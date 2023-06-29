Ціни зростуть: в Україні у два етапи піднімуть тарифи на воду

У середньому розцінки за воду для населення зростуть на 30%.

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В Україні підвищили тариф на воду / колаж: Главред, фото: УНІАН, рixabay.com

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) схвалила підвищення тарифів на воду у два етапи.

"Перший етап з 1 липня до 31 серпня 2023 року і другий етап з 1 вересня 2023 року. На зміну тарифу на першому етапі впливають такі чинники: збільшення вартості електричної енергії, зростання вартості реагентів, зміна обсягів реалізації", - сказав представник регулятора під час засідання.

При цьому, на другому етапі чинники зростання - це зміна витрат на оплату праці і виконання зобов’язань за кредитними угодами.

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"При цьому середнє зростання, за нашими підрахунками знаходиться в межах, в середньому 30%. При цьому таке рішення означає зростання платіжки на водопостачання і водовідведення для середньостатистичної сім’ї близько 60 грн. Це не занадто висока цифра", - сказав член НКРЕКП Руслан Кайдаш.

Крім того, він уточнив, що для деяких водоканалів розцінки зростуть вище середнього з урахуванням зростання боргів за електричну енергію.

Кайдаш вважає, що для тих хто отримує субсидії це рішення ніяк не впливе, бо субсидії будуть перераховані.

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