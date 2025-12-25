Що чекає на долар та євро в 2026 році: прогноз банкіра на перші дні січня

Нацбанк, як і раніше, контролюватиме ситуацію через обсяг валютних інтервенцій.

Чого чекати від долара та євро в перші дні 2026 року / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Головне:

Валютний ринок завершує 2025 рік у стабільному стані

Офіційний курс долара прогнозується на рівні 41,8–42,4 грн, євро — 49–49,6 грн

Інфляція нижче 10% та облікова ставка 15,5% підтримують прогнозовану стабільність гривні

Український валютний ринок входить у новий рік без різких коливань. За оцінками експертів, попит і пропозиція на валюту залишаються збалансованими, а розрив між ними становить близько 10–15%. Це не створює надмірного тиску на курс гривні.

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий у коментарі УНІАН наголосив, що Національний банк продовжує контролювати ситуацію завдяки валютним інтервенціям. Він відзначив, що ознакою стабілізації є й інфляційна динаміка: у листопаді річна інфляція знизилася до 9,3%, а до кінця року очікується її утримання нижче 10%. Облікова ставка на рівні 15,5%, яка діє з березня 2025-го, також підтримує стабільність гривні.

За словами банкіра, міжбанківський ринок може демонструвати активні коливання, але вони матимуть технічний характер і відбуватимуться в межах допустимих коридорів. На готівковому ринку обмінники орієнтуватимуться на міжбанк, особливо у частині курсу купівлі. Курс продажу може змінюватися залежно від попиту, проте без різких перекосів. Відсутність ажіотажу знижує ймовірність розширення спреду понад 0,5–0,7 грн.

Прогнозований офіційний курс долара за результатами 2025 року становитиме 41,8–42,4 грн, що означає мінімальне річне зростання — нижче 1%. Це, на думку експерта, підтверджує привабливість гривневих інструментів для збереження коштів. Курс євро залежатиме від глобальних тенденцій та співвідношення долара до євро, яке прогнозується на рівні 1,16–1,17. Очікуваний діапазон для євро — 49–49,6 грн, а за потреби НБУ може активніше застосовувати інтервенції в євро.

З 29 грудня по 4 січня прогнозуються такі показники: коридор валютних змін на міжбанку — 41,8–42,4 грн/дол. та 48,5–49,75 грн/євро; на готівковому ринку — 41,8–42,6 грн/дол. та 48,5–49,75 грн/євро. Щоденні коливання становитимуть до 0,05–0,15 грн на міжбанку, до 0,1–0,2 грн у банках та до 0,3 грн в обмінних пунктах. Середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку очікується на рівні 0,1–0,15 грн, а тижневі відхилення — у межах 1–1,5% від стартового курсу понеділка.

Чи підніметься євро вище 50 грн - прогноз економіста

З початку грудня курс долара в Україні коливається в межах 42,05-42,34 грн. Доктор економічних наук Олексій Плотніков прогнозує, що така стабільність збережеться до кінця року.

За його словами, держава не стримуватиме девальваційні процеси, а в проєкті бюджету на 2026 рік закладено середній курс на рівні 45,70 грн за долар. До 21 грудня на валютному ринку можливі незначні коливання курсу долара, після чого він може зрости до 42,50 грн. Водночас євро під час різдвяно-новорічних свят у країнах ЄС не зазнає різких змін і коливатиметься в межах 49,20-49,70 грн.

Нагадаємо, Главред писав, що навіть якщо центральний банк не підвищить ставки 2026 року, стратеги Morgan Stanley прогнозують зростання євро до 1,30 долара до другого кварталу 2026 року.

Раніше повідомлялося, що на валютному ринку України до кінця поточного тижня, тобто 28 грудня, очікується відносна рівновага, попри зовнішні чинники, що могли б спричинити коливання.

Напередодні повідомлялося, що до кінця тижня щоденні курсові коливання становитимуть на міжбанку – до 0,05–0,15 грн, в банках – до 0,1–0,2 грн, а в обмінних пунктах – до 0,3 грн.

Про персону: Тарас Лєсовий Тарас Лєсовий - український банкір, начальник департаменту казначейства Глобус Банку. Часто ділиться прогнозами щодо курсу валют і змін ситуації на ринку.

