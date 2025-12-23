"Очікується зростання": експерт попередив про зміну курсу однієї з валют у січні

Економіст розповів, якою буде ситуація на валютному ринку в Україні з початком нового року.

Прогноз курсу валют на січень 2026 року / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Що сказав Хмелевський:

Курс гривні у наступні кілька місяців буде стабільним

Курс долара на міжбанку у січні не підніметься вище 43 гривень

Курс євро наступного року буде рости

НБУ до середини 2026 року зможе забезпечувати стабільний курс гривні завдяки тому, що на початку грудня валютні резерви Національного банку України встановили історичний рекорд і досягли позначки 54,7 млрд доларів.

Як пояснив Главреду кандидат економічних наук, незалежний експерт Олександр Хмелевський, це відбулося через залучення іноземних позик. А оскільки ЄС після довгих дискусій погодив для України кредит у розмірі 90 млрд. євро, у 2026-2027 роках Нацбанк матиме кошти для проведення валютних інтервенцій із метою підтримки стабільності курсу гривні.

"На початку року ділова активність, як правило, низька. Тому суттєвих коливань валютного курсу не очікується. У січні 2026 року долар на міжбанківському ринку коливатиметься в коридорі 42,0 - 43,0 грн", - наголосив експерт.

Долар США / Інфографіка: Главред

Яким буде курс євро у січні 2026 року

На міжбанку курс євро у грудні коливався більш суттєво. Причиною цього, на думку Хмелевського, є загальне посилення євро щодо долара та інших валют на міжнародних ринках.

Справа в тому, що Федеральна резервна система (ФРС) США продовжує знижувати відсоткові ставки, а американський лідер Дональд Трамп вимагає від керівництва ФРС ще значніших кроків.

"З 12 грудня ФРС почала викуп короткострокових казначейських векселів на 40 млрд доларів. Це збільшує кількість доларів в обігу і сприяє знеціненню американської валюти. Очікується, що в січні курс долара на світових ринках може продовжувати зниження, відповідно курс євро може зрости до 1,19 доларів. Це позначиться і на українському міжбанківському ринку. Тут також очікується зростання курсу євро по відношенню до гривні. В цілому в січні курс євро буде коливатися в коридорі 49,0 - 51,0 грн", - додав експерт.

Який офіційний курс долара і євро сьогодні

Главред писав, що Національний банк України на 23 грудня встановив офіційний курс долара до гривні на рівні 42,15 гривні за долар. Це свідчить про те, що українська валюта зміцнилася на 10 копійок.

Щодо євро гривня, своєю чергою, дещо послабила позиції. Офіційний курс європейської валюти на вівторок встановлено на рівні 49,49 гривні за один євро. З попереднім показником гривня втратила 2 копійки.

Курс валют - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що навіть якщо центральний банк не підвищить ставки 2026 року, стратеги Morgan Stanley прогнозують зростання євро до 1,30 долара до другого кварталу 2026 року.

Раніше повідомлялося, що на валютному ринку України до кінця поточного тижня, тобто 28 грудня, очікується відносна рівновага, попри зовнішні чинники, що могли б спричинити коливання.

Напередодні повідомлялося, що до кінця тижня щоденні курсові коливання становитимуть на міжбанку – до 0,05–0,15 грн, в банках – до 0,1–0,2 грн, а в обмінних пунктах – до 0,3 грн.

Про персону: Олександр Хмелевський Олександр Хмелевський - незалежний експерт з питань економіки. Закінчив Київський національний університет імені Т.Г. Шевченка за спеціальністю "політична економія". Кандидат економічних наук, Інститут економіки НАН України. Працював у банківській та інвестиційній сфері. Пройшов шлях від економіста до заступника голови правління великого системного банку.

