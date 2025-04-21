Круте зниження цін в Україні: економіст розповів, які продукти подешевшають

Що сказав Пендзин:
- Ціни на продукти почнуть знижуватись за декілька тижнів
- Окрім овочів, зміниться вартість м'яса та молочної продукції
Ціни на продукти в Україні почнуть падати вже наприкінці травня - на початку червня. Про це, як пише 24 канал, розповів економіст, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.
За його словами, формування цін в Україні напряму залежить від погодних умов, адже наша країна є аграрною. Тому, при сприятливих погодних умовах ціни опускаються.
"На вулиці весна й тепло, на городах почали визрівати овочі після приморозків. Як тільки з'являться перші надходження овочів з відкритого ґрунту з нашої території, то продовольчий кошик буде суттєво дешевший", – пояснив економіст.
Що важливо, ціни "впадуть" не лише на овочі, але й на м'ясо та молочну продукцію, адже буде дешевшати кормова база. Якщо навіть деякі продукти не знизяться у ціні, вони, принаймні, не будуть дорожчати.
"Літо - це традиційно деінфляційний період і вартість споживчого кошика нижча, ніж в інший період року", - додав Пендзин.
Ціни на продукти в Україні - останні новини
Напередодні Главред повідомляв, що за даними аналітиків EastFruit, вперше з початку року в Україні суттєво підвищились ціни на цибулю. Її відвантажують не дешевше, ніж за 14-20 грн/кг.
Нагадаємо, перед великодніми святами в Україні спостерігалося зниження цін на тепличні огірки. Тепличні комбінати вже кілька днів відпускають огірок по 75-125 грн/кг.
Раніше також міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль попередив українців, що у травні може відбутися нове зниження цін на яйця. Він зазначив, що зазвичай у травні відбувається зниження цін, а ситуативний попит зростає в період великодніх свят.
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Хто такий Олег Пендзин
Олег Володимирович Пендзин - економіст, керівник громадської спілки "Економічний дискусійний клуб". Виступає в якості економічного експерта на телебаченні, а також автора матеріалів для низки українських медіа на фінансову та споживчу тематику.
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