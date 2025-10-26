Рус
Долар застрибнув на п’єдестал: що буде з курсом валюти найближчим часом

Анна Косик
26 жовтня 2025, 13:21
Економіст спрогнозував помітні зміни на валютному ринку.
Долар застрибнув на п'єдестал: що буде з курсом валюти найближчим часом
Прогноз коливань курсу долара у листопаді / Колаж: Главред, фото: freepik.com

Що сказав Плотніков:

  • В Україні буде рости курс долара
  • НБУ хоче дотягнути офіційний курс до закладених у бюджеті параметрів
  • У листопаді очікується коливання долара на рівні 42 гривень

У жовтні на готівковому ринку курс долара перетнув психологічний рубіж. Доктор економічних наук Олексій Плотніков розповів виданню Новини.LIVE, на які зміни на валютному ринку варто розраховувати українцям у найближчий час.

За словами економіста, останні зміни курсу долара пов'язані з тим, що Національний банк України прагне дотягнути офіційний курс до параметрів, які закладалися при формуванні державного бюджету. Це планують зробити до кінця 2025 року.

відео дня

Як зміниться курс долара у листопаді

Плотніков зазначив, що підвищення курсу долара в Україні пов'язане і з вимогами МВФ щодо девальвації гривні. Тому офіційний курс американської валюти буде коливатися на рівні 42 гривень за долар наступного місяця.

Доллар США, курс доллара, инфографика Главред
Курс долара / Інфографіка: Главред

Що буде з курсом долара до кінця року

Главред писав, що на думку інвесткомпанії ICU, НБУ може знову укріпити курс, щоб потім поступово ослаблювати його, і такими коливаннями рухатись до понад 42 грн/долар наприкінці року.

Курс валют в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав понеділок, 27 жовтня, НБУ встановив офіційний курс долара США на рівні 41,99 грн/дол., що на 10 копійок більше, ніж у попередній банківський день. Таким чином, гривня значно послабила свої позиції щодо американської валюти.

Раніше директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий заявив, що найближчим часом на валютному ринку можливе підвищення попиту на іноземну валюту. Тому цілком можливе коливання курсів.

Напередодні також фінансовий аналітик Андрій Шевчин заявив, що найближчим часом курс долара в Україні буде поступово зростати і перевищить позначку у 42 гривні.

Більше новин:

Про персону: Олексій Плотніков

Олексій Плотніков - економіст, доктор економічних наук (1994), професор (1998), заслужений економіст України (2010). Народний депутат України V-VI скликань.

Народився в Запоріжжі. У 1986 році закінчив Київський інститут народного господарства, економіст. Володіє англійською, болгарською, сербською, хорватською мовами.

У 1994 році захистив докторську дисертацію. Потім працював керівником групи експертів з питань економіки Українського центру економічних і політичних досліджень (нині - Центр Разумкова), входив до експертної ради Вищої атестаційної комісії та наукової ради при НДІ Міністерства фінансів України. Автор понад 150 наукових праць.

курс валют курс долара новини України
