'Розуміють не всі': економіст назвав справжню причину переходу з копійок на 'шаги'

Перехід з копійок на "шаги" може викликати негативні емоції, але це важливо для повернення історичної назви для наступних поколінь, зазначив Новак.

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Економіст назвав справжню причину переходу з копійок на "шаги" / Колаж Главред, фото: УНІАН

Про що сказав Новак:

Перехід з копійок на "шаги" має логічне підґрунтя

В умовах війни ця ініціатива виглядає неактуально, але це важливо для наступних поколінь

Перехід від копійки до "шагу" має символічне значення для відриву від радянського минулого, попри скепсис щодо доцільності такого кроку під час війни. Про це під час чату на Главреді розповів голова Комітету економістів України Андрій Новак, відповідаючи на питання про сенс переходу з копійок на шаги.

На його думку, хоча емоції щодо цієї ініціативи зрозумілі, вона має логічне підґрунтя. Перехід від копійки до "шагу" можна порівняти з переходом від карбованця до гривні — це відновлення історичної назви, адже колись частина гривні дійсно називалася шагом. Таким чином, здійснюється остаточне позбавлення від радянської термінології у грошовій системі.

"Зараз, в умовах війни, це виглядає не зовсім актуально. Також люди старшого покоління не розуміють, навіщо це взагалі робити. Але для мінімізації ризику потрапляння України знову в орбіту Росії, нам треба максимально обрізати всі пуповини за всіма можливими напрямками: і за назвами населених пунктів і вулиць, і за пам'ятниками тощо", - зазначив він.

Новак також зазначив, що декомунізацію та дерусифікацію слід проводити ґрунтовно, аби нинішнє покоління втратило сентиментальність до Москви, а майбутні — не мали жодного зв’язку з російським народом. На його переконання, чим швидше ці зв’язки буде розірвано, тим краще для України, зокрема з точки зору національної безпеки.

Дивіться відео, в якому економіст Андрій Новак розповів, скільки зможе воювати Росія, що буде з цінами на продукти, комуналкою та курсом гривні в Україні:

Перехід з копійки на шаг - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Національний банк України планує запровадити в обіг нові монети під назвою "шаги", щоб остаточно позбутися радянської спадщини у валютній системі та дистанціюватися від впливу Росії. Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний.

Як пояснюють у Нацбанку, заміна "копійки" на "шаг" має не лише економічне, а й символічне значення — вона спрямована на відновлення історичної справедливості, підтримку процесу дерусифікації та повернення до національних традицій у грошовому обігу.

За словами Пишного, він сподівається, що наступні партії українських монет можуть уже карбуватися в "шагах", однак чинні копійки залишатимуться дійсними й надалі.

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Хто такий Андрій Новак Український економіст, учений, громадський діяч; автор книги "Як підняти українську економіку". Кандидат економічних наук. У 2009 році Андрій Новак був обраний головою оргкомітету економічного форуму українського світу. Того ж року стартував ініційований ним проект Альтернативного Кабінету міністрів України. У 2010 році став головою Комітету економістів України. У 2011 році був обраний проректором Європейського університету. 29 квітня 2012 на V черговому з'їзді Української партії Андрій Новак був обраний головою Української партії. У квітні 2013 року було оголошено про припинення його членства в цій партії. 6 лютого 2019 року офіційно став кандидатом на виборах президента України.

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