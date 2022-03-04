Спадкоємець трону Саудівської Аравії хоче стати посередником між Зеленським і Путіним

Принц Мухаммед бен Салман / Reuters

Спадкоємець королівського трону Саудівської Аравії, принц Мухаммед бен Салман, запропонував посередництво на переговори між президентом РФ Володимиром Путіним, який розв'язав повномасштабну війну проти України, і президентом Володимиром Зеленським. Про це повідомляється на сайті посольства Саудівської Аравії.

Принц отримав телефонний дзвінок від президента РФ Володимира Путіна, під час якого вони обговорили двосторонні відносини. Мухаммед бен Салман пояснив позицію Саудівської Аравії і його підтримку зусиль, які ведуть до політичного рішення. І воно повинно забезпечувати безпеку і стабільність, а також Саудівська Аравія готова стати посередником між усіма сторонами.читайте також"Не отримали результати, на які розраховували": в ОП розкрили деталі переговорів з РФ

Нагадаємо, раніше керівник Української держави Володимир Зеленський прокоментував проведення переговорів з Росією щодо війни в Україні. За його словами, сенс є в будь-яких переговорах

До того Зеленський закликав Захід принаймні надати Україні літаки якщо вони не хочуть закрити небо над Україною. Адже якщо Росія вторгнеться в одну державу, вона буде воювати з усім Північноатлантичним альянсом.

Також повідомлялося, що Україну запросили взяти участь у міністерській зустрічі НАТО 4 березня, присвяченій загрозам, пов'язаним з російською агресією. Глава МЗС України Дмитро Кулеба підкреслив, що проситиме союзників надати Україні нові системи протиповітряної оборони, здатні відбивати ракетні та інші повітряні атаки агресора.