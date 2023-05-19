Зеленський прибув до Саудівської Аравії, де виступить на саміті Ліги арабських держав

Наші пріоритети - повернення всіх політичних в'язнів Криму і тимчасово окупованих територій, підкреслив президент.

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Володимир Зеленський прибув до Саудівської Аравії / скріншот

Президент України Володимир Зеленський прибув до Саудівської Аравії, де візьме участь у саміті Ліги арабських держав.

"Прибув до Саудівської Аравії. Виступлю на саміті Ліги арабських держав. Зустрінуся з наслідним принцом Мухаммадом бін Салманом аль-Саудом, проведу інші двосторонні переговори", - написав він у Telegram.

"Наші пріоритети - повернення всіх політичних в'язнів Криму і тимчасово окупованих територій, повернення всіх полонених і незаконно депортованих, представлення нашої формули миру, до реалізації якої необхідно залучити якомога більше держав, забезпечення енергетичної безпеки наступної зими", — зазначив президент.

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Ще одним пріоритетом є "захист мусульманської спільноти України". "Разом з нами - Мустафа Джемілєв, лідер кримськотатарського народу. Крим першим постраждав від російської окупації, і більшість з тих, хто піддається репресіям в окупованому Криму, – мусульмани", — написав також Зеленський.

Повідомлення Володимира Зеленського в Telegram / t.me/V_Zelenskiy_official

Раніше повідомлялося про те, що спадкоємець королівського трону Саудівської Аравії, принц Мухаммед бен Салман, запропонував посередництво на переговори між президентом РФ Володимиром Путіним, який розв'язав повномасштабну війну проти України, і президентом Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський особисто візьме участь на саміті Великої сімки (G7) в Японії. Це буде перший візит Глави держави до Азії з початку повномасштабного вторгнення країни-агресора РФ.

Спочатку про візит президента України до Хіросіми повідомило видання Bloomberg з посиланням на інформовані джерела, а пізніше підтвердив і секретар РНБО Олексій Данілов.

У листопаді 2022 року президент України Володимир Зеленський у своєму звернення до учасників саміту Великої двадцятки, який відбувся на Балі, закликав припинити руйнівну війну Росії. Також він озвучив список умов закінчення війни з країною-агресором РФ.

Протягом усього виступу президент України підкреслено звертався до країн G19 - виключивши з їхнього списку Росію.

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