Валюта раптово полетіла вниз: новий курс НБУ на 5 листопада

Ви дізнаєтеся:
- Яким буде курс долара 5 листопада
- На скільки подешевшав курс євро
- Яким буде курс злотого 5 листопада
Національний банк України підвищив офіційний курс долара, а євро та злотий знизив на 5 листопада 2025 року. Про це свідчать дані на сайті регулятора.
На середу, 5 листопада, НБУ встановив офіційний курс долара США на рівні 42,07 грн/дол., що на 3 копійки більше, ніж у попередній банківський день. Таким чином, гривня незначно послабила свої позиції щодо американської валюти.
Курс євро незначно впав. Офіційний курс європейської валюти встановили на рівні 48,33 грн/євро, що на 9 копійок менше, ніж 5 листопада. Щодо євро гривня посилила свої позиції.
Курс злотого на 5 листопада
4 листопад НБУ встановив курс польського злотого на рівні 11,38 грн/злот. 5 листопада курс трохи змінився - 11,35. Таким чином гривня подорожчала на 3 копійки.
Курс валют - останні новини
Раніше Главред публікував свіжий прогноз фінансових аналітиків. Регулятор пом’якшує тиск на курс, створюючи умови для спокійнішої торгівлі. Водночас триває сезонний попит з боку великих платників, який зростає поступово. Це дозволяє ринку залишатися контрольованим, без надмірного навантаження.
Також економіст розповів, що буде з курсом долара та євро у листопаді. Андрій Новак переконаний, що Національний банк України має всі необхідні інструменти для утримання валютного ринку в рівновазі. За його словами, ключову роль у цьому відіграє зовнішня фінансова підтримка, яку Україна отримує від міжнародних партнерів.
Водночас у прогнозі інвесткомпанії Dragon Capital йдеться про те, що курс долара в Україні може зрости до 43,5 гривні до кінця 2025 року.
Інші новини:
- Чи "злетить" долар до 45 грн: українцям назвали новий валютний курс
- Долар і євро стрімко злетіли після падіння: новий курс валют на 4 листопада
- Ціни будуть рости щомісяця: один фрукт в Україні встановить новий "рекорд"
Про джерело: Національний банк України
Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред