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В Україні різко подорожчало м'ясо: стали відомі 4 причини

Альона Вороніна
17 квітня 2025, 10:14оновлено 17 квітня, 11:26
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Попит на м'ясо перед Великоднем сильно зріс, проте ціни "кусаються".
деньги, мясо
В Україні різко подорожчало м'ясо/ колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Ви дізнаєтеся:

  • Скільки зараз коштують різні види м’яса в Україні
  • Який вид м’яса подорожчав найбільше
  • Які чотири причини подорожчання м’яса

Ціни на м’ясо в Україні значно зросли. Найбільше подорожчала свинина, яка водночас є найбільш популярною серед українців перед Великоднем, адже з неї найчастіше роблять різні страви на свята.

Згідно з даними Мінфіну, зміна ціни на різні види м’яса в Україні у період 16 березня по 16 квітня 2025 року виглядає наступним чином:

відео дня
  • куряче філе: з 185,43 грн до 188,30 грн (+2,87 грн);
  • свинина (ошийок): з 271,63 грн до 313,57 грн (+41,94 грн);
  • яловичина (гуляш): з 334,16 грн до 339,33 грн (+5,17 грн);
  • куряче стегно: з 172,60 грн до 190,93 грн (+18,33 грн).

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук у коментарі OBOZ.UA розповів про чотири причини нинішнього подорожчання м’яса в Україні. Він зазначив, що основним фактором зростання цін є сезонне збільшення попиту перед Великоднем. Аджеукраїнці готуються до святкового столу, виходять з посту, і тому споживання м’яса стрімко зростає.

"Усі наступні кілька тижнів, коли буде збільшуватися кількість споживання, приводить до того, що йде певне зростання. Плюс традиційні свята – збільшується споживання м’яса", – пояснив Марчук.

Він зазначив, що це стосується всіх видів м’яса, проте найбільше тих, які традиційно готують на Великдень: курка, свинина (особливо ошийок для запікання чи шашлику), яловичина.

Друга причина подорожчання м’яса – загальна економічна ситуація. У квітні рівень інфляціїв Україні досягнув майже 15%. Згідно з прогнозами, до кінця травня він залишатиметься на цьому рівні.

"Ми повинні констатувати, що в Україні збільшується інфляція. Вона є однією зі складових, яка формує сьогодні не тільки ціни на м'ясо, а й цілий споживчий кошик українців", – сказав агроексперт.

Третя причина – зменшення поголів’я худоби в Україні, яке продовжується вже кілька років. Виробники не завжди встигають оперативно збільшити пропозицію на тлі збільшення попиту.

Четверта причина, яка додається до трьох перших – висока вартість кормів. Ціни на зернову групу залишаються стабільно високими.

"Зернова група – це основний елемент для кормової бази. Стабільна вартість кормів теж має значення під час підготовки того чи іншого поголів’я", – зазначив Марчук.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні
Чому зростають ціни на продукти в Україні/ Інфографіка: Главред

Ціни на продукти в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, уперше з лютого в Україні подешевшав популярний продукт. Ціна великоднього кошика у 2025 році зросла. Однак у квітні вперше за останні місяці подешевшала його головна складова – курячі яйця. Як повідомив міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль, ціна на яйця знизилася на 5,2%.

Також раніше експерт сказав, коли суттєво подешевшають яйця. Вартість продукту знизилася, однак не варто очікувати, що ціна суттєво продовжить падати, розповів головний науковий співробітник державної дослідної станції птахівництва Інституту тваринництва НААН Олег Катеринич.

Нагадаємо, в Україні стрімко дорожчає популярний овоч – ціна підскочила у два рази. Фермери переконані, що ціна на столовий буряк й надалі буде зростати.

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Хто такий Денис Марчук?

Денис Марчук - це заступник голови Всеукраїнської агарної ради, керівник Центрального апарату Аграрної партії України (2016 р.), заступник голови Аграрної партії України (2016-2017 рр.). У 2015 році координатор проекту "Аналітична платформа АПК".

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