Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Економіка

Що чекає на долар та євро в 2026 році: прогноз банкіра на перші дні січня

Дар'я Пшеничник
25 грудня 2025, 16:28
47
Нацбанк, як і раніше, контролюватиме ситуацію через обсяг валютних інтервенцій.
доллар
Чого чекати від долара та євро в перші дні 2026 року / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Головне:

  • Валютний ринок завершує 2025 рік у стабільному стані
  • Офіційний курс долара прогнозується на рівні 41,8–42,4 грн, євро — 49–49,6 грн
  • Інфляція нижче 10% та облікова ставка 15,5% підтримують прогнозовану стабільність гривні

Український валютний ринок входить у новий рік без різких коливань. За оцінками експертів, попит і пропозиція на валюту залишаються збалансованими, а розрив між ними становить близько 10–15%. Це не створює надмірного тиску на курс гривні.

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий у коментарі УНІАН наголосив, що Національний банк продовжує контролювати ситуацію завдяки валютним інтервенціям. Він відзначив, що ознакою стабілізації є й інфляційна динаміка: у листопаді річна інфляція знизилася до 9,3%, а до кінця року очікується її утримання нижче 10%. Облікова ставка на рівні 15,5%, яка діє з березня 2025-го, також підтримує стабільність гривні.

відео дня

За словами банкіра, міжбанківський ринок може демонструвати активні коливання, але вони матимуть технічний характер і відбуватимуться в межах допустимих коридорів. На готівковому ринку обмінники орієнтуватимуться на міжбанк, особливо у частині курсу купівлі. Курс продажу може змінюватися залежно від попиту, проте без різких перекосів. Відсутність ажіотажу знижує ймовірність розширення спреду понад 0,5–0,7 грн.

Прогнозований офіційний курс долара за результатами 2025 року становитиме 41,8–42,4 грн, що означає мінімальне річне зростання — нижче 1%. Це, на думку експерта, підтверджує привабливість гривневих інструментів для збереження коштів. Курс євро залежатиме від глобальних тенденцій та співвідношення долара до євро, яке прогнозується на рівні 1,16–1,17. Очікуваний діапазон для євро — 49–49,6 грн, а за потреби НБУ може активніше застосовувати інтервенції в євро.

З 29 грудня по 4 січня прогнозуються такі показники: коридор валютних змін на міжбанку — 41,8–42,4 грн/дол. та 48,5–49,75 грн/євро; на готівковому ринку — 41,8–42,6 грн/дол. та 48,5–49,75 грн/євро. Щоденні коливання становитимуть до 0,05–0,15 грн на міжбанку, до 0,1–0,2 грн у банках та до 0,3 грн в обмінних пунктах. Середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку очікується на рівні 0,1–0,15 грн, а тижневі відхилення — у межах 1–1,5% від стартового курсу понеділка.

Чи підніметься євро вище 50 грн - прогноз економіста

З початку грудня курс долара в Україні коливається в межах 42,05-42,34 грн. Доктор економічних наук Олексій Плотніков прогнозує, що така стабільність збережеться до кінця року.

За його словами, держава не стримуватиме девальваційні процеси, а в проєкті бюджету на 2026 рік закладено середній курс на рівні 45,70 грн за долар. До 21 грудня на валютному ринку можливі незначні коливання курсу долара, після чого він може зрости до 42,50 грн. Водночас євро під час різдвяно-новорічних свят у країнах ЄС не зазнає різких змін і коливатиметься в межах 49,20-49,70 грн.

Курс валют - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що навіть якщо центральний банк не підвищить ставки 2026 року, стратеги Morgan Stanley прогнозують зростання євро до 1,30 долара до другого кварталу 2026 року.

Раніше повідомлялося, що на валютному ринку України до кінця поточного тижня, тобто 28 грудня, очікується відносна рівновага, попри зовнішні чинники, що могли б спричинити коливання.

Напередодні повідомлялося, що до кінця тижня щоденні курсові коливання становитимуть на міжбанку – до 0,05–0,15 грн, в банках – до 0,1–0,2 грн, а в обмінних пунктах – до 0,3 грн.

Рекомендуємо також прочитати:

Про персону: Тарас Лєсовий

Тарас Лєсовий - український банкір, начальник департаменту казначейства Глобус Банку. Часто ділиться прогнозами щодо курсу валют і змін ситуації на ринку.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

долар економіка курс валют курс долара долар гривня новини України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
РФ відхилить мирний план, але продовжуватиме переговори: у NYT назвали цілі Кремля

РФ відхилить мирний план, але продовжуватиме переговори: у NYT назвали цілі Кремля

17:11Україна
Генштаб повідомив про ураження низки стратегічних об'єктів у РФ: про які цілі йдеться

Генштаб повідомив про ураження низки стратегічних об'єктів у РФ: про які цілі йдеться

15:03Війна
Росіяни атакували Чернігів на Різдво: дрон влучив у багатоповерхівку

Росіяни атакували Чернігів на Різдво: дрон влучив у багатоповерхівку

13:33Україна
Реклама

Популярне

Більше
Україну накриють хуртовини та снігопади: синоптик назвав небезпечні дати до Нового Року

Україну накриють хуртовини та снігопади: синоптик назвав небезпечні дати до Нового Року

Чому росіяни не розуміють українську мову: правда, яку замовчували десятиліттями

Чому росіяни не розуміють українську мову: правда, яку замовчували десятиліттями

"Хочеться менше": Сопонару висловилася про відмінності з чоловіком-британцем та побажання для себе

"Хочеться менше": Сопонару висловилася про відмінності з чоловіком-британцем та побажання для себе

Відключення світла в Україні - графіки на 25 грудня (оновлюється)

Відключення світла в Україні - графіки на 25 грудня (оновлюється)

Китайський гороскоп на завтра 26 грудня: Зміям - випробування, Мавпам - втрати

Китайський гороскоп на завтра 26 грудня: Зміям - випробування, Мавпам - втрати

Останні новини

17:11

РФ відхилить мирний план, але продовжуватиме переговори: у NYT назвали цілі Кремля

16:34

"Відкрив мені любов": Денисенко зробила відверте зізнання про партнера на "Танцях"

16:28

Що чекає на долар та євро в 2026 році: прогноз банкіра на перші дні січня

16:20

26 грудня - яке свято: від кого особливий гріх відвертатися в цей день

16:04

Наталка Денисенко показала свою маму і вразила шанувальників її виглядом

Україну накриють хуртовини та снігопади: синоптик назвав небезпечні дати до Нового РокуУкраїну накриють хуртовини та снігопади: синоптик назвав небезпечні дати до Нового Року
15:25

Україну атакує сильний снігопад: названо дату небезпечної погоди

15:03

Генштаб повідомив про ураження низки стратегічних об'єктів у РФ: про які цілі йдеться

14:42

"До того маразму": Олег Винник накинувся на журналістів після своєї витівки

14:29

Без краплі майонезу: рецепт шикарного салату на Новий рік

Реклама
14:13

Найкращі мультфільми для новорічного настрою: топ-7 мультиків для затишних посиденьок

13:40

Померла зірка серіалу "Москва сльозам не вірить" Віра Алентова

13:35

"Знайомтеся з Софійкою": Анна Кошмал уперше показала доньку

13:34

"Не можу собі збрехати": Олена Тополя заговорила про примирення з Тарасом Тополею

13:33

Росіяни атакували Чернігів на Різдво: дрон влучив у багатоповерхівку

13:17

"Димова завіса" замість миру: експерт пояснив, що стоїть за "пунктами Зеленського"

12:47

Імітація процесу: чому нинішні переговори не можуть привести до миру

12:36

Джамала заспівала "Щедрик" під акомпанемент свого сина: тепле відеоВідео

12:25

Після Різдва погода різко зміниться - до чого готуватися українцям

12:03

"Повний набір": дочка Скрябіна розсекретила свій діагноз

12:00

Авто реєструють на родичів та знайомих: Бучацький - про наслідки повернення ПДВ на електрокари

Реклама
11:58

Китаю вигідна війна в Україні: експерт пояснив, коли Пекін змінить позицію

11:34

Україну скували сильні морози: чи можливі більш тривалі відключення світла

11:29

Китайський гороскоп на завтра 26 грудня: Зміям - випробування, Мавпам - втрати

10:35

Українцям нарахують 2 000 грн на медичне обстеження: хто може отримати гроші

10:32

Чим розтопити лід без солі: розвінчано міф про кавову гущу

09:18

РФ била "Шахедами" по Україні у Різдвяну ніч: фіксують перебої з водою та світломФото

09:02

"Тиха ніч? Не в мою зміну!": Селін Діон у костюмі Грінча насмішила Мережу

08:57

Виплати на дітей по-новому: кому і скільки платитимуть у 2026 році

08:25

Трамп на Різдво згадав про Україну: що він сказав

08:11

Денисенко в темряві з кутею, Павлики з піснями: як українські зірки відзначають Різдво

08:10

20 пунктів Зеленського: Україна відмовляється від кордонів 1991 року та кави в Ялті?Погляд

08:08

Путін ще 20 років тому погрожував конфліктом через Україну: що диктатор говорив про НАТО

06:45

Дрони атакували порт у Краснодарському краї РФ: спалахнула масштабна пожежа

06:10

Як спроба Кремля зіграти у "відрізання України від моря" матиме дзеркальні наслідкиПогляд

05:55

Мовчав про війну 4 роки: відомий російський артист висловив свою позиціюВідео

05:12

Як налаштувати бойлер взимку, щоб зекономити гроші: про це знають одиниці

04:30

Радість та достаток зваляться на голову трьом знакам зодіаку – хто вони

04:00

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці сплячого хом'яка за 29 секунд

03:36

Замість кави: який ранковий напій допомагає зберегти здоров’я травлення

02:30

Жир зникне без сліду: як відмити кухонний фартух із плитки, скла, сталі та каменю

Реклама
01:30

"Дівчина Людини-павука" Зендея спровокувала чутки про вагітність

00:12

Скільки української землі захопила РФ у 2025 році: у Bild розкрили ціну "успіхів" Кремля

24 грудня, середа
23:46

Татусеві гени: який зараз вигляд має єдина біологічна донька Тома Круза

23:31

Відключення світла в Україні - графіки на 25 грудня (оновлюється)

23:18

"Ближче, ніж будь-коли": у США назвали нові терміни закінчення війни

23:10

Вистачить п'яти хвилин: знаки зодіаку, які закохуються з першого погляду

22:37

Софія Ротару по-особливому привітала з Різдвом

22:29

Німеччина допоможе Україні повернути світло: у Міненерго розповіли подробиці

22:21

Кохання всього життя: які тварини обирають супутника лише один раз

22:12

Чому радянські магазини нагадували поле битви:що було справжнім трофеєм у СРСР 80-х

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаТелеграм новини України
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Новини шоу бізнесу
Алла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровКейт МіддлтонОлена Зеленська
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти