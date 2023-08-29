На українських заправках подорожчав бензин: скільки тепер коштує літр

В Україні подорожчав бензин. Наприклад, з 25 по 28 серпня вартість марки А-95 збільшилася на 11 коп /л – до 52,83 грн.

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Вартість бензину А-95 в середньому збільшилася на 11 копійок за літр - до 52,83 грн / колаж Главред, фото УНІАН

В Україні вкотре вже за літо подорожчав бензин. Про це повідомляє спеціалізований портал Enkorr.

У період з 25 по 28 серпня вартість бензину А-95 збільшилася на 11 копійок за літр – до 52,83 грн. А бензин А-95 + подорожчав на 4 копійки за літр – до 54,97 грн.

Однак ціна бензину А-95 зросла не у всіх мережах автозаправних станцій, а тільки на заправках мереж:

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Укрнафта - на 80 копійок за літр (до 50,9 грн);

U. GO – на 26 копійок за літр (до 52,31 грн);

VostokGaz – на 2 грн за літр (до 50,89 грн);

Кворум - на 1 грн за літр (до 50,98 грн).

Бензин А-95 + на сьогоднішній день, кажуть експерти, є далеко не у всіх мережах АЗС.

Серед тих же, де його все ж можна придбати, ціна змінилася тільки в мережах:

БРСМ-Нафта - подорожчав на 7 копійок на літр (до 49,95 грн);

Укрнафта - на 20 копійок на літр (до 53,1 грн).

Ціни на бензин і дизель в Україні

У квітні минулого року Верховна Рада на тлі початку повномасштабної війни, яку розв'язала агресор Росія проти України, вирішила скасувати акцизи на нафтопродукти і знизила ПДВ з 20 до 7%.

Але вже з 1 липня 2023 року було прийнято рішення про повернення довоєнних податків. Також зросли акцизи на бензин: зі 100 євро до 213,5 євро за 1 тисячу літрів і дизельне паливо зі 100 євро до 139,5 Євро.

Віцепрем'єр-міністр економіки України Юлія Свириденко зробила офіційну заяву про ціни на бензин у липні. За її словами, в середньому бензин повинен подорожчати на 11 грн, а дизель – на 8 грн.

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