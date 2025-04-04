'Копійки' більше не буде: голова НБУ розповів про тираж нової монети

Потреби здавати чи бігти обмінювати копійки не буде.

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В Україні планують замінити копійки на шаги / колаж: Главред, фото: УНІАН

Коротко:

Наступний тираж українських монет, ймовірно, буде не в копійках, а в шагах

У певний момент в обігу будуть одночасно і копійки, і шаги

Копійки не будуть примусово вилучатися

У Національному банку сподіваються, що наступний плановий тираж українських монет буде вже не в копійках, а в шагах. Однак, старі монети також залишаться в обігу. Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний в інтерв'ю NV.

За його словами, жодних додаткових витрат ні з боку Національного банку, ні з державного бюджету для заміни копійки на шаг не потрібно.

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Він розповів, що в обігу перебуває майже 15 млрд монет різного номіналу, з них майже 5,5 млрд - це 10 і 50 копійок. Національний банк щороку з метою заміни монет, які зношуються і виводяться з обігу, повинен докарбовувати нові.

"У цьому році вже заплановано докарбування щонайменше 20 млн монет. Ми хочемо, щоб це наступне докарбовування стосувалося монет, номінованих не в копійках, а в шагах", - зауважив Пишний.

Він також додав, що у певний момент в обігу будуть одночасно і копійки, які були виготовлені раніше, і шаги, маючи абсолютну рівнозначність з погляду їхнього статусу, як платіжного засобу.

"Не буде примусово вилучатися копійка. Просто на заміну тієї монети, яка виводитиметься з обігу, буде в достатньому обсязі карбуватися монета відповідного номіналу, але вже з назвою, яка є питомо українською – шаг", - підкреслив голова НБУ.

На його думку, це, зокрема, дасть змогу уникнути додаткових витрат, пов’язаних з утилізацією копійок та виготовленням шагів для їх заміни. Буде тривалий органічний процес заміни, потреби здавати чи бігти обмінювати не буде.

"Символізм цього рішення набагато потужніший. Ми вичищаємо остаточно з українського законодавства все, що нас хоч якось споріднює з Москвою", - підсумував Пишний.

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Нагадаємо, як повідомляв Главред, голова НБУ розповів, що той дизайн банкнот, яким ми зараз користуємося, був затверджений ще в далекому 1992 році. Однак, на нових банкнотах згодом будуть зображені нові постаті.

Крім того, Національний банк України розглядає можливість зміни основної курсоутворюючої валюти з долара на євро.

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Хто такий Андрій Пишний? Андрій Пишний — ​​український політик і банкір. Голова Національного банку України (з 7 жовтня 2022 року), Член РНБО з 25 жовтня 2022. У 2014—2020 роках був головою правління АТ "Ощадбанк", пише Вікіпедія.

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