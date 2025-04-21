Доведеться платити майже удвічі більше: на які овочі рекордно злетіли ціни

Минулого тижня суттєво зросли ціни на українські овочі борщового набору.

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Весна підняла ціни на борщовий набір / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

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Найбільше подорожчав буряк (на 20-25%), його ціна вдвічі вища, ніж торік

Серед фруктів зросли ціни на банани та яблука, а от ціна на груші знизилась

Минулого тижня українські овочі, що входять до традиційного борщового набору, відчутно зросли в ціні. Згідно з аналітикою EastFruit, особливо подорожчав буряк: через зростаючий попит його ціна підскочила на 20–25%, тож він коштував удвічі більше, ніж у цей же період торік.

Гуртові ціни на буряк варіювались у межах 20–30 грн за кілограм, тоді як ще тиждень тому його продавали за 16–25 грн.

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Подорожчала також ріпчаста цибуля — з 14–16 грн до 15–20 грн за кілограм. Морква продовжила зростання в ціні: тепер за неї просять 30–40 грн замість попередніх 27–30 грн.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Главред - інфографіка

Білокачанна капуста, як торішня, так і нова, теж подорожчала. Торішня виросла в ціні з 44–45 до 45–55 грн, а рання — з 40–60 до 50–80 грн за кілограм.

Тепла весна пришвидшила врожай огірків, через що їхня ціна знизилась із 90–160 до 80–100 грн/кг.

Часник подорожчав — тепер він коштує 130–170 грн за кілограм проти 100–150 раніше. Також зросла ціна зеленої цибулі: з 130–160 до 160–200 грн/кг.

Серед фруктів підскочили ціни на банани — тепер вони коштують 74–78 грн замість 70–75. Яблука також стали дорожчими: їхня ціна зросла з 25–40 до 30–43 грн/кг. А ось груші, навпаки, подешевшали — з 110–120 до 65–100 грн/кг.

Ціни на продукти в Україні - що відомо

Главред писав про те, що в Україні різко "впала" ціна на популярний овоч. Це пов’язано з тим, що пропозиція на ринку продовжує стрімко зростати.

А от на інший овоч ціни підскочили на 55% за тиждень. Це пов’язано із сезонним виснаженням запасів цієї продукції у місцевих господарствах і збільшеної закупівельної активності гуртових компаній.

Своєю чергою економіст Олег Пендзин розповів, які продукти подешевшають. За його словами, ціни на продукти почнуть знижуватись за декілька тижнів - окрім овочів, зміниться вартість м'яса та молочної продукції.

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