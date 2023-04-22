"Країну розміновуватимуть 20 років": Україна просить спеціальну техніку у G7

Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський заявив, що Україна потребує міжнародної допомоги у розмінування територій, в тому числі земель сільськогосподарського призначення.
Як передає пресслужба Мінагрополітики, техніка прискорить процес розмінування та збереже життя українців.
Сольський заявив, що в Україні зараз 470 тис. га земель сільськогосподарського призначення заміновано. В даний час обстежено тільки 17,5% замінованих територій, з них 57 тис. га - сільськогосподарського призначення.
Для розмінування України знадобиться більше 20 років
"Процес розмінування звільнених територій не припиняється. Але цей процес складний і розтягнеться на десятиліття. На сьогоднішній день в Україні розмінування проводять понад 2600 саперів з державних і приватних структур. З такою потужністю нам знадобиться більше 20 років, щоб очистити тільки землі сільськогосподарського призначення", - сказав міністр в ході онлайн-виступу на засіданні міністрів сільського господарства країн G7.
Він заявив, що Україна для прискорення розмінування гостро потребує спеціальної техніки, зазначивши, що сапер вручну очищає 15-20 кв. м на добу, а Техніка для розмінування - 6 кв. км. і при цьому зберігається максимальна безпека для саперів.
"Ми потребуємо технічного обладнання для розмінування. Ми точно розуміємо, яка це техніка і скільки її потрібно. І тут ми сподіваємося на вашу допомогу", - звернувся Сольський.
Він підкреслив, що міжнародна підтримка прискорить процес розмінування і збереже життя українців, вимушених щодня ризикувати.
У Головному управлінні розвідки Міноборони раніше заявили, що сили оборони України звільнять окупований Крим.
Згідно з даними розвідників, на півострові істотно змінилися настрої. Після злочин окупантів РФ в ході повномасштабної війни навіть ті, хто був на боці Кремля, змінили свою думку.
Канцлер ФРН Олаф Шольц раніше заявив, що розв'язана Росією проти України війна зайшла в глухий кут. За його словами, Захід не буде чинити тиск на Київ і змушувати Україну йти на компроміс з агресором. Він закликав Путіна вивести війська з України, після чого переговори можуть стати можливими.
Глава української військової розвідки Кирило Буданов вважає, що в РФ залишилося часу до кінця весни, щоб спробувати досягти хоч якихось військових цілей в Україні. Він також припустив, що "вирішальна битва між РФ і Україною буде цієї весни і стане останньою до закінчення цієї війни". Втім, конкретних свідчень на підтвердження своїх слів Буданов не надав.
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