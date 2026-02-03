Долар та євро впевнено повзуть вгору: новий курс валют на 4 лютого

В НБУ сказали, як зміниться ситуація на валютному ринку у середу.

https://glavred.net/economics/dollar-i-evro-uverenno-polzut-vverh-novyy-kurs-valyut-na-4-fevralya-10737695.html Посилання скопійоване

Курс долара та євро на 4 лютого / колаж: Главред, фото: pixabay

Ви дізнаєтесь:

На скільки виріс курс долара та євро

Скільки коштуватиме злотий 4 лютого

На середу, 4 лютого, Національний банк України встановив новий офіційний курс валют. Зокрема, долар та євро стали дорожчими. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Так, курс долара до гривні встановлено на рівні 43,19 гривні за долар, що вище за показник 3 лютого (42,97 грн/дол). Таким чином українська валюта послабилася на 22 копійки.

відео дня

Щодо євро гривня також дещо послабила позиції. Офіційний курс європейської валюти на середу складає 50,95 гривні за один євро, хоча днем раніше курс був на рівні 50,91 грн/євро. Тобто гривня втратила 4 копійки.

Варто зауважити, що на міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 43,26/43,29 грн/дол., а євро - 51,04/51,036 грн/євро.

Курс злотого на 4 лютого

Що цікаво, вартість польського злотого не змінилася. Курс цієї валюти встановлено на рівні 12,07 грн/злотий.

Курс валют у лютому

Економіст Олександр Хмелевський раніше говорив, що курс гривні до іноземних валют у лютому буде відносно стабільним.

За його прогнозом, курс американської валюти перебуватиме в межах 42,5-43,5 гривень за долар, а європейської - 50-52,5 гривень за євро.

"На даний момент Національний банк має достатні резерви для підтримки стабільного курсу гривні", - наголосив він.

Курс долара / Інфографіка: Главред

Курс валют - останні новини

Як повідомляв Главред, президент Асоціації українських банків Андрій Дубас заявляв, що гривня зберігає відносну стабільність до долара, але слабшає щодо євро через глобальні чинники. У лютому ключову роль на курс валют відіграватимуть дії НБУ та ситуація на світових ринках.

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий вважає, що на валютному ринку у лютому головна увага може бути прикута до євро. На його динаміку здатні вплинути торговельні суперечки між США та Європейським Союзом.

Доктор економічних наук Олексій Плотніков говорив, що підстав очікувати стрімкого зниження курсу євро найближчим часом немає.

Читайте також:

Про джерело: Національний банк України Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред