Круте зниження цін в Україні: економіст розповів, які продукти подешевшають

Великдень вже позаду, а це означає, що на ринку прогнозується зниження цін.

https://glavred.net/economics/krutoe-snizhenie-cen-v-ukraine-ekonomist-rasskazal-kakie-produkty-podesheveyut-10657808.html Посилання скопійоване

Продуктовий шопінг в Україні незабаром буде доступніший / Колаж: Главред, фото: pixabay, УНІАН

Що сказав Пендзин:

Ціни на продукти почнуть знижуватись за декілька тижнів

Окрім овочів, зміниться вартість м'яса та молочної продукції

Ціни на продукти в Україні почнуть падати вже наприкінці травня - на початку червня. Про це, як пише 24 канал, розповів економіст, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

За його словами, формування цін в Україні напряму залежить від погодних умов, адже наша країна є аграрною. Тому, при сприятливих погодних умовах ціни опускаються.

відео дня

"На вулиці весна й тепло, на городах почали визрівати овочі після приморозків. Як тільки з'являться перші надходження овочів з відкритого ґрунту з нашої території, то продовольчий кошик буде суттєво дешевший", – пояснив економіст.

Що важливо, ціни "впадуть" не лише на овочі, але й на м'ясо та молочну продукцію, адже буде дешевшати кормова база. Якщо навіть деякі продукти не знизяться у ціні, вони, принаймні, не будуть дорожчати.

"Літо - це традиційно деінфляційний період і вартість споживчого кошика нижча, ніж в інший період року", - додав Пендзин.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Напередодні Главред повідомляв, що за даними аналітиків EastFruit, вперше з початку року в Україні суттєво підвищились ціни на цибулю. Її відвантажують не дешевше, ніж за 14-20 грн/кг.

Нагадаємо, перед великодніми святами в Україні спостерігалося зниження цін на тепличні огірки. Тепличні комбінати вже кілька днів відпускають огірок по 75-125 грн/кг.

Раніше також міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль попередив українців, що у травні може відбутися нове зниження цін на яйця. Він зазначив, що зазвичай у травні відбувається зниження цін, а ситуативний попит зростає в період великодніх свят.

Більше новин:

Хто такий Олег Пендзин Олег Володимирович Пендзин - економіст, керівник громадської спілки "Економічний дискусійний клуб". Виступає в якості економічного експерта на телебаченні, а також автора матеріалів для низки українських медіа на фінансову та споживчу тематику.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред