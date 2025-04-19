Стане доступним для всіх: в Україні різко 'впала' ціна на популярний овоч

Зниження вартості пояснюється суттєвим зниженням попиту.

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Ціни на огірки / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pexels

Коротко:

Ціни на тепличні огірки почали падати

Зараз овоч в середньому на 17% дешевше, ніж тижнем раніше

Це пов’язано з тим, що пропозиція огірка на ринку продовжує стрімко зростати

В Україні спостерігається зниження цін на тепличні огірки. Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit.

"Тепла погода, що встановилася в країні ще з середини минулого тижня, помітно прискорила дозрівання місцевих овочів. Вибірки огірків у тепличних господарствах стрімко збільшуються, тому через різке зростання пропозиції українські виробники змушені знижувати відпускні ціни у цьому сегменті", - йдеться в повідомленні. відео дня

За словами аналітиків, на сьогодні українські тепличні комбінати вже відпускають огірок по 75-125 грн/кг ($1,89-3,02/кг), що в середньому на 17% дешевше, ніж тижнем раніше.

Зазначається, що знижувальну цінову динаміку у цьому сегменті представники тепличних комбінатів пояснюють суттєвим зниженням попиту. При цьому пропозиція огірка на ринку продовжує стрімко зростати. Також стабільними залишаються постачання і дешевшої імпортної продукції з Румунії, ціна на яку на українському ринку зазвичай не перевищує 60 грн/кг ($1,45/кг).

Однак, незважаючи на здешевлення тепличний огірок на сьогоднішній день надходить у продаж у середньому на 15% дорожче, ніж за аналогічний період минулого року.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Ціни на продукти - останні новини

Як повідомляв Главред, міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль заявив, що у травні може відбутися нове зниження цін на яйця. За його словами, з початку лютого яйця просіли в ціні майже до 5%.

Також відомо, що вперше з початку року в Україні суттєво підвищились ціни на цибулю. Це пов’язано із сезонним виснаженням запасів цієї продукції у місцевих господарствах і збільшеної закупівельної активності гуртових компаній.

Крім того, з початку квітня поточного року на українському ринку спостерігається поступове зростання цін на столові буряки.

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