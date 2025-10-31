Долар стрімко летить униз, євро не відстає: новий курс валют на 3 листопада

НБУ третій день поспіль знижує курс американської валюти після подорожчання до максимуму з січня 2025 року.

На понеділок, 3 листопада, Національний банк України втретє поспіль знизив офіційний курс долара. Гривня продовжує зміцнювати позиції щодо до основних іноземних валют. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс долара на понеділок встановлено на рівні 41,89 грн/долар. Так, американська валюта подешевшала на 8 копійок.

Це третє зниження курсу долара поспіль, після того як 29 жовтня долар досягла максимуму з початку року. Тоді він коштував 42,08 грн/долар.

Також гривня посилилася щодо євро. Офіційний курс європейської валюти на 3 листопада встановлено на рівні 48,41 грн/євро, тобто євро подешевшало на 10 копійок.

На міжбанківському ринку станом на 16:00 гривня залишалася відносно стабільною. Долар торгувався у діапазоні 41,90-41,93 грн, а євро - 48,43-48,45 грн.

На готівковому ринку України долар США подешевшав на 6 копійок порівняно зі значенням 29 жовтня і торгується по 42,14 грн за долар. Євро знизився на 20 копійок і продається по 48,96 грн.

Курс злотого на 3 листопада

Курс злотого на понеділок, 3 листопада, також незначно знизився. З початку тижня польський злотий коштуватиме 11,37 грн/злотий.

Що буде з курсом долара у листопаді - прогноз економіста

Економіст Андрій Новак прогнозує, що у листопаді курс долара та євро щодо гривні залишатиметься стабільним. За його словами, золотовалютні резерви Національного банку України досягли рекордних близько 44 млрд доларів, перевищуючи показники "найкращих мирних років" економіки.

"Ми не спостерігаємо жодного ажіотажу - ні на біржі, ні у банках. Немає черг біля пунктів обміну, що свідчить про спокійну ситуацію на валютному ринку", - зазначив Новак в коментарі Главреду.

Економіст додав, що поступове знецінення гривні відбувається у межах прогнозованої девальвації й наразі підстав для різких коливань курсу долара немає.

Як повідомляв Главред, на 31 жовтня НБУ знизив офіційний курс основних валют. Долар США подешевшав на 4 копійки до 41,97 грн, євро - на 35 копійок до 48,51 грн.

Також аналітик Андрій Шевчишин прогнозує поступове зростання долара, можливе перевищення 42 грн найближчим часом.

Крім цього, на думку інвесткомпанії ICU, до кінця року курс може перевищити 42 грн/долар через поступове послаблення гривні та підвищений попит на валюту.

Про джерело: Національний банк України Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

