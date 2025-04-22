Пікнік влетить у копієчку: в Україні стрімко злетіли ціни на популярний продукт

Вплив закордонних проблем на ціни в Україні мінімальний, оскільки країна здебільшого самодостатня в виробництві м'ясної продукції.

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На скільки подорожчала свинина та інше м'ясо / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Коротко:

Цього року ціни на м’ясо зросли

Свинина подорожчала на понад 40 грн за кілограм

Для пікніка на 6 осіб витрати на свинину складатимуть близько 720 грн, на курятину — від 435 до 490 грн

Після Великодня в Україні традиційно стартує сезон шашликів, однак цього року любителям пікніків доведеться викласти більше, ніж раніше. Найпопулярніше м’ясо для смаження — свинина — за місяць подорожчала на понад 40 гривень за кілограм. Про це йдеться в аналітичному матеріалі OBOZ.UA

За підрахунками видання, щоб нагодувати компанію з 6 осіб (3 чоловіки, 2 жінки та дитина), знадобиться приблизно 2,3 кг м’яса:

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для чоловіка – 400–500 г,

для жінки – 300 г,

для дитини – 130–300 г залежно від віку.

Варто врахувати, що при смаженні м’ясо втрачає до 30–40% ваги. А якщо пікнік тривалий, кількість м'яса краще збільшити ще на 20–25%.

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук зазначив, що попит на свинину залишається стабільно високим, адже це найбільш популярне м'ясо для шашликів. Цього року ціна на свинячий ошийок зросла майже на 42 гривні за кілограм, що зумовлено загальним підвищенням інфляції, зменшенням поголів'я свійської худоби та високими витратами на корми.

У той же час курятина, особливо стегна або філе, також популярна серед українців завдяки більш доступним цінам і зручності в приготуванні. За даними Мінфіну, за період з 21 березня по 21 квітня 2025 року ціни на м'ясо змінилися наступним чином:

свинина (ошийок): з 275,10 грн до 316,77 грн/кг (+41,67 грн);

куряче стегно: з 159,13 грн до 190,93 грн/кг (+31,80 грн);

куряче філе: з 183,77 грн до 188,30 грн/кг (+4,53 грн);

яловичина (гуляш): з 336,83 грн до 339,33 грн/кг (+2,55 грн).

"На свинину попит зростає більше. Люди готові заплатити, щоб приготувати святковий стіл або шашлик так, як хочуть. Тому й ціна пішла вгору", - пояснив Марчук.

За його словами, попри повідомлення про спалахи ящуру в Угорщині та віруси серед диких кабанів у Європейському Союзі, вплив імпортних проблем на українські ціни мінімальний. Україна є в основному самодостатньою у виробництві м'ясної продукції, і внутрішній ринок покриває попит.

Таким чином, для компанії з шести осіб (троє чоловіків, дві жінки і одна дитина) для приготування шашлику знадобиться близько 2,3 кг м'яса. Якщо обирати свинину, це обійдеться в 720 грн. Для тих, хто вирішить вибрати курятину, витрати на м'ясо складуть від 435 до 490 грн.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Главред - інфографіка

Ціни на продукти - останні новини

Як повідомляв Главред, в Україні знизилися ціни на тепличні огірки через збільшення пропозиції на ринку. Завдяки теплій погоді дозрівання овочів прискорилося, що спричинило зниження відпускних цін на 17%.

Також ціни на продукти в Україні почнуть знижуватися наприкінці травня — на початку червня, повідомив економіст Олег Пендзин. Зниження цін пов'язане з покращенням погодних умов, що сприяє врожаю овочів з відкритого ґрунту.

Крім цього, ціни на українські овочі з традиційного борщового набору зросли. Буряк подорожчав на 20–25%, досягнувши 20–30 грн за кг. Ціни на ріпчасту цибулю зросли до 15–20 грн, а на моркву — до 30–40 грн за кг.

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Хто такий Денис Марчук? Денис Марчук - це заступник голови Всеукраїнської агарної ради, керівник Центрального апарату Аграрної партії України (2016 р.), заступник голови Аграрної партії України (2016-2017 рр.). У 2015 році координатор проекту "Аналітична платформа АПК".

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