Долар з євро стрімко злетіли вгору: новий курс валют на 29 грудня

Руслана Заклінська
26 грудня 2025, 16:46
Нацбанк підвищив курси одразу трьох основних валют на понеділюк, 29 грудня.
Курс валют на 29 грудня / Колаж: Главред, фото: freepik.com, pixabay.com

Ви дізнаєтеся:

  • Яким буде курс долара 29 грудня
  • Наскільки подорожчав євро
  • Скільки коштуватиме злотий 29 грудня

На понеділок, 29 грудня, Національний банк України підвищив курс основних іноземних валют. Долар США, євро та польський злотий подорожчали порівняно з попереднім показником. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс долара США на 29 грудня встановлено на рівні 42,06 грн/долар. Гривня послабилася на близько 13 копійок більше порівняно з показником 26 грудня.

Євро також трохи піднявся. На понеділок курс європейської валюти встановлено на рівні 49,56 грн/євро, що на 12 копійок більше, ніж три дні тому.

На міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара коливалися на рівні 42,1/42,14 грн/дол., а євро - 49,66/49,69 грн/євро.

Курс злотого на 29 грудня

Курс злотого на 29 грудня встановлено на рівні 11,7401 грн/злотий. Польська валюта подорожчала на 4, порівнюючи з 26 грудня.

Доллар США, курс доллара, инфографика Главред
Курс долара / Інфографіка: Главред

Яким буде курс долара в 2026 році - прогноз експерта

Голова Комітету економістів України Андрій Новак розповів Главреду, що Національний банк має всі можливості утримати курс гривні у 2026 році на рівні не вище 45 гривень за долар.

За його словами, враховуючи наявну фінансову підтримку України, стабільність валюти може зберігатися і курс у 2026 році залишиться приблизно на рівні кінця 2025 року - близько 42 гривень за долар, не піднімаючись до 50 гривень.

Курс валют в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, Національний банк продовжує контролювати ситуацію через інтервенції, а річна інфляція знизилася до 9,3% і до кінця року очікується нижче 10%. Експерт Тарас Лєсовий прогнозує, що з 29 грудня по 4 січня долар коливатиметься на рівні 41,8-42,4 грн, а євро 48,5-49,75 грн на міжбанку.

Також експерт Олександр Хмелевський зазначає, що завдяки іноземним позикам і кредиту ЄС у 90 млрд євро Нацбанк матиме ресурси для валютних інтервенцій. У січні 2026 року курс долара на міжбанку прогнозують у межах 42-43 грн.

Крім цього, 24 грудня долар подешевшав до 42,10 грн, євро зріс до 49,64 грн, а злотий зміцнів до 11,73 грн.

Про джерело: Національний банк України

Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

валюта курс валют курс гривні обмін валют курс долара Національний банк курс євро новини України
Командування РФ йде на радикальні кроки, щоб штурмувати ключову ділянку фронту

