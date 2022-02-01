Вартість бензину оновила максимум, а газ подешевшав на 10 копійок: що з цінами на українських АЗС

В Україні продовжує дорожчати бензин / УНІАН

З 4 січня по 1 лютого середня ціна бензину А-92 зросла на 2,48 грн/л і склала 31,92 грн/л, бензин А-95 подорожчав на 2,6 грн/л — до 32,81 грн/л, а дизельне паливо — на 2,74 грн/л, до 32,14 грн/л.

Про це свідчать дані цінового моніторингу Консалтингової групи "А-95", повідомляє Enkorr.ua.

На станціях мережі KLO бензини подорожчали на 3,2-3,4 грн/л: бензин А — 92-до 32,99 грн/л, бензин А — 95-до 33,79 грн/л. Ціна ДП зросла на 4,3 грн/л, до 33,69 грн/л. бензини в мережі SOCAR подорожчали на 3,5 грн/л.

На WOG і ОККО бензини марки А-92 і А-95 подорожчали на 3,01-3,28 грн/л, до 33,50 і 34,25 грн/л відповідно. При цьому дизельне паливо в цих мережах додало 3,68 грн/л, до 33,84 грн/л.

Мережі Shell, "БРСМ-Нафта", "Паралель", "Автотранс", UPG, "Автопорт", Mango та інші підвищили ціни на паливо в межах 1,25-3,3 грн/л.

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Інфографіка / enkorr.ua

Зростання цін стало результатом коригування вартості палив відповідно до постанови Уряду про граничну торговельну націнку.

Ціни на газ

У період з 31 січня по 1 лютого ряд мереж знизили ціни скрапленого газу на 10-30 коп./л.

Динаміка в роздробі обумовлена падінням оптових цін. За даними аналітиків, за минулий місяць автомобільні партії ресурсу самовивозом з ДПС подешевшали на 1030 грн/т, до 28 870 грн/т. крім того, минулого тижня ресурс на аукціонах державного "Укргазвидобування" подешевшав на 1920 грн/т, до 26 072 грн/т.

Інфографіка / enkorr.ua

Раніше повідомлялося, що в лютому 2022 року через зростання цін на бензин, дизпаливо і автогаз в Україні можуть підскочити тарифи на проїзд. У лютому ціни на бензин і дизпаливо можуть зрости до 40 гривень за літр, а автогазу – до 25 гривень за літр