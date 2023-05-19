Зеленський приїде на саміт Великої сімки в Хіросіму

Це буде перший візит глави держави до Азії з початку повномасштабного вторгнення країни-агресора РФ.

https://glavred.net/ukraine/zelenskiy-priedet-na-sammit-bolshoy-semerki-v-hirosimu-10471444.html Посилання скопійоване

Зеленський відправиться в Хіросіму на саміт країн Великої сімки / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua, Facebook посольства України

Президент України Володимир Зеленський особисто візьме участь у саміті Великої сімки (G7) в Японії. Це буде перший візит глави держави до Азії з початку повномасштабного вторгнення країни-агресора РФ.

Спочатку про візит президента України до Хіросіми повідомило видання Bloomberg з посиланням на інформовані джерела, а пізніше підтвердив і секретар РНБО Олексій Данілов.

За даними Bloomberg, Зеленський полетить на військовому літаку США до Японії після зупинки в Саудівській Аравії для участі в саміті Ліги арабських держав.

відео дня

"Візит до Хіросіми, місце першої ядерної атаки 78 років тому, є особливо символічним, враховуючи періодичні погрози президента Росії Володимира Путіна застосувати ядерну зброю в Україні", – пише видання.

Данілов підтвердив Радіо Свобода візит Зеленського на саміт країн Великої сімки.

Данілов додав, що на саміті G7 будуть вирішуватися дуже важливі речі, тому фізична присутність Зеленського дуже важлива для відстоювання інтересів України.

Війна в Україні - головна тема триденного саміту, який починається 19 травня в Хіросімі. Очікується, що лідери зроблять спільну заяву про підтримку України і оприлюднять нові заходи для обмеження здатності Росії фінансувати і забезпечувати війну.

Раніше японські офіційні особи заявляли, що Зеленський приєднається до саміту віртуально навіть попри на те, що в неділю, 21 травня, додали додаткову сесію щодо України, щоб врахувати графік українського президента.

Зеленський на саміті G20

У листопаді 2022 року президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні до учасників саміту Великої двадцятки, який відбувся на Балі, закликав припинити руйнівну війну Росії. Також він озвучив список умов закінчення війни з країною-агресором РФ.

Протягом усього виступу президент України підкреслено звертався до країн G19 - виключивши з їхнього списку Росію.

Російський диктатор Володимир Путін відмовився брати участь у саміті Великої двадцятки (G20) 15-16 листопада на острові Балі (Індонезія). Замість нього поїхав глава МЗС РФ Сергій Лавров.

Інші новини: