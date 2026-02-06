Є прогрес, але немає прориву: ЗМІ про нові деталі мирних переговорів в ОАЕ

Переговори в Абу-Дабі пройшли з деяким прогресом, але прориву досягти не вдалося, пишуть ЗМІ.

https://glavred.net/ukraine/est-progress-no-net-proryva-smi-o-novyh-detalyah-mirnyh-peregovorov-v-oae-10738682.html Посилання скопійоване

Володимир Зеленський прокоментував переговори про мирне врегулювання / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, ОП

Головне:

Зеленський чекає доповідей "щодо чутливих аспектів переговорів"

Переговори в Абу-Дабі пройшли з деяким прогресом

Президенту України Володимиру Зеленському в суботу звітуватиме українська делегація, яка повертається з переговорів з Об'єднаних Арабських Еміратів.

Як повідомив глава держави у своєму вечірньому зверненні, українська делегація повертається сьогодні пізно ввечері, і завтра будуть доповіді "щодо тих чутливих аспектів переговорів в Абу-Дабі, про які не можна говорити по телефону".

відео дня

"Ми готуємося до наступних зустрічей, тристоронніх. Завтра ж ми будемо говорити з європейськими партнерами", – додав Зеленський.

Подробиці переговорів в ОАЕ

Переговори в Абу-Дабі пройшли з деяким прогресом, але прориву досягти не вдалося. Головне спірне питання – контроль над усією Донецькою областю – залишається відкритим, повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерело.

Обговорювалися процедурні деталі розведення сторін, припинення вогню і моніторингу, а питання про обмеження чисельності української армії і озброєння не піднімалося.

Наступна зустріч запланована, проте в Києві побоюються, що Москва може використати недавній інцидент з генералом Алексєєвим для затягування переговорів або зміни складу делегації.

/ Інфографіка: Главред

Мир на паузі: аналітик про те, чому переговори зайшли в глухий кут

Перспективи мирного діалогу залишаються туманними, вважає аналітик Володимир Горбач. За його оцінкою, нинішні контакти між Україною, Росією і США зводяться скоріше до формальних зустрічей і не приносять відчутних результатів через обмежений формат і склад учасників. Перехід до змістовних переговорів, за його словами, можливий лише за поєднання декількох умов: ослаблення позицій РФ, зростання міжнародного тиску і готовності сторін йти на поступки. У такому випадку реальні зрушення можуть з'явитися не раніше весни 2026 року.

Переговори про мир - новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що Кремль не бачить реальних шансів на прорив у мирних переговорах. Джерела видання повідомляють, що територіальне питання залишається основним каменем спотикання.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що західні союзники зможуть надати гарантії безпеки Україні, але тільки після того, як на це дасть згоду країна-агресор Росія.

Як раніше повідомляв Главред, представники російської делегації на переговорах демонструють більш прагматичний підхід до пошуку шляхів завершення війни, ніж це випливає з публічних заяв Кремля.

Інші новини:

Про джерело: РБК-Україна РБК-Україна — українське інформаційне агентство. Засноване 2006 року як підрозділ російського медіахолдингу РБК (скорочення від "РосБізнесКонсалтинг"), але 2010 року агенція "РБК-Україна" вийшла зі складу російського холдингу, а 2015-го повністю перейшла під контроль українського медіабізнесмена Йосипа Пінтуса. 29 січня 2016 року російський холдинг "РБК" намагався оскаржити в суді використання бренду "РБК", проте програв справу. З квітня 2014 року ІА "РБК-Україна" позиціонується як незалежна компанія, яка не має стосунку до російської структури, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред