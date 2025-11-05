Долар готує сюрприз до новорічних свят: коли українцям варто міняти валюту

Актуальна ситуація на валютному ринку виглядає спокійніше, ніж улітку.

https://glavred.net/economics/dollar-gotovit-syurpriz-k-novogodnim-prazdnikam-kogda-ukraincam-stoit-menyat-valyutu-10712555.html Посилання скопійоване

Експерти розповіли, що буде з доларом до новорічних свят / Колаж: Главред, фото: Freepik

Головні тези:

До кінця року долар може зрости до 43 грн, а євро - до 50 грн

Українці активно інвестують у валютні ОВДП

Торговельний дефіцит у вересні сягнув 5 млрд доларів

Попри осіннє затишшя на валютному ринку, експерти попереджають: до кінця року гривню може чекати новий тиск. Причини - сезонне зростання імпорту, погашення держоблігацій, скорочення переказів з-за кордону та дефіцит валюти.

відео дня

Що відбувається

У листопаді Мінфін погасить держпапери на 20 млрд грн, частина з яких може бути конвертована у валюту, що створить додатковий попит на долар, пише "Фокус".

Офіційний курс НБУ на 4 листопада - понад 42 грн за долар і 48,4 грн за євро. На міжбанку курс утримується завдяки валютним інтервенціям НБУ на 691 млн доларів.

Експорт у вересні - 2,97 млрд доларів, імпорт - 7,97 млрд, що створило рекордний торговельний дефіцит у 5 млрд доларів.і

Українці активно інвестують у валютні ОВДП - у жовтні їхній обсяг зріс на 2,48 млрд грн, що у 2,5 раза більше, ніж приріст гривневих. Загальний портфель ОВДП серед населення перевищив 105 млрд грн.

"Імпорт росте, приватні перекази падають - це створює відкладений тиск на гривню", - каже фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Прогноз до свят

Аналітики прогнозують, що до новорічних свят долар триматиметься в межах 42–43 грн, а євро - 49–50 грн. Водночас на початку 2026 року можливе незначне послаблення гривні, якщо попит на валюту перевищить її пропозицію.

Що робити українцям

Валютні ОВДП - надійний інструмент збереження капіталу з держгарантіями.

Купівля валюти для великих витрат або подорожей - раціональна, поки курс нижче 43 грн.

Диверсифікація заощаджень - ключ до фінансової стабільності.

"Тримати частину капіталу в іноземній валюті - це захист від інфляції та курсових ризиків", - зазначає директор аналітичного департаменту інвестиційної компанії Eavex Capital Дмитро Чурін.

Яким буде курс валют у листопаді

Голова Комітету економістів України Андрій Новак говорив, що невелика "повзуча" девальвація гривні триватиме й надалі через об’єктивні умови воєнного часу, однак підстав для різких змін наразі немає.

"На сьогодні Національний банк України у своїй курсовій політиці має всі можливості для забезпечення відносно стабільного курсу гривні по відношенню до основних валют", - наголосив він.

Курс валют - останні новини

Як повідомляв Главред, на понеділок, 3 листопада, Національний банк України втретє поспіль знизив офіційний курс долара. Гривня продовжує зміцнювати позиції щодо до основних іноземних валют.

Доктор економічних наук Олексій Плотніков сказав, що офіційний курс американської валюти буде коливатися на рівні 42 гривень за долар у листопаді.

Банкір Тарас Лєсовий раніше наголошував, що найближчим часом на валютному ринку можливе підвищення попиту на іноземну валюту. Тому цілком можливе коливаня курсів.

Буде також цікаво:

Про джерело: Мінфін Мінфін - український інформаційний портал про фінанси та інвестиції, працює з 2007 року, пише Вікіпедія. На порталі публікується інформація про інвестиції, курси валют, порівнюються депозитні ставки у банках. Також на сайті розміщується статистика з фінансових ринків, фінансові новини та аналітичні огляди.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред