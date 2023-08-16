Бензин 55 грн за літр: експерт попередив про різкий стрибок цін на паливо

Зростання цін на світовому ринку нафти і нафтопродуктів ‒ з 75 до 85 доларів за барель. І це викличе зростання цін і в Україні, каже Сергій Куюн.

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Високі світові ціни на нафтопродукти потягнуть вгору ціни на паливо в Україні / колаж Главред, фото УНІАН

У липні ціни на паливо в Україні в середньому на 4 грн ‒ і це набагато менше, ніж очікувалося експертами. Але, як заявляє директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн, до кінця серпня ціни на паливо ще зростуть ‒ тому що є зростання світових цін на нафту і нафтопродукти.

За його словами, паливні трейдери ризикнули і завезли в Україну дуже багато пального в червні і травні.

"Серпень буде досить напруженим. 55 грн за літр – це те, що ми вже бачимо чітко. Дизпаливо - 53-54 грн [...]. Якщо ми умовно говоримо, що бензин сьогодні по 50 грн, то ПДВ становитиме близько 8,5 грн. І ще буде умовно акциз 8,5 грн на літр. Тоді податки з бензину становлять 17 грн/літр по дизпаливу - 12-13 грн. Скраплений газ - 4-5 грн", ‒ сказав він.

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Зростання цін на світовому ринку нафти і нафтопродуктів ‒ з 75 до 85 доларів за барель, говорить Куюн. Також очікується, що зростання триватиме, прогнозує експерт, і українці теж це відчують.

"Це потягне ціну на пальне в Україні в межах місяця і додасть подорожчання ще до 5 грн на поточний момент", ‒ сказав він.

Ціни на бензин і дизель в Україні

У квітні минулого року Верховна Рада на тлі початку повномасштабної війни, яку розв'язала агресор Росія проти України, вирішила скасувати акцизи на нафтопродукти і знизила ПДВ з 20 до 7%.

Але вже з 1 липня 2023 року було прийнято рішення про повернення довоєнних податків. Також зросли акцизи на бензин: зі 100 євро до 213,5 євро за 1 тисячу літрів і дизельне паливо зі 100 євро до 139,5 Євро.

Віцепрем'єр-міністр економіки України Юлія Свириденко зробила офіційну заяву про ціни на бензин у липні. За її словами, в середньому бензин повинен подорожчати на 11 грн, а дизель – на 8 грн.

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