Долар і євро стрімко подешевшали: новий курс валют на 22 грудня

Руслана Заклінська
19 грудня 2025, 16:49
Нацбанк знизив курси основних валют на початок тижня.
Долар і євро стрімко подешевшали: новий курс валют на 22 грудня
Курс валют на 22 грудня / Колаж: Главред, фото: freepik.com, pixabay.com

Ви дізнаєтеся:

  • Яким буде курс долара 22 грудня
  • Наскільки подешевшав євро
  • Скільки коштуватиме злотий 22 грудня

На понеділок, 22 грудня, Національний банк України незначно знизив курс основних іноземних валют. Подешевшали долар США, євро та польський злотий. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс долара США на 22 грудня встановлено на рівні 42,25 грн/долар. Порівняно з 19 грудня американська валюта втратила близько 9 копійок.

Євро також подешевшав. На понеділок курс європейської валюти встановлено на рівні 49,47 грн/євро, що майже на 12 копійок менше порівняно з попереднім показником.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 42,22/42,25 грн/дол., а євро - 49,47/49,49 грн/євро.

Курс злотого на 22 грудня

Знизився і курс польського злотого. Його офіційна вартість на 22 грудня встановлена на рівні 11,75 грн, що на 4 копійки менше, ніж 19 грудня.

Чи підніметься євро вище 50 грн - прогноз економіста

З початку грудня курс долара в Україні коливається в межах 42,05-42,34 грн. Доктор економічних наук Олексій Плотніков прогнозує, що така стабільність збережеться до кінця року.

За його словами, держава не стримуватиме девальваційні процеси, а в проєкті бюджету на 2026 рік закладено середній курс на рівні 45,70 грн за долар. До 21 грудня на валютному ринку можливі незначні коливання курсу долара, після чого він може зрости до 42,50 грн. Водночас євро під час різдвяно-новорічних свят у країнах ЄС не зазнає різких змін і коливатиметься в межах 49,20-49,70 грн.

Курс валют в Україні - новини за темою

Як повідомляв Главред, Національний банк України на 19 грудня залишив без змін долар США. Євро незначно подешевшав і становить 49,59 грн.

Також напередодні новорічних свят валютний ринок України відчуває звичні сезонні коливання. Як пояснив Тарас Лєсовий з "Глобус Банку", підвищений попит на валюту зумовлений гривневими виплатами - бонусами та преміями.

За його прогнозом, з 22 по 28 грудня долар коливатиметься в межах 42,2-42,8 грн, євро - 48-49,75 грн. Тижневі відхилення очікуються на рівні 1–1,5% від початкового рівня.

Крім цього, 17 грудня євро сягнув нової психологічної позначки у 50 гривень. Водночас долар піднявся до 42,52 грн.

Про джерело: Національний банк України

Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

валюта курс валют курс гривні обмін валют курс долара курс євро курс НБУ
