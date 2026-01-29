Євро по 50 залишиться в пам'яті: експерт розкрив, що буде з курсом валют у лютому

Президент Асоціації українських банків зазначив, що стабільність гривні зараз напряму залежить від обстрілів та температури повітря.

Експерт спрогнозував курс у лютому / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Ви дізнаєтеся:

Якою була динаміка курсу гривні до долара у січні

Як змінювався курс гривні до євро і чому він зростав

Чого очікувати від курсу гривні до долара та євро у лютому

Гривня зберігає відносну стабільність до долара, але слабшає щодо євро через глобальні чинники. У лютому ключову роль на курс валют відіграватимуть дії НБУ та ситуація на світових ринках. Про це у коментарі Главреду повідомив президент Асоціації українських банків Андрій Дубас.

У січні курс гривні до долара коливався в межах 42,35-43,41 грн/дол., а наприкінці місяця частково стабілізувався на рівні 42,96 грн/дол. За його словами, ослаблення гривні на початку місяця пояснюється сезонним зростанням попиту на валюту після грудневих витрат, що вимагало активніших інтервенцій НБУ. Зі зниженням попиту ситуація поступово вирівнялася.

"Інша ситуація склалася з євро. Курс гривні до євро у січні зростав майже безперервно: з 49,79 грн за євро на початку року до 51,23 грн за євро станом на 28 січня. Ознак укріплення гривні до євро протягом місяця не було", - зазначив Дубас.

Чому росте курс євро

Президент Асоціації українських банків пояснив, що основною причиною росту курсу євро є зміцнення валюти на світових ринках. Дубас зауважив, що 27 січня курс євро сягнув 1,21 дол за євро, що стало одним із рекордних показників з моменту введення валюти у 1999 році.

"Поточний рівень євро вищий за середній показник з моменту запровадження валюти у 1999 році, хоча значно нижчий за історичний максимум 1,60 у 2008 році. На долар тиснуть політичні й економічні ризики у США - зокрема торговельні конфлікти з союзниками, публічна критика Федеральної резервної системи з боку президента Дональда Трампа, а також очікування зниження ставок ФРС", - додав він.

На думку Дубаса, для євро додаткову підтримку забезпечують очікування зростання державних витрату у країнах єврозони. Водночас занадто сильний євро створює ризики для європейського експорту і стримує інфляцію.

Яка ситуація на внутрішньому ринку

В Україні внутрішні фактори теж відіграють роль. За перші три тижні січня попит на валюту скоротився з 2809 млн дол до 2679 млн дол порівняно з минулим роком. Очікується також зростання продажу валюти експортерами для розрахунків із бюджетом.

"Водночас ризики залишаються. Холодна зима та обстріли збільшують потребу в імпортних енергоносіях, що потребує додаткової валюти. Поки ціни на природний газ залишаються прийнятними, тоді як нафта і бензин демонструють певне зростання. Національний банк України має достатні валютні резерви, щоб утримувати ситуацію під контролем", - сказав Дубас.

Курс долара / Інфографіка: Главред

Що буде з курсом у лютому

За оцінками Дубаса, у лютому пара гривня/долар залишатиметься відносно стабільною за умови збереження попиту та активної ролі НБУ. Для гривні/євро ризики вищі.

"Якщо євро й надалі укріплюватиметься на світових ринках, курс гривні до нього може продовжити зниження. Це вигідно для українських експортерів, орієнтованих на ЄС, але водночас створює ризики для інфляції через подорожчання європейського імпорту, зокрема енергоносіїв", - припустив експерт.

Яким будекурс валют на початку лютого - прогноз економіста

Директор департаменту фінансових ринків "Глобус Банку" Тарас Лєсовий повідомив, що у лютому на валютні курси можуть вплинути торговельні суперечки між США та ЄС.

За його прогнозом, в Україні долар коливатиметься в межах 42,6-43,5 грн, а євро - 49-51,5 грн. Водночас експерт зазначив, що різких стрибків очікувати не варто, адже обидві валюти залишаються світовими резервними.

Нагадаємо, НБУ знизив офіційний курс долара на 29 січня до 42,76 грн/дол. Курс євро залишився без змін на рекордному рівні - 51,22 грн/євро.

Також фінансові аналітики радять українцям не зберігати всі заощадження в доларах. Оптимально тримати у валюті до 50% коштів, а решту вкладати у гривневі інструменти, зокрема військові облігації, які гарантує держава.

Крім цього, у 2026 році суттєвих коливань курсу гривні не очікується, заявив голова Комітету економістів України Андрій Новак. За його словами, стабільність забезпечують міжнародна фінансова підтримка та належне фінансування армії.

Про персону: Андрій Дубас Дубас Андрій Богданович - президент Асоціації українських банків. Вищу освіту здобув у Київському національному університеті ім. Т. Г. Шевченка, університеті економіки і права "КРОК", а також у Національній академії державного управління при Президенті України. У банківській системі працює з 2014 року. З 2016 року є членом Вищої експертної ради Національного банку України.

