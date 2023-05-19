УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Зеленський приїде на саміт Великої сімки в Хіросіму

Анна Ярославська
19 травня 2023, 09:52 оновлено 19 травня, 10:06
46
Це буде перший візит глави держави до Азії з початку повномасштабного вторгнення країни-агресора РФ.
Володимир Зеленський, G7
Зеленський відправиться в Хіросіму на саміт країн Великої сімки / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua, Facebook посольства України

Президент України Володимир Зеленський особисто візьме участь у саміті Великої сімки (G7) в Японії. Це буде перший візит глави держави до Азії з початку повномасштабного вторгнення країни-агресора РФ.

Спочатку про візит президента України до Хіросіми повідомило видання Bloomberg з посиланням на інформовані джерела, а пізніше підтвердив і секретар РНБО Олексій Данілов.

За даними Bloomberg, Зеленський полетить на військовому літаку США до Японії після зупинки в Саудівській Аравії для участі в саміті Ліги арабських держав.

відео дня

"Візит до Хіросіми, місце першої ядерної атаки 78 років тому, є особливо символічним, враховуючи періодичні погрози президента Росії Володимира Путіна застосувати ядерну зброю в Україні", – пише видання.

Данілов підтвердив Радіо Свобода візит Зеленського на саміт країн Великої сімки.

Данілов додав, що на саміті G7 будуть вирішуватися дуже важливі речі, тому фізична присутність Зеленського дуже важлива для відстоювання інтересів України.

Війна в Україні - головна тема триденного саміту, який починається 19 травня в Хіросімі. Очікується, що лідери зроблять спільну заяву про підтримку України і оприлюднять нові заходи для обмеження здатності Росії фінансувати і забезпечувати війну.

Раніше японські офіційні особи заявляли, що Зеленський приєднається до саміту віртуально навіть попри на те, що в неділю, 21 травня, додали додаткову сесію щодо України, щоб врахувати графік українського президента.

Зеленський на саміті G20

У листопаді 2022 року президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні до учасників саміту Великої двадцятки, який відбувся на Балі, закликав припинити руйнівну війну Росії. Також він озвучив список умов закінчення війни з країною-агресором РФ.

Протягом усього виступу президент України підкреслено звертався до країн G19 - виключивши з їхнього списку Росію.

Російський диктатор Володимир Путін відмовився брати участь у саміті Великої двадцятки (G20) 15-16 листопада на острові Балі (Індонезія). Замість нього поїхав глава МЗС РФ Сергій Лавров.

Інші новини:

Реклама

Головне за день

Зеленський приїде на саміт Великої сімки в Хіросіму

Зеленський приїде на саміт Великої сімки в Хіросіму

09:52 Україна
"Розстріляємо, як у тирі": армія РФ у Бахмуті має лише 2 варіанти дій – Світан

"Розстріляємо, як у тирі": армія РФ у Бахмуті має лише 2 варіанти дій – Світан

09:05 Україна
"Путін має здатися чи повторити долю Гітлера": Кислиця жорстко присадив РФ на засіданні Радбезу ООН

"Путін має здатися чи повторити долю Гітлера": Кислиця жорстко присадив РФ на засіданні Радбезу ООН

08:03 Україна
Всі головні новини

Останні новини

10:13

Що робити, якщо кішка хрипить і кашляє: можливі причини та наслідки

10:10

Повернувся з Німеччини, щоб захищати Україну: у бою загинув 25-річний боєць батальйону "Вовки Да Вінчі"Фото

10:04

Порушникам комендантської години можуть вручати повістки - адвокат

09:52

Зеленський приїде на саміт Великої сімки в Хіросіму

09:42

У ЗСУ розкрили тактику ракетних ударів РФ по Україні та назвали ймовірні цілі

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

09:14

Влітку українцям підвищать пенсії: кого торкнеться індексація та на скільки зростуть виплатиВідео

09:05

Без зайвого клопоту і з мінімальними витратами: як утилізувати вміст дачного туалету

09:05

"Розстріляємо, як у тирі": армія РФ у Бахмуті має лише 2 варіанти дій – СвітанВідео

09:01

Тільки генії помітять жирафу за 7 секунд: складна головоломка на уважність

Реклама
08:49

Лукашенко і Гаага: чи доживе білоруський диктатор до суду - МаломужВідео

08:41

Шольц назвав Росію загрозою всьому світу

08:25

Гороскоп на сьогодні 19 травня 2023: Рибам - стрес, Тельцям - творчість

08:20

Бахмут - хороший полігон для знищення російської арміїПогляд

08:14

Що не можна ставити на заставку телефону, щоб не нашкодити собі та близьким

08:03

"Путін має здатися чи повторити долю Гітлера": Кислиця жорстко присадив РФ на засіданні Радбезу ООН

07:55

Україна збила російський винищувач за допомогою ЗРК Patriot - CNN

07:21

Винахідливі громадяни СРСР клали цеглу в бачок унітазу: навіщо так робили

07:20

Пригожин визнав провал "вагнерівців" у Бахмуті - ISWВідео

06:39

Нічна атака на Київ: окупанти застосували дрони "Шахед", всі цілі знищено силами ППО

06:20

Росія вже програла повітряний бій з УкраїноюПогляд

Реклама
05:30

Як приготувати курячу печінку швидко та смачно: корисні поради

05:00

Хотів усиновити дитину, але не встиг: окупанти вбили харківського волонтера

04:42

Гороскоп на червень 2023 для Стрільців: що принесе перший місяць літаВідео

03:52

Зворотний бік бійки: Брітні Спірс показала, як ніжно мириться з чоловікомВідео

03:22

"Українська армія 10 років буде у бойовому режимі": Світан назвав реальні терміни закінчення війниВідео

03:20

3 помилки споганять все блюдо: рецепт шикарного салату, який готується дуже швидкоВідео

03:10

"Хлопці будуть розривати "сусідів": астролог назвала місяць ганьби для Росії - гороскоп для ЗСУВідео

02:52

Секретний рецепт СРСР: чому тоді шашлик маринували саме в оцті

02:20

"Росії вигідно, щоб Україна збивала більше "Шахедів": експерт пояснив тактику РФВідео

01:35

Світан пояснив, що для чого ЗСУ потрібен наступ у Бахмуті

01:02

Найніжніше м'ясо з хрусткою скоринкою зведе з розуму: як запекти курку на банці

00:51

Не пропустіть щасливий день, коли можна залучити гроші: прикмети 19 травня і що не можна робитиВідео

00:45

Не кожен може впоратись: мовознавець Авраменко підготував шалений тест на знання української мовиВідео

18 травня, четвер
23:52

Суд відправив під варту ексголову Верховного Суду Князєва

23:42

Роман Цимбалюк. Замість білого пальто Скабєєва приміряла білі капціВідеоблоги

23:07

Коли буде контрнаступ ЗСУПогляд

23:06

РФ хоче вдарити по західних об'єктах інфраструктури: Уоллес назвав зброю, яку застосує Путін

22:54

"Боже, це хто?": росіяни не впізнали відому співачку після пластики на власному дні народженняВідео

22:46

Росія веде велику стратегічну підготовку до нових наступальних операцій - МаломужВідео

21:52

Краща з найкращих: Джамала потрапила до трійки найяскравіших переможців ЄвробаченняВідео

Реклама
21:46

Готуємо наступ: Зеленський терміново зібрав військовий кабінетВідео

21:35

Систему Patriot, яку "знищили" окупанти, вже полагодили - Пентагон

21:33

На Луганщині нацгвардієць з позивним "Лютий" вправно приземлив рідкісний російський БПЛАВідео

21:14

Чому 20 травня кімнатні рослини можуть принеси великі біди: прикмети і що не можна робитиВідео

21:00

Пентагон переоцінив вартість зброї: у США ще є гроші для військової допомоги - Reuters

20:51

Максим Галкін похвалився худенькими ніжками Алли Пугачової

20:30

Як правильно лаятися українською: цікавий урок від АвраменкаФотоВідео

20:21

Столтенберг назвав місяць, коли питання передачі Україні винищувачів зрушить з мертвої точкиВідео

20:18

ЗСУ серйозно просуваються: Маляр розповіла про ситуацію в БахмутіВідео

20:06

Справжній обман зору: лише одиниці знайдуть окуляри за 15 секунд

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Персони
Олексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новини
Гороскоп
Гороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтра
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиЗакускиСалати
Мода та краса
Гарний манікюрМода 2023Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волосся
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиПогода веснаМагнітна буряПогода на вихідні
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти