Коли Україна перейде з копійок на шаги - в НБУ назвали конкретний термін

Юрій Берендій
5 листопада 2025, 18:01
В Україні готуються замінити копійки на історичну назву шаг, щоб остаточно позбутися спадщини російського минулого. зазначив глава Нацбанку.
Стало відомо, коли Україна перейде з копійок на шаги / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Про що йдеться у матеріалі:

  • Перехід на шаги може початись вже до кінця року
  • Заміна копійок на шаги не потребуватиме додаткових витрат

Україна може замінити копійки на шаги вже до кінця року, що, щоб позбутися символу колишнього панування Москви. Про це заявив голова Національного банку Андрій Пишний в інтерв'ю Reuters.

"Ми повинні нарешті завершити ... грошову реформу і усунути будь-яку спорідненість, будь-який зв'язок з Москвою. Тому що у нас є своя (назва, - ред.). І настав час нарешті повернути її", - сказав Пишний.

Голова Національного банку України Андрій Пишний повідомив, що парламент готується до розгляду законопроєкту щодо запровадження нової монети, а сам НБУ проводить публічні дискусії, виставки та інші заходи, аби підвищити обізнаність громадськості про ініціативу.

Що таке шаг

У матеріалі зазначається, що термін "шаг" вживався в Україні як грошова одиниця ще у XVI–XVII століттях, а монети з такою назвою перебували в обігу й під час української революції 1917–1921 років. Пишний продемонстрував історичні банкноти того часу.

"Важливо зазначити, що копійка збереглася лише в трьох із (15) колишніх республік Радянського Союзу. Це Росія, Білорусь і Україна", – сказав Пишний.

Попри певну критику щодо доцільності введення нової монети в умовах обмеженого військового бюджету, глава НБУ наголосив, що це не потребуватиме додаткових витрат, оскільки чинну монету буде замінено поступово, а її номінал становитиме 50 шагів — трохи більше одного американського цента.

Яка причина переходу на шаги - думка експерта

Як писав Главред, голова Комітету економістів України Андрій Новак зазначив, що заміна копійки на "шаг" має насамперед символічне значення, адже допомагає відірватися від радянського минулого, навіть попри сумніви щодо доцільності такого кроку під час війни.

На його думку, ця ініціатива має логічне обґрунтування. Перехід до "шагу" можна порівняти з колишньою зміною карбованця на гривню — це повернення до історичної назви, оскільки колись частина гривні вже називалася шагом. Таким чином, держава завершує процес очищення грошової системи від радянської термінології.

"Зараз, в умовах війни, це виглядає не зовсім актуально. Також люди старшого покоління не розуміють, навіщо це взагалі робити. Але для мінімізації ризику потрапляння України знову в орбіту Росії, нам треба максимально обрізати всі пуповини за всіма можливими напрямками: і за назвами населених пунктів і вулиць, і за пам'ятниками тощо", - зазначив він.

Перехід з копійок на шаги - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Національний банк України запропонував перейменувати дрібні розмінні монети — замість "копійки" запровадити історичну назву "шаг". Такий крок, як зазначає пресслужба НБУ, має на меті відновити історичну справедливість, сприяти дерусифікації та підтримати українські грошові традиції.

У Нацбанку сподіваються, що наступний плановий випуск монет уже відбуватиметься не в копійках, а в шагах, водночас старі монети залишаться в обігу. Про це повідомив голова НБУ Андрій Пишний.

За його словами, перехід на шаги може відбутися вже до 2 вересня 2026 року, хоча не виключено, що зміни ухвалять і раніше. Остаточне рішення залежить від парламенту та політичної волі.

Про джерело: Reuters

Reuters - британське агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.

Reuters вважається одним із найбільших у світі міжнародних новинних агентств. Агентство існує з середини XIX століття

У Reuters працюють понад 14 000 співробітників у 91 країні світу. Серед них близько 2300 журналістів, а також фотокореспондентів і відеооператорів. Загалом агентство має 197 бюро, які працюють по всьому світу.

"Сумно втрачати людей": у мовчуна Ніколаєва сталося особисте горе

