Долар з євро стрімко злетіли вгору: новий курс валют на 29 грудня

На понеділок, 29 грудня, Національний банк України підвищив курс основних іноземних валют. Долар США, євро та польський злотий подорожчали порівняно з попереднім показником. Про це свідчать дані на сайті регулятора.
Офіційний курс долара США на 29 грудня встановлено на рівні 42,06 грн/долар. Гривня послабилася на близько 13 копійок більше порівняно з показником 26 грудня.
Євро також трохи піднявся. На понеділок курс європейської валюти встановлено на рівні 49,56 грн/євро, що на 12 копійок більше, ніж три дні тому.
На міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара коливалися на рівні 42,1/42,14 грн/дол., а євро - 49,66/49,69 грн/євро.
Курс злотого на 29 грудня
Курс злотого на 29 грудня встановлено на рівні 11,7401 грн/злотий. Польська валюта подорожчала на 4, порівнюючи з 26 грудня.
Яким буде курс долара в 2026 році - прогноз експерта
Голова Комітету економістів України Андрій Новак розповів Главреду, що Національний банк має всі можливості утримати курс гривні у 2026 році на рівні не вище 45 гривень за долар.
За його словами, враховуючи наявну фінансову підтримку України, стабільність валюти може зберігатися і курс у 2026 році залишиться приблизно на рівні кінця 2025 року - близько 42 гривень за долар, не піднімаючись до 50 гривень.
Курс валют в Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, Національний банк продовжує контролювати ситуацію через інтервенції, а річна інфляція знизилася до 9,3% і до кінця року очікується нижче 10%. Експерт Тарас Лєсовий прогнозує, що з 29 грудня по 4 січня долар коливатиметься на рівні 41,8-42,4 грн, а євро 48,5-49,75 грн на міжбанку.
Також експерт Олександр Хмелевський зазначає, що завдяки іноземним позикам і кредиту ЄС у 90 млрд євро Нацбанк матиме ресурси для валютних інтервенцій. У січні 2026 року курс долара на міжбанку прогнозують у межах 42-43 грн.
Крім цього, 24 грудня долар подешевшав до 42,10 грн, євро зріс до 49,64 грн, а злотий зміцнів до 11,73 грн.
Про джерело: Національний банк України
Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".
