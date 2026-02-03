Рус
Долар на роздоріжжі: як може змінитися курс найближчим часом, прогноз банкіра

Руслан Іваненко
3 лютого 2026, 19:30
83
Гривня демонструє несподівані зміни, які можуть вплинути на фінансовий ринок найближчими днями.
Доллар, Гривня, курс
Нацбанк активізує свої кроки, щоб впливати на ситуацію / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Читайте в матеріалі:

  • Чому долар на світових ринках трохи слабшає
  • Як дії НБУ впливають на курс і інтервенції на ринку
  • Що означає зниження ставки для іноземних інвесторів та експортерів

Долар на світових ринках перебуває під тиском, що впливає і на валютний курс в Україні. Через це гривня найближчим часом може трохи зміцнитися або залишатися у вузькому діапазоні, повідомила УНІАН член правління, директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько.

"Оскільки долар на світовому ринку перебуває під тиском і резерви України достатньо комфортні, короткостроково є простір для того, щоб гривня або трохи укріпилася, або протрималася в вузькому діапазоні. Якщо не станеться великих подій, наприклад, проблем з енергопостачанням, найближчий період найімовірніше буде стабільним або з помірним укріпленням гривні", – сказала експертка.

відео дня

Вплив облікової ставки на курс і кредити

Вона зазначила, що зниження облікової ставки НБУ до 15% робить кредити дешевшими та підтримує економічну активність, але водночас гривневі інструменти стають менш привабливими для іноземних інвесторів, що може трохи тиснути на курс.

"Утім, в українських реаліях цей ефект часто компенсується іншими чинниками: інтервенціями НБУ, регулярною міжнародною допомогою і тим, як експортери продають валюту", – додала Золотько.

Курс долара
Курс долара / Інфографіка: Главред

Курс долара і динаміка коливань

Офіційний курс долара на 3 лютого становив 42,81 грн за долар, що на 32 копійки менше, ніж минулого понеділка, та на 60 копійок менше, ніж два тижні тому. Добові коливання були незначними – максимум 18 копійок.

"Нацбанк минулого тижня теж працював на ринку. Його продажі валюти склали близько $859,5 млн, що на приблизно 19% менше, ніж тижнем раніше. Менше інтервенцій часто означає, що тиску на курс було не так багато і регулятор не мусив так активно "підправляти" ситуацію", – пояснила банкірка.

Курс валют у лютому – прогноз експерта

Економіст Олександр Хмелевський прогнозує, що у лютому курс гривні до іноземних валют залишатиметься відносно стабільним. За його оцінками, долар коливатиметься в межах 42,5–43,5 грн, а євро – 50–52,5 грн.

"На даний момент Національний банк має достатні резерви для підтримки стабільного курсу гривні," – підкреслив Хмелевський, зазначивши, що фундаментальні показники та резерви дозволяють уникнути різких коливань.

Курс валют - останні новини

Як повідомляв Главред, на середу, 4 лютого, Національний банк України встановив новий офіційний курс валют. Зокрема, долар та євро стали дорожчими. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Кррім того, президент Асоціації українських банків Андрій Дубас заявляв, що гривня зберігає відносну стабільність до долара, але слабшає щодо євро через глобальні чинники. У лютому ключову роль на курс валют відіграватимуть дії НБУ та ситуація на світових ринках.

Також директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий вважає, що на валютному ринку у лютому головна увага може бути прикута до євро. На його динаміку здатні вплинути торговельні суперечки між США та Європейським Союзом.

Читайте також:

Про персону: Олександр Хмелевський

Олександр Хмелевський - незалежний експерт з питань економіки.

Закінчив Київський національний університет імені Т.Г. Шевченка за спеціальністю "політична економія". Кандидат економічних наук, Інститут економіки НАН України.

Працював у банківській та інвестиційній сфері. Пройшов шлях від економіста до заступника голови правління великого системного банку.

долар курс долара долар гривня курс гривні
Карта Deep State онлайн за 3 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 3 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

Навіщо в СРСР зводили круглі будинки та чому люди хотіли пошвидше з них виїхати

Навіщо в СРСР зводили круглі будинки та чому люди хотіли пошвидше з них виїхати

Відключення світла в Україні - графіки на 3 лютого (оновлюється)

Відключення світла в Україні - графіки на 3 лютого (оновлюється)

РФ готує великий наступ на "фортечний пояс": в ISW назвали напрямки

РФ готує великий наступ на "фортечний пояс": в ISW назвали напрямки

Після 3 лютого все зміниться: трьом знакам зодіаку стане помітно легше жити

Після 3 лютого все зміниться: трьом знакам зодіаку стане помітно легше жити

