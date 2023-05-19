Зеленський прибув до Саудівської Аравії, де виступить на саміті Ліги арабських держав

Президент України Володимир Зеленський прибув до Саудівської Аравії, де візьме участь у саміті Ліги арабських держав.
"Прибув до Саудівської Аравії. Виступлю на саміті Ліги арабських держав. Зустрінуся з наслідним принцом Мухаммадом бін Салманом аль-Саудом, проведу інші двосторонні переговори", - написав він у Telegram.
"Наші пріоритети - повернення всіх політичних в'язнів Криму і тимчасово окупованих територій, повернення всіх полонених і незаконно депортованих, представлення нашої формули миру, до реалізації якої необхідно залучити якомога більше держав, забезпечення енергетичної безпеки наступної зими", — зазначив президент.
Ще одним пріоритетом є "захист мусульманської спільноти України". "Разом з нами - Мустафа Джемілєв, лідер кримськотатарського народу. Крим першим постраждав від російської окупації, і більшість з тих, хто піддається репресіям в окупованому Криму, – мусульмани", — написав також Зеленський.
Раніше повідомлялося про те, що спадкоємець королівського трону Саудівської Аравії, принц Мухаммед бен Салман, запропонував посередництво на переговори між президентом РФ Володимиром Путіним, який розв'язав повномасштабну війну проти України, і президентом Володимиром Зеленським.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський особисто візьме участь на саміті Великої сімки (G7) в Японії. Це буде перший візит Глави держави до Азії з початку повномасштабного вторгнення країни-агресора РФ.
Спочатку про візит президента України до Хіросіми повідомило видання Bloomberg з посиланням на інформовані джерела, а пізніше підтвердив і секретар РНБО Олексій Данілов.
У листопаді 2022 року президент України Володимир Зеленський у своєму звернення до учасників саміту Великої двадцятки, який відбувся на Балі, закликав припинити руйнівну війну Росії. Також він озвучив список умов закінчення війни з країною-агресором РФ.
Протягом усього виступу президент України підкреслено звертався до країн G19 - виключивши з їхнього списку Росію.
Більше новин:
- Японія планує запросити Зеленського на саміт G7-ЗМІ
- G7 повинна показати Путіну, що він не досягне своїх цілей-Бербок
- "Країну розміновуватимуть 20 років": Україна просить спеціальну техніку у G7