Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Україна перейде на іншу монету: відомі терміни, коли копійка зникне

Марія Николишин
7 серпня 2025, 15:05
461
Перехід на шаги не вимагає жодних додаткових витрат із державного бюджету.
Україна перейде на іншу монету: відомі терміни, коли копійка зникне
Україна перейде на шаги / колаж: Главред, фото: УНІАН

Головне із заяви очільника НБУ:

  • Україна перейде на шаги замість копійок
  • Відповідне рішення залежить від парламенту та політичної волі
  • Можливо це станеться до кінця 2025 року

Ймовірно, Україна перейде на шаги замість копійок до 2 вересня 2026 року. Але не виключено, що такий перехід можливий ще цього року. Про це розповів очільник Національного банку Андрій Пишний в інтерв’ю РБК-Україна.

За його словами, рішення про перехід з копійок на шаги залежить від парламенту та політичної волі.

відео дня

"Для мене це питання декомунізації, деколонізації, це повернення до своїх джерел, до власних історичних цінностей. Чим більше я цим займаюся і про це думаю, тим більше переконуюся, що в нас є підстава говорити, що грошова реформа 1996 року остаточно не завершена. Бо ця купка сміття, яку залишила тут Москва, поєднує нас з нею, Мінськом і Тирасполем. Бо більше ніде немає копійки, як розмінної фракції національної валюти. Вони залишили її тут свідомо", - наголосив він.

Зазначається, що перехід на шаги не вимагає жодних додаткових витрат із державного бюджету. Крім того, вилучення в один момент одразу всіх копійок не відбудеться.

Пишний додав, що він сподівається, що Україна перейде на шаги до кінця 2025 року.

"Я сподіваюся, що до наступної дати — 2 вересня 2026 року, коли ми святкуватимемо 30-річчя української гривні, ми зробимо їй такий подарунок. І приберемо остаточно цей московський слід. Але дуже сподіваюся, що це станеться ще цього року", - підсумував голова Нацбанку.

Гроші - останні новини

Як повідомляв Главред, Національний банк України планує вилучити з готівкового обігу монети номіналом 10 копійок. Даний процес може розпочатися вже за кілька місяців.

Оскільки 10 копійок більше не використовуватимуться в готівковому обігу в Україні, то зміняться правила округлення сум при розрахунках готівкою.

Також відомо, що наразі найбільше в обігу перебувають банкноти номіналом 500 гривень, а найменше – номіналом 50 гривень.

Читайте також:

Про персону: Андрій Пишний

Андрій Пишний — ​​український політик і банкір. Голова Національного банку України (з 7 жовтня 2022 року), Член РНБО з 25 жовтня 2022. У 2014—2020 роках був головою правління АТ "Ощадбанк", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

НБУ Андрій Пишний новини України гроші
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Де відбудеться зустріч Путіна і Трампа: лідер Кремля назвав можливе місце

Де відбудеться зустріч Путіна і Трампа: лідер Кремля назвав можливе місце

15:28Світ
Трамп збирається розірвати нафтову зв'язку Китаю і РФ, США готуються до війни – Загородній

Трамп збирається розірвати нафтову зв'язку Китаю і РФ, США готуються до війни – Загородній

15:00Інтерв'ю
Замороження війни на 99 років: розкрито, які пропозиції США зробили РФ для миру

Замороження війни на 99 років: розкрито, які пропозиції США зробили РФ для миру

14:58Світ
Реклама

Популярне

Більше
В Україні перейменують ще дві області - вже відомі їх нові назви та дата

В Україні перейменують ще дві області - вже відомі їх нові назви та дата

Карта Deep State онлайн за 7 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 7 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Жовто-блакитний прапор ніколи не був офіційним в Україні - історик розкрив секрет

Жовто-блакитний прапор ніколи не був офіційним в Україні - історик розкрив секрет

Масштабний наліт дронів на РФ: кілька регіонів трясло від вибухів, є пожежі

Масштабний наліт дронів на РФ: кілька регіонів трясло від вибухів, є пожежі

Життя круто зміниться: трьох знаків зодіаку чекає доленосний вибір 7 серпня

Життя круто зміниться: трьох знаків зодіаку чекає доленосний вибір 7 серпня

Останні новини

15:42

NYT: для Путіна зустріч із Трампом - ключ до досягнення цілей щодо України

15:36

Так дешево не коштували давно: в Україні знизилися ціни на популярний овоч

15:30

Не варто викидати банку з-під кави: що з неї можна зробити – 4 геніально прості способи

15:28

Де відбудеться зустріч Путіна і Трампа: лідер Кремля назвав можливе місце

15:17

Сім доступних способів змусити штори у вітальні мати набагато дорожчий вигляд

Обвал рубля, палацовий переворот і розвал: Новак – про процеси, які Трамп запускає в РосіїОбвал рубля, палацовий переворот і розвал: Новак – про процеси, які Трамп запускає в Росії
15:09

Чому 8 серпня не можна важко працювати: яке церковне свято

15:05

Україна перейде на іншу монету: відомі терміни, коли копійка зникне

15:00

Трамп збирається розірвати нафтову зв'язку Китаю і РФ, США готуються до війни – ЗагороднійВідео

14:58

Замороження війни на 99 років: розкрито, які пропозиції США зробили РФ для миру

Реклама
14:58

Який вигляд має мати Ані Лорак і що з нею зараз: про що мовчить зрадниця

14:55

Шикарна закуска, яка стане зіркою столу: швидкий рецепт смачних баклажанів

14:31

Єдинороги існують, але морські: чому їх не побачити в акваріумах

14:26

Не зрівняється з магазинним: ароматний домашній кетчуп на зиму

14:21

Військові дорікнули Порошенку та його депутатам, які масово виїхали на відпочинок за кордон

14:00

"Не змогла там жити": спливла правда про Софію Ротару

13:58

Надбавка в 1 000 грн: які три категорії пенсіонерів отримають допомогу в серпні

13:55

"Час завершувати війну": Зеленський заявив про зустрічі на рівні лідерів

13:35

"Страждання і не прийняття": Анатолій Анатоліч серйозно травмувався

13:35

ЗСУ атакували важливі обʼєкти в Росії: що вдалося уразити

13:24

"Це остаточний сигнал Трампу": яка ознака видала справжні плани Путіна

Реклама
12:54

Вже з 1 вересня: ТЦК в Україні працюватимуть по-іншому, що зміниться

12:46

Ціни на воду можуть зрости в кілька разів: нардеп озвучив невтішний прогноз

12:37

Як не "вбити" мікрохвильовку і холодильник завчасно: прості поради

12:20

У Черкасах чоловік зі зброєю захопив МакДональдс і влаштував стрілянину: деталіФотоВідео

12:16

Весь секрет у маринаді: рецепт ідеальної маринованої капустиВідео

12:11

Латинські літери та зелений колір: що означають нові номерні знаки на автоВідео

12:02

Трамп може потрапити у пастку Путіна: в CNN описали план Кремля

11:58

Одна фраза: стало відомо, як Меттью Макконіхі втратив роль у "Титаніку"

11:48

По Україні вдарить потужна магнітна буря: названа дата небезпечного шторму

11:39

"Ночі вже холоднуваті": українців попередили про зміни у погоді

11:21

Волочкову застукали в літаку за непристойною поведінкою: відео потрапило в мережуВідео

11:18

Українцям почали виписувати штрафи за утримання тварин вдома: що відомо

11:11

Окозамилювання переговорами: військовий назвав міста, які РФ мріє захопити

11:09

У Німеччині "уріжуть" допомогу біженцям: хто з українців отримає менші виплати

11:08

Трамп і Путін готуються до зустрічі: Кремль підтвердив домовленість

11:02

Україні варто припинити оглядатися на Росію: Олександр Алфьоров - про різницю в історії України та РФ

10:55

Порушників штрафують: які дерева не можна садити в Україні

10:48

Китайський гороскоп на завтра 8 серпня: Козлам - образи, Собакам - приниження

10:36

Важливий день на шляху до миру: Зеленський заінтригував анонсом переговорів із Заходом

10:10

Точно не дверцята: одне місце в холодильнику, де молоко буде свіжим довшеВідео

Реклама
10:00

Софія Ротару прогулялася Києвом і здивувала своїм виглядом

09:58

Росіянам поставили дедлайн: до якої дати Путін хоче вийти на околиці Покровська

09:33

Дефіцит газу взимку: українцям сказали, чи варто готуватись до найгіршогоВідео

09:23

У США заради сімейної прогулянки Венса підняли рівень води в річці - The Guardian

09:15

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 7 серпня (оновлюється)

08:34

Масштабний наліт дронів на РФ: кілька регіонів трясло від вибухів, є пожежіВідео

08:10

Секретна дочка Путіна: що про неї відомоПогляд

08:10

Карта Deep State онлайн за 7 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

07:52

Путін націлився на Херсон: у CNN розкрили загрозу для міста найближчим часом

06:56

Велика зустріч: Трамп закликав свою команду швидко готувати саміт із Путіним і ЗеленськимВідео

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Новини шоу бізнесу
ПотапСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій Козловський
Економіка
ТарифиКурс валютЦіни на продуктиГрошова допомога
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиПрості стравиСалатиЛегкі десерти
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти