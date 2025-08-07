Україна перейде на іншу монету: відомі терміни, коли копійка зникне

Перехід на шаги не вимагає жодних додаткових витрат із державного бюджету.

Головне із заяви очільника НБУ:

Україна перейде на шаги замість копійок

Відповідне рішення залежить від парламенту та політичної волі

Можливо це станеться до кінця 2025 року

Ймовірно, Україна перейде на шаги замість копійок до 2 вересня 2026 року. Але не виключено, що такий перехід можливий ще цього року. Про це розповів очільник Національного банку Андрій Пишний в інтерв’ю РБК-Україна.

За його словами, рішення про перехід з копійок на шаги залежить від парламенту та політичної волі.

"Для мене це питання декомунізації, деколонізації, це повернення до своїх джерел, до власних історичних цінностей. Чим більше я цим займаюся і про це думаю, тим більше переконуюся, що в нас є підстава говорити, що грошова реформа 1996 року остаточно не завершена. Бо ця купка сміття, яку залишила тут Москва, поєднує нас з нею, Мінськом і Тирасполем. Бо більше ніде немає копійки, як розмінної фракції національної валюти. Вони залишили її тут свідомо", - наголосив він.

Зазначається, що перехід на шаги не вимагає жодних додаткових витрат із державного бюджету. Крім того, вилучення в один момент одразу всіх копійок не відбудеться.

Пишний додав, що він сподівається, що Україна перейде на шаги до кінця 2025 року.

"Я сподіваюся, що до наступної дати — 2 вересня 2026 року, коли ми святкуватимемо 30-річчя української гривні, ми зробимо їй такий подарунок. І приберемо остаточно цей московський слід. Але дуже сподіваюся, що це станеться ще цього року", - підсумував голова Нацбанку.

Як повідомляв Главред, Національний банк України планує вилучити з готівкового обігу монети номіналом 10 копійок. Даний процес може розпочатися вже за кілька місяців.

Оскільки 10 копійок більше не використовуватимуться в готівковому обігу в Україні, то зміняться правила округлення сум при розрахунках готівкою.

Також відомо, що наразі найбільше в обігу перебувають банкноти номіналом 500 гривень, а найменше – номіналом 50 гривень.

Про персону: Андрій Пишний Андрій Пишний — ​​український політик і банкір. Голова Національного банку України (з 7 жовтня 2022 року), Член РНБО з 25 жовтня 2022. У 2014—2020 роках був головою правління АТ "Ощадбанк", пише Вікіпедія.

