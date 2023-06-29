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Ціни зростуть: в Україні у два етапи піднімуть тарифи на воду

Юлія Куришко
29 червня 2023, 18:56 оновлено 29 червня, 19:05
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У середньому розцінки за воду для населення зростуть на 30%.
Ціни зростуть: в Україні у два етапи піднімуть тарифи на воду
В Україні підвищили тариф на воду / колаж: Главред, фото: УНІАН, рixabay.com

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) схвалила підвищення тарифів на воду у два етапи.

"Перший етап з 1 липня до 31 серпня 2023 року і другий етап з 1 вересня 2023 року. На зміну тарифу на першому етапі впливають такі чинники: збільшення вартості електричної енергії, зростання вартості реагентів, зміна обсягів реалізації", - сказав представник регулятора під час засідання.

При цьому, на другому етапі чинники зростання - це зміна витрат на оплату праці і виконання зобов’язань за кредитними угодами.

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"При цьому середнє зростання, за нашими підрахунками знаходиться в межах, в середньому 30%. При цьому таке рішення означає зростання платіжки на водопостачання і водовідведення для середньостатистичної сім’ї близько 60 грн. Це не занадто висока цифра", - сказав член НКРЕКП Руслан Кайдаш.

Крім того, він уточнив, що для деяких водоканалів розцінки зростуть вище середнього з урахуванням зростання боргів за електричну енергію.

Кайдаш вважає, що для тих хто отримує субсидії це рішення ніяк не впливе, бо субсидії будуть перераховані.

Комуналка для українців

Нагадаємо, що українці можуть платити за світло вдвічі менше. Українці можуть в два рази скоротити суми в платіжках за електроенергію - для цього необхідно встановити двозонний лічильник.

Хто із українців має право отримати знижку на газ. Клієнти Державної компанії "Нафтогаз України" мають можливість отримати знижку на "блакитне паливо" в розмірі 1%.

Українцям підвищать тарифи на електрику та перерахують субсидії. Через підвищення тарифів на електрику в Україні внесли зміну на процес оформлення субсидій. Тепер можна офромити виплати в один клік та потрібно мінімум документів.

У Міненерго пояснили, чому українцям збираються підняти тарифи на світло. У Міненерго анонсували підвищення тарифів на світло через брак грошей для відновлення енергосистеми та її підготовку до зими 2023/24.

Більше економічних новин:

комуналка підвищення тарифів
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