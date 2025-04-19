Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Економіка

Стане доступним для всіх: в Україні різко "впала" ціна на популярний овоч

Марія Николишин
19 квітня 2025, 10:44
76
Зниження вартості пояснюється суттєвим зниженням попиту.
Стане доступним для всіх: в Україні різко 'впала' ціна на популярний овоч
Ціни на огірки / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pexels

Коротко:

  • Ціни на тепличні огірки почали падати
  • Зараз овоч в середньому на 17% дешевше, ніж тижнем раніше
  • Це пов’язано з тим, що пропозиція огірка на ринку продовжує стрімко зростати

В Україні спостерігається зниження цін на тепличні огірки. Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit.

"Тепла погода, що встановилася в країні ще з середини минулого тижня, помітно прискорила дозрівання місцевих овочів. Вибірки огірків у тепличних господарствах стрімко збільшуються, тому через різке зростання пропозиції українські виробники змушені знижувати відпускні ціни у цьому сегменті", - йдеться в повідомленні.

відео дня

За словами аналітиків, на сьогодні українські тепличні комбінати вже відпускають огірок по 75-125 грн/кг ($1,89-3,02/кг), що в середньому на 17% дешевше, ніж тижнем раніше.

Зазначається, що знижувальну цінову динаміку у цьому сегменті представники тепличних комбінатів пояснюють суттєвим зниженням попиту. При цьому пропозиція огірка на ринку продовжує стрімко зростати. Також стабільними залишаються постачання і дешевшої імпортної продукції з Румунії, ціна на яку на українському ринку зазвичай не перевищує 60 грн/кг ($1,45/кг).

Однак, незважаючи на здешевлення тепличний огірок на сьогоднішній день надходить у продаж у середньому на 15% дорожче, ніж за аналогічний період минулого року.

Стане доступним для всіх: в Україні різко 'впала' ціна на популярний овоч
Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Ціни на продукти - останні новини

Як повідомляв Главред, міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль заявив, що у травні може відбутися нове зниження цін на яйця. За його словами, з початку лютого яйця просіли в ціні майже до 5%.

Також відомо, що вперше з початку року в Україні суттєво підвищились ціни на цибулю. Це пов’язано із сезонним виснаженням запасів цієї продукції у місцевих господарствах і збільшеної закупівельної активності гуртових компаній.

Крім того, з початку квітня поточного року на українському ринку спостерігається поступове зростання цін на столові буряки.

Читайте також:

Проєкт EastFruit

EastFruit- це провідна міжнародна інформаційно-аналітична платформа бізнесу овочів і фруктів в країнах Східної Європи, Центральної Азії та Кавказу, з трьома мовними версіями новин та аналітики (Англійська, Українська, Російська) і аудиторією близько 100 тисяч читачів на місяць.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

ціни на продукти огірки новини України
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
"Зараз саме час": у The Hill пояснили, як Трамп може зупинити війну в Україні

"Зараз саме час": у The Hill пояснили, як Трамп може зупинити війну в Україні

12:12Війна
Коли можуть узгодити повне припинення вогню в Україні: в NYP назвали дату

Коли можуть узгодити повне припинення вогню в Україні: в NYP назвали дату

11:34Війна
Угода про копалини не пов'язана з припиненням вогню: у Держдепі зробили гучну заяву

Угода про копалини не пов'язана з припиненням вогню: у Держдепі зробили гучну заяву

10:36Політика
Реклама

Популярне

Більше
Вдарить похолодання з дощами і грозами: стала відома дата сильної негоди

Вдарить похолодання з дощами і грозами: стала відома дата сильної негоди

"Як це можливо": чоловік Лорак повідомив про нове кохання

"Як це можливо": чоловік Лорак повідомив про нове кохання

В армії РФ на Херсонщині розпочався бунт: солдати відмовляються від контрактів

В армії РФ на Херсонщині розпочався бунт: солдати відмовляються від контрактів

До кар’єрного ривка приготуватися: ТОП-3 знакам гороскоп обіцяє нові вершини

До кар’єрного ривка приготуватися: ТОП-3 знакам гороскоп обіцяє нові вершини

Розбився путініст Боярський: у якому він стані

Розбився путініст Боярський: у якому він стані

Останні новини

12:12

"Зараз саме час": у The Hill пояснили, як Трамп може зупинити війну в Україні

12:10

Навіть якщо авто не було у списку: хто з водіїв заплатить повний податок і штраф

11:50

Гороскоп Таро на травень 2025: на Скорпіонів чекають гроші та зміниВідео

11:48

СБУ розгромила мережі "агентів в рясах" з УПЦ (МП) і зламала плани рф ,- експерт

11:34

Коли можуть узгодити повне припинення вогню в Україні: в NYP назвали дату

ЗСУ можуть увійти в ще одну область РФ, Росія поквапиться закінчити війну у 2025-му – СвітанЗСУ можуть увійти в ще одну область РФ, Росія поквапиться закінчити війну у 2025-му – Світан
11:26

Де 3 відмінності між котами: лише найрозумніші знайдуть розгадку за 29 секунд

10:47

Китайський гороскоп на завтра 20 квітня: Тиграм - стрес, Півням - конфлікти

10:44

Стане доступним для всіх: в Україні різко "впала" ціна на популярний овоч

10:36

Угода про копалини не пов'язана з припиненням вогню: у Держдепі зробили гучну заявуВідео

Реклама
10:26

Гороскоп Таро: який знак зодіаку ризикує розлучитися в травні 2025 рокуВідео

09:47

Штурм за штурмом: РФ планує знищити місто, яке ЗСУ тримають вже три роки

09:06

Допомога Україні під загрозою, адміністрація Трампа не обговорює нові пакети – NYT

09:03

Гороскоп Таро на травень 2025: Ракам - задоволення, Левам - перемога, Дівам - святоВідео

09:00

Економіці Росії загрожує колапс, найдраматичні події на нафтовому ринку попереду – ГончарВідео

08:54

В США представили план дотримання перемир’я в Україні – WSJ

08:10

Чому Трамп псіхує?Погляд

07:47

США тиснуть на Україну й уникають тиску на РФ щодо завершення війни: деталі від Axios

06:30

Після 8-бального шторму країною "вріже" нова буря: все станеться дуже скоро

06:10

Окупанти провели низку масованих штурмових дій: деталіПогляд

06:00

"Я проти такої Росії": полонений окупант розридався через удари РФ по мирних містахВідео

Реклама
05:50

Хитрий тест на IQ: знайдіть серед лепреконів 3 чотирилисті конюшини за 5 секунд

05:23

Не просто Барсик чи Мурка: як красиво можна назвати кота

04:45

Як сказати "понарошку" українською: вчителька дала відповідьВідео

04:00

Стане білосніжною: як очистити ванну від бруду за лічені хвилини

03:46

Гороскоп на завтра 20 квітня: Овнам - несподіване повідомлення, Стрільцям - радість

03:00

Лише "мегамозок" знайде рибку за 5 секунд: головоломка, яка змусить попотіти

02:30

"Путінська параноя": експерт про ймовірний сценарій усунення президента РФ

02:16

Місячний календар на 19 квітня: 5 заборон, які не можна порушувати у цей день

01:36

Дівчина показала, як прибрати подряпини на тарілках: її відео стало хітомВідео

00:47

США готові визнати окупований Крим російським - Bloomberg

18 квітня, п'ятниця
23:54

Щури та миші зникнуть назавжди: копійчаний засіб проти гризунів

23:25

І сміх, і гріх: що незвичайне українці кладуть у великодній кошик

23:23

"Ви дурні": Трамп погрожує вийти з мирних переговорів по УкраїніВідео

22:54

Досвідчені квітникарі чайні пакетики у квіткові горщики: навіщо так робити

22:51

Зник: близький друг розповів про здоров'я Андрія Губіна

22:46

Непереможна трійця: знаки зодіаку з рідкісним поєднанням інтелекту та могутності

22:20

Одеська область під масованою ракетною атакою: прогриміли сильні вибухиВідео

22:12

Розбився путініст Боярський: у якому він стані

21:56

Носили навіть чоловіки - чому у 17-18 столітті ходили з напудреними перуками

21:23

У Трампа представили мирний план з відмовою Києва від окупованих територій - Bloomberg

Реклама
20:38

РФ і Україна готують рекордний обмін полоненими: ЗМІ дізналися деталі

20:18

Швидкість інтернетту миттєво "злетить": як покращити сигнал Wi-Fi у будинку

20:16

Росія може завдати 2 масованих удари по Україні: генерал назвав дати

20:05

Несамовите рішення: актор помістив 21-річного сина до спеціального закладу

19:50

"Буде багато "лисої" правди": Кошовий вирішив поставити Гончаренка на місце

19:43

Україну заливатимуть грозові зливи: у регіонах раптово змінюється погода

19:25

Страсна субота 2025: дуже суворі заборони та прикмети 19 квітня

19:16

Від "чортових яблук" до "гоцки": як українці раніше називали картопляне пюре

19:10

Досить брехати Заходу: це не війна ПутінаПогляд

19:09

"Уже зайшла не в ті двері": почалися гоніння і перевірки Ані Лорак у РФ

Новини України
Новини КиєваТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізація
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Війна з Росією
Росія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривог
Великдень 2025
Чи можна брати дітей на цвинтарСтрасна п'ятниця-2025: що можна і не можна робитиКоли Чистий четвер у 2025 році в УкраїніЗакуска на Великдень 2025, яка затьмарить будь-яку страву
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти