутно "трусило"

22:38

"Те саме зло": Сійярто істерить через благородний вчинок української тенісистки

22:27

Ольга Сумська жорстко поплатилася за підтримку російського паспорта дочки

22:10

Які оберти двигуна повільно "вбивають" авто: помилки, яких допускався кожен

21:59

Як поліпшити повітря в приміщенні взимку: потрібно 5 хвилин

Трамп хоче до квітня укласти угоду між Україною та Росією - КуликТрамп хоче до квітня укласти угоду між Україною та Росією - Кулик
21:54

У DeepState підрахували, скільки часу потрібно РФ, щоб захопити Донбас

21:46

"Спи спокійно": дружина мовчуна Ігоря Ніколаєва повідомила про страшне горе

21:39

Домашній сир лише з 2 інгредієнтів: перевірений рецепт за 30 хвилин

21:28

Є прогрес, але немає прориву: ЗМІ про нові деталі мирних переговорів в ОАЕ

Реклама
21:21

Які продукти їсти, щоб шкіра обличчя "пережила" холод і мороз

20:55

Українська співачка розповіла про пухлину в грудяхВідео

20:49

НП призупиняє обробку посилок: замовлення з Temu та Аліекспрес не надійдуть

20:40

Перевершить навіть червону рибу: шикарний рецепт скумбріїВідео

20:39

Захист неба повинен бути кращим: Зеленський анонсував зміни у Повітряних силахВідео

20:35

Швидкий спосіб дізнатися, чи є загроза дальтонізму: тест прямо в телефоніВідео

20:31

Чому кола зі скляної пляшки завжди смачніша: 4 неочевидні причини

20:26

Олімпійські ігри 2026 - розклад на 7 лютого

19:45

Сильні тумани та ожеледь: на Тернопільщині скоро погіршиться погода

19:27

РФ готує масований удар: перекидає ракетоносці та носії Калібрів

19:20

Чому цукерки "Пташине молоко" мають таку назву: хто насправді є автором десерту

Реклама
19:09

Українці попередили про штормове похолодання: коли зміниться погода

18:50

Лінива вечеря на сім'ю з пів кілограма фаршу: рецепт простіше простого

18:48

Над одним напрямком нависла серйозна загроза: де росіяни посилюють тиск

18:35

Жорстка позиція Терехова допомогла вирішити проблему з приватною ТЕЦ-5, - експерт

18:33

Зняв шпалери в старому будинку — і остовпів: знахідка на стінах збентежила господаряВідео

18:27

Як виховати успішних дітей: мільярдер Баффет поділився простим секретом

18:17

Чи можна тримати ноутбук постійно на зарядці: відповідь здивує багатьох

18:11

В Україні пройшов конкурс колядок для освітніх закладів, - Гнат Коробко

18:01

Ціна перескочила 150 гривень і буде рости ще: базовий продукт швидко дорожчає

17:41

Нищівний удар по Росії: в ЄС представили 20-й пакет санкцій, деталі

17:26

"Не найкращий варіант": розкрито найгірший сценарій угоди про завершення війни

17:26

Точно відреагує: науковці назвали найефективніший спосіб покликати кішку

17:14

Зрадник України: "Редіс" розповів про генерала РФ, на якого скоїли замах

17:05

"Чортівня це все": репер-путініст звинуватив у розпаді своєї сім'ї карти таро

16:57

Долар та євро йдуть у круте піке: озвучено курс валют на 9 лютого

16:45

"Молюся": Костянтин Грубич повідомив про проблеми зі здоров'ям і операцію

16:29

Українцям розповіли, що покласти під ліжко, щоб у домі стало відчутно тепліше

16:28

Заборона на ім'я: як не дозволяють називати дітей у різних країнах світу

16:20

Автор "Чорнобиля" створить для HBO серіал за мотивами популярної гри

16:09

Вирішальний фактор для завершення війни: командир пояснив, чого потребує УкраїнаВідео

Реклама
15:52

Світла буде більше: у двох районах Києва запроваджують нові графіки

15:49

"Від голоду і холоду": трагічно помер легендарний український кінооператор

15:31

Чи допомагає режим польоту зарядити телефон швидше: відповідь вас здивує

15:31

Негода накриє Житомирщину на вихідні: про яку небезпеку попереджають синоптики

15:23

Дрібний дощ і сніг: синоптики оголосили в Харкові перший рівень небезпеки

15:17

Складний період: відомо, коли відключення світла знову стануть суворішими

15:15

Щоб закінчити війну: Мерц назвав умову для переговорів ЄС та Росії

15:06

Шлюб з 14 років: у Раді зробили заяву про одруження неповнолітніх

14:50

Чому в СРСР будували саме 5‑ і 9‑поверхівки: архітектор розкрив логіку

14:15

Чому 7 лютого не можна одягати одяг зеленого кольору: яке церковне свято

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Регіони
Новини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини Львова
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОлена ЗеленськаОльга СумськаФіліп Кіркоров
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти