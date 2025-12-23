Рус
Читати російською
Євро стрімко росте, а долар подешевшав: з'явився новий курс валют на 24 грудня

Інна Ковенько
23 грудня 2025, 18:08
НБУ опублікував офіційний курс валют на середу, 24 грудня.
Курс валют на 24 грудня
Курс валют на 24 грудня / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

На середу, 24 грудня, Національний банк України оновив офіційні курси валют. Долар подешевшав, а євро зміцнив свої позиції. Про це свідчать дані на сайті Національного банку України.

На середу, 24 грудня офіційний курс долара США до гривні встановлено на рівні 42,10 гривні за долар. Таким чином гривня зміцнилася на 5 копійок.

Курс євро на 24 грудня

По відношенню до євро українська валюта, в свою чергу, дещо послабила позиції. Офіційний курс євро на середу встановлено на рівні 49,64 гривні за один євро, тобто гривня послабшала на 15 копійок.

Курс злотого на 24 грудня

Офіційний курс злотого на середу року встановлено на рівні 11,73 гривень за 1 злотий. Гривня зміцнилася на 1 копійку.

Чи підніметься євро вище 50 грн - прогноз економіста

З початку грудня курс долара в Україні коливається в межах 42,05-42,34 грн. Доктор економічних наук Олексій Плотніков прогнозує, що така стабільність збережеться до кінця року.

За його словами, держава не стримуватиме девальваційні процеси, а в проєкті бюджету на 2026 рік закладено середній курс на рівні 45,70 грн за долар. До 21 грудня на валютному ринку можливі незначні коливання курсу долара, після чого він може зрости до 42,50 грн. Водночас євро під час різдвяно-новорічних свят у країнах ЄС не зазнає різких змін і коливатиметься в межах 49,20-49,70 грн.

Нагадаємо, Главред писав, що навіть якщо центральний банк не підвищить ставки 2026 року, стратеги Morgan Stanley прогнозують зростання євро до 1,30 долара до другого кварталу 2026 року.

Раніше повідомлялося, що на валютному ринку України до кінця поточного тижня, тобто 28 грудня, очікується відносна рівновага, попри зовнішні чинники, що могли б спричинити коливання.

Напередодні повідомлялося, що до кінця тижня щоденні курсові коливання становитимуть на міжбанку – до 0,05–0,15 грн, в банках – до 0,1–0,2 грн, а в обмінних пунктах – до 0,3 грн.

Доллар США, курс доллара, инфографика Главред
Долар США / Інфографика: Главред

Про джерело: Національний банк України

Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

курс валют курс долара курс НБУ
Як вивести старі плями на кухонних рушниках: прості та робочі методи

