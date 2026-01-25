Євро може показати характер: українців попередили про стрибки вартості валюти

Банкір сказав, якими будуть коливання курсу долара та євро у лютому.

Курс євро в Україні у лютому / колаж: Главред, фото: pixabay

Коротко:

У лютому головна увага, ймовірно, буде зосереджена на євро

Загострення торгівельних відносин між США та ЄС може вплинути на співвідношення долара та євро

Також важливим фактором, які вливають на валюту, є воєнні ризики

На валютному ринку у лютому головна увага може бути прикута до євро. На його динаміку здатні вплинути торговельні суперечки між США та Європейським Союзом. Про це заявив директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий у коментарі УНІАН.

"У лютому в центрі уваги валютного ринку може опинитися саме євро. Причина - імовірне нове загострення торгівельних відносин між США та ЄС, що здатне вплинути на співвідношення долара та євро на глобальних ринках. Розвиток подій залишається малопрогнозованим і може змінюватися досить швидко", - наголосив він. відео дня

На його думку, курсова пара долар/євро може коливатися в діапазоні 1,15-1,2. Це, своєю чергою, безпосередньо позначиться на вартості євро в Україні.

Банкір додав, що курс європейської валюти на внутрішньому ринку формується з урахуванням двох ключових факторів - співвідношення долара та євро на світових ринках та курсу гривні до долара.

"Саме комбінація цих чинників визначає подальшу динаміку європейської валюти. Водночас не ідеться про різкі чи шокові зміни вартості ані долара, ані євро, адже обидві валюти мають статус світових резервних і ризики їх глобального знецінення наразі відсутні", - підкреслив Лєсовий.

За його словами, у підсумку лютий має всі шанси пройти спокійно для валютного ринку.

За прогнозом, коливання курсу долара очікуються в межах 42,6-43,5 грн, а євро - 49-51,5 грн.

"Водночас воєнні ризики, зокрема ситуація в енергетиці, залишаються фактором, який неможливо точно прорахувати", - підсумував банкір.

Курс валют до кінця січня

Доктор економічних наук Олексій Плотніков говорив, що НБУ незабаром сповільнить темпи девальвації національної валюти.

За його словами, офіційний курс гривні до долара до кінця січня буде втримуватися в діапазоні 43,10-43,50 гривень за долар.

Він також додав, що українцям не варто сподіватися на те, що курс долара повернеться до показників осені 2025 року.

Курс долара / Інфографіка: Главред

Курс валют - останні новини

Як повідомляв Главред, Національний банк України оновив офіційні курси валют на понеділок, 26 січня. Гривня незначно зміцнилася щодо долара США, водночас послабилася до євро та польського злотого.

Також відомо, що в обмінниках вартість євро може перевищити психологічну межу і вийти за 51 грн. Через це підстав очікувати стрімкого зниження курсу найближчим часом немає.

Крім того, очікується, що найближчим часом стрімка девальвація гривні зупиниться на рівні 43 гривень за долар.

Про персону: Тарас Лєсовий Тарас Лєсовий - український банкір, начальник департаменту казначейства Глобус Банку. Часто ділиться прогнозами щодо курсу валют і змін ситуації на ринку.

