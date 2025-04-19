Стане доступним для всіх: в Україні різко 'впала' ціна на популярний овоч

Коротко:
- Ціни на тепличні огірки почали падати
- Зараз овоч в середньому на 17% дешевше, ніж тижнем раніше
- Це пов’язано з тим, що пропозиція огірка на ринку продовжує стрімко зростати
В Україні спостерігається зниження цін на тепличні огірки. Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit.
"Тепла погода, що встановилася в країні ще з середини минулого тижня, помітно прискорила дозрівання місцевих овочів. Вибірки огірків у тепличних господарствах стрімко збільшуються, тому через різке зростання пропозиції українські виробники змушені знижувати відпускні ціни у цьому сегменті", - йдеться в повідомленні.відео дня
За словами аналітиків, на сьогодні українські тепличні комбінати вже відпускають огірок по 75-125 грн/кг ($1,89-3,02/кг), що в середньому на 17% дешевше, ніж тижнем раніше.
Зазначається, що знижувальну цінову динаміку у цьому сегменті представники тепличних комбінатів пояснюють суттєвим зниженням попиту. При цьому пропозиція огірка на ринку продовжує стрімко зростати. Також стабільними залишаються постачання і дешевшої імпортної продукції з Румунії, ціна на яку на українському ринку зазвичай не перевищує 60 грн/кг ($1,45/кг).
Однак, незважаючи на здешевлення тепличний огірок на сьогоднішній день надходить у продаж у середньому на 15% дорожче, ніж за аналогічний період минулого року.
Ціни на продукти - останні новини
Як повідомляв Главред, міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль заявив, що у травні може відбутися нове зниження цін на яйця. За його словами, з початку лютого яйця просіли в ціні майже до 5%.
Також відомо, що вперше з початку року в Україні суттєво підвищились ціни на цибулю. Це пов’язано із сезонним виснаженням запасів цієї продукції у місцевих господарствах і збільшеної закупівельної активності гуртових компаній.
Крім того, з початку квітня поточного року на українському ринку спостерігається поступове зростання цін на столові буряки.
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