В Україні зросли ціни на основні продукти: як сильно і що сталося

В Україні в травні споживчі ціни зросли на 0,5% проти 0,2% у квітні, а на продукти харчування – на 0,9% і 0,3% відповідно.

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Як кажуть аналітики, відчутно зросла вартість м'яса і м'ясопродуктів / голлаж Главред, фото УНІАН і ua.depositphotos.com

В Україні в травні споживчі ціни зросли на 0,5% проти 0,2% у квітні, а на продукти харчування – на 0,9% та 0,3% відповідно. Про це повідомляють представники пресслужби Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки".

Як кажуть аналітики, відчутно зросла вартість м'яса і м'ясопродуктів – на 1,7%, Риба і продукти з риби – на 0,6%. Крім того, трохи подорожчали сир і м'який сир – на 0,6%.

В цілому динаміка споживчих цін свідчить про посилення сезонних тенденцій на ринку продуктів харчування, а зростання цін на овочі і фрукти відбулося за рахунок надходження перших ягід і ранніх овочів.

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"У наступні місяці можна очікувати уповільнення зростання цін на ці групи товарів, а по найбільш масовим продуктам – зниження споживчих цін", – заявив керівник наукової установи академік НААН Юрій Лупенко.

Ціни на продукти та напої в Україні

Нагадаємо, раніше Мінекономіки запропонувало підвищити мінімальні відпускні ціни на деякі види алкогольних напоїв.

В українських мережах роздрібної торгівлі пішли в зростання ціни на алкогольні напої. Цінники підвищилися в провідних супермаркетах. При цьому подорожчання торкнулося як горілки, так і вина, а також пива.

Як повідомляв Главред, генеральний директор агрохолдингу HarvEast Holding Дмитро Кушнір заявив, що з прилавків магазинів можуть зникнути перлова, ячна крупа, а також житній хліб. Справа в тому, що фермерам вирощувати ячмінь і жито в Україні стало невигідно.

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