Землетрус стався в Україні: де відчутно "трусило"

Підземні поштовхи зареєстрували о 19:46 вечора за київським часом.

В Україні стався землетрус / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

У Полтавській області зафіксували землетрус магнітудою 3,1 бала ввечері, 6 лютого.

Про це на своїй офіційній сторінці в Facebook повідомив Головний центр спеціального контролю.

Підземні поштовхи зареєстрували о 19:46 вечора за київським часом. Епіцентр був поблизу села Мільці Полтавської громади, на глибині 9 кілометрів.

Землетрус під Полтавою / Фото: ГЦСК

У центрі зазначають, що за класифікацією такі землетруси вважаються невідчутними – тобто мешканці території, де він стався, могли й не помітити коливань ґрунту.

Це вже не перший випадок сейсмічної активності на території Полтавщини. Минулого року 1 липня на Полтавщині реєстрували землетрус також з магнітудою 3,1 (за шкалою Ріхтера).

Як писав Главред, 28 жовтня в Україні стався землетрус у Дністровському районі Чернівецької області. Землетрус мав магнітуду 1,4 (за шкалою Ріхтера). Він стався на глибині 3 км.

29 вересня у Львівській області стався землетрус. За класифікацією сейсмологів, цей землетрус відноситься до слабовідчутних.

У травні в Одеській області відчули землетрус. Його магнітуда була 4,6.

