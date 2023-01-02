Японія планує запросити Зеленського на саміт G7 - ЗМІ

Японія планує запросити президента України Володимира Зеленського взяти участь в онлайн-форматі в саміті Великої сімки (G7), який відбудеться 19-21 травня в Хіросімі.
Як і на саміті в Ельмау, Японія, як країна-голова G7, хоче створити умови для інтенсивних дискусій щодо російського вторгнення в Україну, повідомляє Nikkei.
Виступ Зеленського познайомить лідерів "сімки" з поточною ситуацією.
Для Токіо, як пише газета, координація дій Великої сімки по Україні є важливим кроком у підготовці до можливого конфлікту навколо Тайваню.
В Японії вважають, що в разі такого конфлікту вона виявиться в нього безпосередньо втягнута, і розраховують на оперативну жорстку відповідь Китаю спільно з США та Європою аналогічно тому, як це було зроблено щодо РФ.
Крім України для участі в саміті G7 планується також запросити прем'єра Індії Нарендру Моді, який головує цього року в G20, і президента Індонезії Джоко Відодо.
Зеленський на саміті G20 на Балі
У листопаді президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні до учасників саміту Великої двадцятки, який відбувся на Балі, закликав припинити руйнівну війну Росії.
Пізніше він опублікував розширений список умов закінчення війни:
- радіаційна та ядерна безпека;
- продовольча безпека;
- енергетична безпека;
- звільнення всіх полонених і депортованих;
- виконання Статуту ООН та відновлення територіальної цілісності та світового порядку;
- виведення російських військ і припинення бойових дій;
- повернення справедливості;
- протидія екоциду;
- недопущення ескалації;
- фіксація закінчення війни.
Упродовж усього виступу президент України підкреслено звертався до країн G19 - виключивши з їхнього списку Росію.
Російський диктатор Володимир Путін відмовився брати участь у саміті "Великої двадцятки" (G20) 15-16 листопада на острові Балі (Індонезія). Замість нього поїхав глава МЗС РФ Сергій Лавров.
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