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Нацбанк має намір замінити всі "копійки": що зміниться для українців

Юрій Берендій
2 вересня 2024, 15:44оновлено 2 вересня, 17:10
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В Нацбанку наголосили, що для заміни "копійок" на "шаг" монети не планують вилучати з обігу, обидва типи монет будуть перебувати в обігу паралельно.
Нацбанк має намір замінити всі 'копійки': що зміниться для українців
"Копійки" можуть замінити на нову монету - як вона називатиметься / Колаж Главред, фото: УНІАН

Національний банк України пропонує змінити назву дрібних розмінних монет, замінивши "копійка" на "шаг" для відновлення історичної справедливості, підтримки дерусифікації та відродження національних традицій у грошовому обігу країни. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Нацбанку.

"Дослідивши історію грошового обігу України, ми дійшли беззаперечного висновку, що така назва для розмінної монети як "копійка" фактично є символом московської окупації. Сьогодні український народ повертає собі все, що було несправедливо в нього вкрадене та понівечене кремлівськими наративами. Саме час відновити справедливість і для грошової системи, очистити монетарний суверенітет від щонайменшої спорідненості з будь-чим московським. Ми маємо своє, питомо українське, слово для визначення дрібних монет – це слово "шаг", – наголосив Голова Національного банку України Андрій Пишний.

Зазначається, що назва "шаг" має давнє українське коріння і використовувалася в українській грошовій лічбі з XVI-XVII століть.

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В Нацбанку наголосили, що це унікальне слово, невідоме в інших мовах, і широко вживане в класичній українській літературі, зокрема в творах Тараса Шевченка та Лесі Українки. Також, під час Української революції 1917-1921 років грошові знаки з назвою "шаг" були введені в обіг і закріплені законодавчо, що робить відродження цієї назви виправданим з точки зору історичної та мовної традиції України.

Фахівці вказують на те, що заміна назви "копійка" на "шаг" допоможе очистити грошовий обіг України від російського впливу, оскільки "копійка" має московське, імперське походження. В умовах російської агресії цей крок є важливим і необхідним, адже копійки залишаються в обігу лише в країнах, ворожих до України.

Спочатку питання про перейменування українських монет з "копійка" на "шаг" досліджували історики Національного банку, які працюють у Музеї грошей НБУ. Вони детально вивчали історію вживання назв монет, особливості грошової лічби та традиції накопичення багатства в Україні.

"Отримані свідчення дають нам підстави сміливо стверджувати, що суто українською назвою для дрібних монет є "шаг". Тому її повернення до сучасного грошового обігу – логічне та науково обґрунтоване. Наша гривня – княжого роду, а шаг – походить із славетного роду козацького", – наголосив старший зберігач фондів Музею грошей НБУ, доктор історичних наук Андрій Бойко-Гагарін.

Для реалізації кроків щодо перейменування дрібних монет Нацбанк пропонує внести зміни до цілого ряду Законів України.

Наголошується, що у разі ухвалення Верховною Радою України відповідних законів, Національний банк зможе перейти до практичного втілення ініціативи – карбування та введення в обіг українських розмінних монет, номінованих у шагах.

Водночас в Нацбанку окремо повідомили, що вони не планують спеціально, через зміну назви, вилучати з грошового обігу монети, номіновані в копійках, та обмінювати їх на шаги. Монети "копійка" та "шаг" перебуватимуть в обігу паралельно. Співвідношення між "копійкою" та "шагом" дорівнюватиме 1:1.

Також, Національний банк розроблятиме дизайн та визначатиме порядок введення в обіг "шагів", а також порядок і строки вилучення з обігу "копійок".

"Громадянам не потрібно буде вживати додаткових заходів для обміну копійок на шаги. Це дасть можливість уникнути додаткових витрат, пов’язаних з утилізацією копійок та виготовленням шагів для їх заміни. Поступове введення в обіг монет, номінованих у шагах, у межах планового випуску не вплине на інфляцію, оскільки не передбачається збільшення обсягів готівкових грошей в економіці", - резюмували в Нацбанку.

Виплати для українців - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, з 1 вересня 2024 року українці більше не отримуватимуть компенсацію за розміщення переселенців у своїх будинках, оскільки проєкт "Прихисток" завершить свою роботу.

Пенсії в Україні можуть збільшуватися через індексацію, перерахунки та додаткові виплати. У вересні деяким пенсіонерам підвищать пенсії завдяки надбавкам за віком. За інформацією Пенсійного фонду України, ці доплати отримають ті, хто відповідає кільком критеріям: пенсійний вік, вік понад 70 років, і щомісячна пенсія менше ніж 10 340,35 гривень. Сума надбавки залежатиме від віку.

Також в Україні планують замінити прожитковий мінімум на нову соціальну виплату, яка буде визначатися індивідуально відповідно до складу родини. Про це заявила міністр праці та соціальної політики Оксана Жолнових.

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